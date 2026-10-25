Объём у корней и мягкий контур: 13 вариантов боба для женщин 50+

Когда волосы теряют объём у корней, а концы становятся тоньше, привычная длина может перестать радовать. Боб позволяет убрать лишнее и заново выстроить форму: сохранить плотный срез, приподнять затылок или добавить мягкие пряди у лица. Эти небольшие изменения часто делают образ свежее, даже если цвет волос остаётся прежним.

Среди 13 вариантов есть гладкие и волнистые стрижки, серебристые оттенки, тёплый каштан и несколько видов блонда. Фотографии помогут сравнить длину и форму, а пояснения подскажут, за счёт чего получается объём и как его поддерживать дома.

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1. Мягкий многослойный боб в серебристо-сером оттенке Длина чуть ниже подбородка и плавные переходы между слоями помогают волосам двигаться, сохраняя достаточно плотные концы. Такой боб можно рассмотреть для тонких волос и волос средней толщины: здесь важна деликатная работа с формой, без чрезмерного облегчения. Серебристо-серый оттенок подчёркивает отдельные пряди, поэтому стрижка хорошо читается и на седине. Для укладки пригодятся лёгкий мусс и круглая щётка. Сначала приподнимите волосы у корней, затем слегка закруглите концы. Сильно завивать их не нужно, достаточно мягкого изгиба, который поддержит форму.

2. Классический боб до подбородка в тёплом каштановом цвете У этого боба ровный, хорошо очерченный нижний край. Благодаря ему волосы выглядят плотнее, а длина до подбородка подчёркивает линию нижней челюсти. Такая форма особенно уместна, если хочется добавить чёткости стрижке при овальном или вытянутом лице. Тёплый каштановый оттенок делает цвет насыщеннее и подчёркивает линию среза. Гладкую укладку можно сделать феном и плоской щёткой. В конце распределите немного сыворотки для блеска по длине и кончикам, отступив от корней. Избыток средства может утяжелить пряди, поэтому добавляйте его понемногу.

3. Боб с лёгкими прядями-перьями и пепельным мелированием Мягкие пряди-перья делают контур менее строгим, а концы, направленные от лица, открывают скулы. Это хороший ориентир для тех, кому хочется добавить волосам движения и немного приподнять укладку. Светлые пепельные пряди на более тёмной базе блонда дают деликатный контраст, без резких полос. При сушке используйте круглую щётку среднего диаметра и направляйте передние пряди от лица. Задача в том, чтобы сохранить лёгкий изгиб и разделение концов. Если вытянуть волосы до полной гладкости, характерная воздушность этой стрижки станет менее заметной.

4. Боб с объёмным затылком и сединой «соль с перцем» Главный акцент здесь приходится на затылок: короткие пряди с градуировкой образуют округлый объём, а передние остаются немного длиннее и обрамляют нижнюю часть лица. Естественное сочетание тёмных и серебристых волос, которое называют «соль с перцем», подчёркивает эту форму. Седину в такой стрижке можно сохранить, уделив внимание чёткости линий. Нанесите прикорневой спрей и при сушке приподнимайте волосы на макушке и затылке. Для аккуратного результата важнее поддержать направление прядей, чем пытаться сделать всю причёску одинаково пышной.

5. Французский боб с текстурой в тёмно-каштановом цвете Французский боб примерно до линии челюсти допускает лёгкую небрежность: концы лежат свободно, отдельные пряди слегка выбиваются из общего контура. Лёгкие внутренние слои убирают лишнюю тяжесть, сохраняя движение. Натуральный тёмно-каштановый цвет подчёркивает простую форму, а негустая чёлка, если она вам подходит, может сделать линию у лба мягче. Такую укладку не стоит доводить до идеальной гладкости. Разотрите в ладонях немного текстурирующего крема, нанесите на сухие волосы и разделите концы пальцами. Получится более свободный, современный вариант привычного короткого боба.

6. Боб с удлинением к лицу и медовым балаяжем Передние пряди в этой стрижке заметно длиннее затылочных, поэтому нижний край идёт под углом. Такая линия красиво очерчивает область шеи и подбородка. Медовый балаяж добавляет тёплые светлые блики, особенно у лица, и позволяет подчеркнуть удлинение без жёсткой границы между оттенками. На гладко уложенных волосах форма видна отчётливее. Высушите пряди по направлению роста и слегка подверните концы внутрь. Небольшого изгиба достаточно, чтобы стрижка выглядела мягче и не казалась слишком геометричной. Этот вариант стоит выбирать, если вам нравится аккуратная укладка с обозначенным контуром.

