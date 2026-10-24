Больше объёма, меньше строгости: 13 стильных стрижек для женщин около 50

Короткая стрижка с сединой может выглядеть очень свежо. Длинные волосы тоже могут освежать лицо, если удачно подобраны чёлка и передние пряди. Поэтому в поисках омолаживающей причёски стоит сравнивать несколько вариантов длины и цвета, особенно если привычная укладка давно перестала нравиться.

В этой подборке 14 идей для женщин около 50: серебристая пикси, боб до ключиц, стрижка «бабочка» и другие варианты. Разбираем, как расположены слои, что меняет пробор и как уложить концы. Это поможет выбрать детали, которые вы захотите повторить, и обсудить их с парикмахером.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Средняя длина с прядями у скул и медово-каштановым оттенком

Пряди возле лица начинают укорачивать примерно на уровне скул, а дальше длина постепенно увеличивается. Благодаря этому волосы не лежат по бокам сплошным полотном: видны отдельные изгибы, причёска выглядит подвижнее. Медово-каштановое окрашивание придаёт волосам золотистый отлив. Если хочется подчеркнуть обрамление лица, передние пряди можно сделать немного светлее основной массы.

При сушке феном вытягивайте волосы по длине и лишь слегка подкручивайте концы круглой щёткой. Плавный изгиб покажет переход от коротких прядей у скул к основной длине. Для такой укладки достаточно оформить отдельные участки, которые обрамляют лицо.

2. Короткая стрижка с оттенком «соль с перцем»

Сочетание седых и тёмных волос само создаёт неоднородный цвет, который хорошо виден в короткой стрижке. На макушке оставляют пряди разной длины: их можно немного приподнять и разделить, чтобы причёска выглядела объёмнее. Такой вариант позволяет сохранить естественную седину и обновить внешний вид за счёт формы.

Для укладки разотрите немного лёгкого крема между ладонями и распределите по отдельным прядям пальцами. Не стремитесь уложить каждый волосок одинаково: небольшая разница в направлении и высоте делает эту стрижку выразительнее. Средство добавляйте понемногу, иначе короткие волосы быстро потеряют объём и начнут слипаться.

3. Удлинённый боб в холодном серо-коричневом оттенке

В этом удлинённом бобе сочетаются спокойный холодный цвет и облегчённые концы. Серо-коричневый оттенок без выраженной рыжины по-разному выглядит на прямых и слегка волнистых прядях. Небольшие перепады длины позволяют волосам свободнее ложиться, но общий контур сохраняется: стрижка не должна становиться редкой по нижнему краю.

Для более собранного вида волосы можно вытянуть феном, чуть подвернув концы. Если хочется объёма по длине, достаточно нескольких крупных волн. Попросите мастера сохранить плотность среза и показать, как будет лежать стрижка без завивки: это поможет оценить форму, а не только салонную укладку.

4. Серебристая пикси с удлинённой макушкой

Удлинённые волосы сверху и более короткие по бокам задают этой пикси чёткие пропорции. Серебристый оттенок подчёркивает переходы длины, особенно когда пряди на макушке не приглажены. Чёлку можно разделить на несколько тонких прядей, сохранив лёгкость возле лба. В результате короткая стрижка выглядит живее, чем при ровной, плотно уложенной поверхности.

Небольшое количество текстурирующего спрея поможет выделить пряди сверху. Направляйте их пальцами и добавляйте средство постепенно. Если серебристый цвет получен окрашиванием, уточните у колориста, как часто понадобится обновлять оттенок и какой уход поможет его сохранить.

5. Стрижка «бабочка» в тёплом каштановом цвете

В стрижке «бабочка» более короткие пряди обрамляют лицо, а длинные остаются ниже. При укладке от лица они расходятся по сторонам и создают объём, при этом общая длина сохраняется. Тёплый каштановый цвет хорошо сочетается с такими плавными переходами: изгибы заметны, даже если окрашивание не строится на сильном контрасте.

Передние пряди удобно направлять от лица большой круглой щёткой. Поднимайте их у корней и задавайте изгиб по длине, оставляя концы свободными. Попросите мастера показать это движение: у «бабочки» именно укладка раскрывает слои, которые при прямой сушке могут быть гораздо менее заметны.

6. Боб с негустой чёлкой, удлинённой к вискам

Чёлка короче в середине и постепенно удлиняется по краям, переходя в боковые пряди боба. Негустая центральная часть лежит на лбу, а волосы ближе к вискам обрамляют лицо. Спокойный каштановый оттенок позволяет выделить этот контур. Такой вариант стоит сравнить с чёлкой-шторкой: здесь есть короткая середина, которую не нужно полностью разводить от пробора.

При укладке разделите чёлку на небольшие пряди, не сбивая их в густую ровную полосу. Боковым частям задайте направление к вискам, чтобы они соединялись с остальными волосами. Длину по центру стоит обсудить отдельно: от неё зависит, насколько открытым останется лоб и будет ли удобно носить причёску каждый день.

7. Стрижка до ключиц в тёмном блонде

Длина до ключиц оставляет достаточно волос для разных укладок, но выглядит компактнее длинной причёски. Незаметные снаружи перепады длины внутри стрижки помогают прядям свободнее двигаться. Тёмный блонд поддерживает сдержанный вид: здесь оттенок близок к естественной гамме, а внимание привлекают изгибы и состояние волос.

