Шоколад, слива и немного золота: 7 идей маникюра на ноябрь, которые захочется показать мастеру

Осенью хочется более глубоких оттенков, мягкого сияния и рисунков, которые сочетаются с любимым свитером так же хорошо, как с вечерним платьем. При этом сложный декор и большая длина совершенно необязательны: выразительный маникюр можно сделать и на коротких ногтях.

Мы выбрали семь идей для ноября - от спокойного шоколадного покрытия до рубиновых переливов. Каждую можно адаптировать под привычную форму и решить, сколько внимания вы готовы отдать своим ногтям: немного блеска на каждый день или заметный акцент к особому случаю.

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1. Сливовый «кошачий глаз»

Глубокий сливовый оттенок интересен своей переменчивостью: при одном освещении он кажется почти чёрным, при другом раскрывается ягодными и фиолетовыми тонами. Магнитный лак добавляет световой блик, который движется при повороте руки.

Для спокойного результата выбирайте мелкое сияние и мягкий рассеянный перелив. Так покрытие будет напоминать бархат, особенно на коротких овальных ногтях или мягком квадрате.

Что попросить у мастера: тёмно-сливовую основу и деликатный магнитный блик без резкой контрастной полосы. Стразы и рисунки здесь уже необязательны - покрытие выразительно само по себе.

2. Шоколад с деликатной втиркой

Если обычный коричневый кажется слишком сдержанным, попробуйте добавить к нему тонкую втирку. На шоколадной основе она создаёт гладкий световой отблеск и делает цвет визуально глубже.

Степень сияния лучше обсудить заранее. Зеркальная поверхность даст заметный металлический эффект, а полупрозрачная втирка оставит главным именно коричневый оттенок. Второй вариант проще вписать в повседневный гардероб.

Что попросить у мастера: основу цвета тёмного шоколада и лёгкую втирку, сквозь которую хорошо виден исходный цвет. Желательно посмотреть пробу на типсе: при разном освещении результат может заметно меняться.

3. Черепаховый узор на коротких ногтях

Янтарные, карамельные и тёмно-коричневые пятна напоминают рисунок оправы любимых очков. У такого маникюра нет строгой геометрии: его красота - в полупрозрачных слоях и неправильных очертаниях.

Если покрывать узором все ногти не хочется, оставьте рисунок на одном-двух, а для остальных выберите однотонный карамельный или коричневый лак. Получится более сдержанно, но характер дизайна сохранится.

Что попросить у мастера: тёплый полупрозрачный фон, нерегулярные тёмные пятна и глянцевый финиш. Для небольшой длины лучше выбрать рисунок, в котором остаются светлые просветы.

4. Кофейный маникюр в мелкий горошек

Небольшие точки добавляют кофейной палитре лёгкости. Здесь можно обойтись двумя оттенками: например, сливочным и эспрессо. На светлой основе поставить тёмные точки, а на коричневой - светлые.

Чтобы рисунок оставался лаконичным, важно оставить между точками достаточно пространства. Можно украсить только один ноготь на каждой руке или провести несколько горошин вдоль свободного края.

Что попросить у мастера: мелкие редкие точки и два сочетающихся оттенка. Для спокойного варианта - однотонное покрытие на большинстве ногтей и один акцентный.

5. Оливковый с небольшим золотым акцентом

Приглушённый оливковый - удачный вариант, когда коричневый уже надоел, а яркого цвета пока не хочется. Рядом с золотом он выглядит теплее и наряднее.

Декора достаточно совсем немного: тонкой линии, маленького фрагмента фольги или лёгкого рисунка на одном ногте. Если носите золотые кольца, такой акцент поможет связать маникюр с украшениями.

Что попросить у мастера: спокойный оливковый оттенок и плоский золотой декор, перекрытый гладким финишем. Перед выбором цвета приложите образец к руке: оливковый может быть более жёлтым, серым или зелёным.

6. Френч с тёмно-красным металлическим краем

Привычный френч легко изменить одной деталью: заменить белый кончик винным или тёмно-красным с металлическим отблеском. На полупрозрачной основе такая линия выглядит выразительно, но оставляет ощущение лёгкого маникюра.

На коротких ногтях лучше сделать край тонким. На более длинных можно позволить себе чуть более широкую дугу, сохранив аккуратные пропорции.

Что попросить у мастера: полупрозрачную основу под тон кожи и тонкую красную линию с металлическим эффектом. Её оттенок лучше выбирать вместе с базой, чтобы сочетание выглядело цельным.

7. Рубиновый градиент

Тем, кто любит красный, но хочет попробовать другую подачу, подойдёт мягкий переход от тёмного винного по краям к более светлому рубиновому в центре. Такой рисунок создаёт впечатление подсвеченного изнутри цвета.

Главное здесь - плавная растушёвка. Чем меньше заметна граница между оттенками, тем мягче получается эффект. Дополнительные украшения можно не добавлять.

Что попросить у мастера: бордово-рубиновый градиент со светлым центром и глянцевым покрытием. Если хочется сдержанного результата, выбирайте близкие по глубине оттенки.

Как выбрать свой вариант

Для первого знакомства с тёмной палитрой попробуйте шоколадное покрытие или кофейный горошек на одном акцентном ногте. Если хочется сияния - присмотритесь к сливовому «кошачьему глазу». А любительницам рисунков подойдёт черепаховый узор.

Перед записью сохраните понравившийся пример и обсудите с мастером длину, форму и отделку. Один и тот же цвет с мягким бликом, зеркальной втиркой или обычным глянцем даст три разных результата.

Источник идей: InStyle - 20 November Nail Looks.