Как пахнет осень во флаконе: 4 аромата со сливой, абрикосом и согревающей ванилью

Сладкая слива, пряности, ваниль и теплые древесные аккорды - сочетание, которое особенно уместно в холодное время года. Такие композиции могут быть одновременно фруктовыми, чувственными и глубокими. Парфюмерные эксперты обращают внимание на четыре аромата, в которых сливовые ноты звучат по-разному: от нежной сладости до насыщенного пряного шлейфа.

Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia

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Этот аромат привлекает не только насыщенным фиолетовым флаконом, но и сочетанием фруктовых и гурманских оттенков. В начале композиции раскрываются спелые фрукты с легкой кислинкой и пряными нюансами. Затем на первый план выходит османтус, а в базе появляется мягкая ваниль.

Получается сладкий, обволакивающий аромат с выраженным осенним характером. Он подойдет тем, кому нравятся фруктовые композиции с цветочным сердцем и теплым завершением.

Guerlain L’Homme Idéal Extrême

Несмотря на то что L’Homme Idéal Extrême относится к мужской парфюмерии, его выбирают и женщины, которым нравятся глубокие, пряные ароматы. В начале слышны миндальные оттенки, розовый перец и бергамот. Постепенно раскрывается слива с цейлонской корицей, а в шлейфе появляются табак, кожа и пачули.

Композиция получилась насыщенной и многослойной. Сладость фруктов здесь уравновешивают сухие, теплые ноты, поэтому аромат может понравиться тем, кому классические фруктовые духи кажутся слишком легкими.

Jimmy Choo Fever

Jimmy Choo Fever подойдет тем, кто предпочитает сладкие, заметные ароматы. Первое впечатление создают запеченная слива, личи и грейпфрут. Затем раскрывается цветочный букет из жасмина, гелиотропа, орхидеи и цветка апельсина.

В базе композиция становится теплее: ваниль и бобы тонка сочетаются с бензоином, кофе, грецким орехом и сандалом. Такое сочетание придает аромату глубину и делает его подходящим для вечерних выходов и прохладных дней.

Rabanne Olympea Legend

Olympea Legend отличается от более легких фруктовых композиций сочетанием сладких и солоноватых оттенков. В начале слышны запеченная слива и сочный абрикос с морским акцентом. Позже появляются цветочные ноты и свежий имбирь, добавляющий композиции пряности.

Ваниль, бобы тонка и амбра формируют теплую базу с необычным минеральным оттенком. В результате аромат получается насыщенным, сладким и выразительным. Он может понравиться тем, кто ищет фруктово-амбровую композицию с характером, а не просто очередной ванильный парфюм.

Как выбрать аромат со сливовыми нотами

Все четыре композиции объединяет фруктовая сладость, но звучат они по-разному. Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia делает акцент на фруктах и ванили, Guerlain L’Homme Idéal Extrême сочетает сливу с пряностями и табаком, Jimmy Choo Fever уходит в цветочно-гурманское направление, а Rabanne Olympea Legend соединяет фрукты с солоноватыми и амбровыми оттенками.

Перед покупкой стоит протестировать аромат на коже: на разных людях одна и та же композиция может раскрываться неодинаково. Стойкость и интенсивность шлейфа тоже индивидуальны и зависят от кожи, количества нанесенного парфюма и условий окружающей среды. Поэтому обещание стойкости до 12 часов лучше воспринимать как ориентир, а не как гарантированный результат.