После сушки феном слегка подкрутите несколько прядей у концов. Широкие изгибы подчеркнут длину до ключиц и оставят причёску подвижной. Выбирая точную длину, учитывайте, где волосы касаются плеч: в этой точке концы могут загибаться наружу.

8. Градуированный боб в оттенке мокко

На затылке пряди подстригают с небольшим переходом длины, который помогает сформировать объём. У лица волосы остаются длиннее, поэтому боб выглядит менее округлым спереди. Насыщенный коричневый оттенок мокко подчёркивает силуэт. Внимание здесь привлекают прежде всего пропорции стрижки и аккуратный переход от затылка к боковым прядям.

Сушите корни на затылке, слегка приподнимая их щёткой. Не нужно сильно подворачивать всю длину внутрь: чрезмерно округлая укладка может скрыть разницу между затылком и передними прядями. Лучше сначала увидеть, как ложится сама стрижка, а затем добавить объём лишь в тех местах, где его действительно не хватает.

9. Шегги-боб в естественном тёмном оттенке

Шегги-боб сочетает длину боба с заметными прядями разного уровня. Более короткие волосы на макушке придают объём, а обработанные концы делают нижний край менее плотным. Естественный тёмный цвет помогает сохранить спокойное впечатление, даже когда укладка выглядит слегка растрёпанной. Это вариант для тех, кому нравится выраженная текстура и свободное направление прядей.

Текстурирующий спрей распределите по отдельным участкам, затем разберите волосы пальцами. Слегка взъерошенная укладка позволит увидеть короткие пряди на макушке и более длинные по краю. На тонких волосах степень проработки концов лучше обсудить отдельно, чтобы нижняя линия сохранила плотность.

10. Длинные волосы с плавными слоями и брондированием

Длинные волосы выглядят подвижнее, когда пряди возле лица и по нижнему краю немного отличаются по длине. Брондирование сочетает каштановую основу со светлыми прядями, близкими по тону, поэтому переход между ними получается постепенным. Здесь можно сохранить привычный общий цвет и оживить его за счёт нескольких тонов.

Крупные свободные волны хорошо показывают и перепады длины, и светлые участки. После завивки дайте волосам остыть, затем разделите пряди пальцами. Для разговора с мастером отметьте на выбранном фото две вещи: откуда начинаются укороченные волосы и насколько сильно светлые пряди отличаются от основной массы.

11. Округлый боб в тёплом оттенке корицы

Закруглённый контур придаёт бобу объём, а тонкие кончики смягчают линию среза. Оттенок корицы сочетает коричневую основу с тёплыми медными нюансами. Хорошо видна разница между гладкой дугой по краю и чуть разобранными прядями: второй способ укладки делает причёску менее строгой.

При сушке подводите круглую щётку под волосы, задавая изгиб внутрь. Когда пряди остынут, слегка разберите концы руками и при необходимости добавьте немного средства для фиксации. Насыщенность медного оттенка выбирайте вместе с колористом: её можно менять независимо от формы боба.

12. Светло-каштановая стрижка с прядями от лица

Пряди у скул и нижней челюсти уложены наружу, открывая лицо. На концах они разделяются на тонкие пёрышки, поэтому изгиб получается лёгким. Светло-каштановый оттенок добавляет тёплые переливы. Такая форма понравится тем, кто предпочитает укладку от лица и хочет сохранить объём по бокам.

Круглой щёткой среднего диаметра направляйте боковые пряди наружу. Подкручивайте их до широкого изгиба, оставляя тонкие концы различимыми. Закрепить направление поможет небольшое количество лака с лёгкой фиксацией: распылите его так, чтобы пряди не слиплись.

13. Текстурный удлинённый боб в пепельном блонде

В этом удлинённом бобе концы оформлены отдельными прядями, а свободные волны показывают переходы длины. Пепельный блонд добавляет холодный оттенок. Вместе цвет и укладка делают контур стрижки менее тяжёлым, чем при гладких, собранных в одну линию концах.

Крем для формирования волн распределите перед укладкой по инструкции к средству. Если используете плойку, дайте волосам остыть и затем разберите их пальцами. С колористом отдельно обсудите пепельный тон: на снимке его восприятие зависит и от освещения, поэтому полезно посмотреть образцы оттенка рядом с лицом.

14. Боб с глубоким боковым пробором и тёмным золотистым блондом

Глубокий боковой пробор переносит большую часть волос на одну сторону и помогает создать подъём у корней. Пряди ложатся по диагонали, меняя привычное обрамление лица. Тёмный золотистый блонд добавляет тёплые блики, а облегчённые концы возле нижней челюсти делают контур боба менее строгим.

Задайте пробор до сушки и направляйте пряди так, чтобы сохранить подъём на стороне, где волос больше. При необходимости нанесите спрей для прикорневого объёма по инструкции. Передние пряди уложите широкой волной: она подчеркнёт асимметрию и плавно продолжит линию пробора.

До стрижки уточните, как форма будет меняться по мере отрастания. Короткая чёлка и аккуратно оформленный затылок требуют внимания к длине, поэтому полезно заранее обсудить, когда понадобится коррекция. Так выбор будет учитывать и понравившуюся фотографию, и ваш привычный график.

Если меняете цвет, спросите и о его поддержании. Серебристое окрашивание, пепельный блонд и естественная седина требуют разного подхода. После разговора с мастером будет проще решить, готовы ли вы поддерживать именно такой цвет или лучше подобрать другой.