7. Лёгкий боб с мягкими концами в бежевом блонде Лёгкие концы и деликатные слои у щёк создают мягкое обрамление лица. У этого боба нет тяжёлой нижней линии, поэтому он понравится тем, кто предпочитает свободное движение волос и спокойную, ненарочитую укладку. Бежевый блонд поддерживает такую мягкость: в нём нет резкого золотистого или ледяного серебристого отлива. Для укладки подойдёт лёгкая пенка, а отдельные концы удобно направить пальцами. Средство не должно склеивать пряди: здесь особенно важна их подвижность. Степень облегчения стоит обсудить с мастером, чтобы сохранить нужную плотность волос.

8. Боб с ровным плотным срезом в оттенке эспрессо Если хочется, чтобы тонкие волосы выглядели гуще, стоит присмотреться к бобу с ровным срезом. Без заметно разреженных концов нижний край кажется плотнее. Длину можно выбрать между подбородком и плечами, оставив возможность убирать передние пряди за уши. Глубокий оттенок эспрессо подчёркивает гладкую поверхность и точность линий. При необходимости пройдитесь по длине утюжком с подходящей для ваших волос невысокой температурой, предварительно нанеся термозащиту. Если волосы от природы прямые, можно ограничиться сушкой феном: аккуратный плотный контур останется главным достоинством стрижки.

9. Градуированный боб на серебристо-белых волосах Естественный серебристо-белый цвет особенно выразителен в стрижке, где хорошо видны форма затылка и переход к более длинным прядям у лица. Градуировка убирает избыточный объём у шеи, сохраняя мягкую округлость выше и достаточную полноту по бокам. Получается собранный силуэт с лёгким подъёмом на макушке. Чтобы подчеркнуть изгиб, при сушке используйте небольшую круглую щётку. Уход тоже влияет на впечатление: кондиционер помогает сделать пряди более гладкими. На ровной поверхности серебристых волос лучше заметен мягкий блеск, который поддерживает ухоженный вид стрижки.

10. Волнистый боб с карамельными бликами Волнистый боб в этом варианте заканчивается чуть выше плеч. Лёгкие слои распределяют объём и не дают ему целиком собраться внизу, а карамельные пряди на каштановой базе подчёркивают отдельные изгибы. Этот вариант удобно рассматривать прежде всего обладательницам естественно волнистых волос, которым хочется сохранить свою текстуру. Нанесите средство для формирования волн и просушите волосы диффузором, стараясь не разбивать пряди лишними движениями. Укладка должна оставаться мягкой. Жёсткая фиксация сделает свободную волну неподвижной и заметно изменит характер причёски.

11. Боб с глубоким боковым пробором в оттенке шампань Глубокий боковой пробор меняет расположение объёма: с одной стороны волосы приподняты сильнее, а передняя прядь мягко проходит над лбом. При длине около подбородка и минимальном количестве слоёв сохраняется плотность. В блонде шампань мягкие золотистые тона смешиваются с нейтральными, поэтому цвет получается светлым, без выраженного холодного отлива. Переднюю часть уложите круглой щёткой от лица, сохраняя подъём у корней. Закрепить результат можно лаком подвижной фиксации. Наносите его понемногу, чтобы удержать объём и сохранить мягкость передней пряди.

12. Текстурный боб с рваными прядями в пепельно-каштановом цвете Разная длина отдельных прядей создаёт выразительную текстуру, при этом общий контур боба остаётся аккуратным. Для густых волос это способ убрать излишнюю тяжесть и добавить движение по бокам. Пепельно-каштановый оттенок с приглушённым холодным нюансом подчёркивает свободную укладку, не отвлекая внимание от её формы. Отдельные концы можно выделить небольшим количеством матовой пасты. Сначала хорошо разотрите её в ладонях и наносите понемногу. Достаточно выделить несколько концов, чтобы рисунок стрижки стал чётче. Избыток пасты утяжелит волосы и склеит пряди.

13. Градуированный боб с удлинением и золотистыми прядями Короткий затылок постепенно переходит в удлинённые передние пряди, а деликатная градуировка в верхней части помогает создать объём. Такой боб можно рассмотреть для тонких волос и волос средней толщины, если хочется более заметной формы без пышной укладки по всей длине. Золотистое мелирование на макушке и у лица подчёркивает переходы и освежает цвет. При сушке сначала приподнимите корни, затем разгладьте длинные передние пряди. Эта последовательность помогает сохранить объём сверху и не потерять выразительную линию удлинения.