36 вопросов, которые помогают незнакомым людям стать ближе и даже влюбиться

Можно ли почувствовать близость с человеком, которого едва знаешь, всего за один вечер? Американский психолог Артур Арон исследовал, как откровенные разговоры влияют на отношения между незнакомцами. В его эксперименте участники отвечали на 36 вопросов, а затем четыре минуты смотрели друг другу в глаза. Позже этот метод привлек внимание журналистов и стал известен как один из способов проверить, насколько быстро между людьми может возникнуть эмоциональная связь.

Смысл эксперимента заключался не в магии цифр и не в особой технике соблазнения. Вопросы постепенно переводят разговор от повседневных тем к личным переживаниям, воспоминаниям, страхам и представлениям о будущем. Такая открытость помогает лучше понять собеседника и создать условия для доверия.

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Позже колумнистка The New York Times Мэнди Лен Катрон решила повторить эксперимент с мужчиной, которого знала. По ее рассказу, опыт оказался успешным: участники влюбились друг в друга. История вновь привлекла внимание к исследованию Арона и его методу сближения.

36 вопросов для откровенного разговора

Вопросы лучше обсуждать по порядку, не торопясь переходить к следующему. Важно отвечать честно, внимательно слушать друг друга и не превращать разговор в формальный опрос. Некоторые темы могут оказаться слишком личными, поэтому каждый вправе пропустить вопрос, на который пока не готов отвечать.

Часть первая. Первое сближение

1. Если бы вы могли пригласить на обед любого человека в мире, кого бы вы выбрали?

2. Хотели бы вы стать знаменитым? Если да, то в какой области?

3. Репетируете ли вы иногда слова перед телефонным звонком? Почему?

4. Каким для вас выглядит идеальный день?

5. Когда вы в последний раз пели наедине с собой? А для кого-нибудь другого?

6. Если бы вы могли дожить до 90 лет и в последние 60 лет жизни сохранить либо разум, либо тело 30-летнего человека, что бы вы выбрали?

7. Есть ли у вас тайное предчувствие относительно того, как вы умрете?

8. Назовите три черты, которые есть у вас и вашего собеседника.

9. За что в своей жизни вы испытываете наибольшую благодарность?

10. Если бы вы могли изменить что-то в своем воспитании, что бы это было?

11. За четыре минуты расскажите собеседнику историю своей жизни настолько подробно, насколько сможете.

12. Если бы завтра вы могли проснуться с новым качеством или способностью, что бы вы выбрали?

Часть вторая. Воспоминания, мечты и страхи

13. Если бы хрустальный шар мог рассказать правду о вас, вашей жизни или будущем, что бы вы хотели узнать?

14. Есть ли то, чем вы давно мечтаете заняться? Почему до сих пор этого не сделали?

15. Какое достижение в своей жизни вы считаете самым значимым?

16. Что вы больше всего цените в друзьях?

17. Какое воспоминание вам особенно дорого?

18. Какое воспоминание вы считаете самым страшным?

19. Если бы вы знали, что через год внезапно умрете, изменили бы вы что-нибудь в своей нынешней жизни? Почему?

20. Что для вас значит дружба?

21. Какую роль любовь и привязанность играют в вашей жизни?

22. По очереди назовите пять положительных качеств друг друга.

23. Насколько близки члены вашей семьи? Считаете ли вы, что ваше детство было счастливее, чем у большинства других людей?

24. Что вы думаете о своих отношениях с матерью?

Часть третья. Откровенность и эмоциональная близость

25. Каждый составьте по три правдивых предложения, начинающихся со слова «мы». Например: «Мы оба в этой комнате чувствуем…».

26. Продолжите фразу: «Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь…».

27. Если бы вы хотели стать близким другом собеседника, что ему следовало бы узнать о вас?

28. Расскажите, что вам нравится в собеседнике. Будьте предельно честны и поделитесь тем, чего обычно не стали бы говорить малознакомому человеку.

29. Вспомните неприятный момент из своей жизни и расскажите о нем.

30. Когда вы в последний раз плакали и что стало причиной?

31. Расскажите, что вам уже нравится в собеседнике.

32. Какие темы настолько серьезны для вас, что шутки на эту тему неуместны?

33. Если бы сегодня вечером вы умерли, не успев больше ни с кем поговорить, о чем из несказанного вы жалели бы сильнее всего? Почему до сих пор не сказали об этом?

34. Ваш дом со всем имуществом загорелся. После того как вы спасли близких и домашних животных, у вас осталось время вернуться за одной вещью. Что бы вы выбрали и почему?

35. Смерть кого из членов вашей семьи пережить было бы для вас тяжелее всего? Почему?

36. Расскажите о личной проблеме и попросите собеседника посоветовать, как с ней справиться. Затем обсудите, что он думает о выбранном вами способе решения.

Почему эти вопросы могут изменить отношения

Обычная беседа редко выходит за пределы работы, увлечений и повседневных событий. Здесь все устроено иначе: вопросы постепенно затрагивают личные ценности, важные воспоминания и то, чем человек не всегда готов делиться при первой встрече. В результате собеседники получают возможность увидеть друг друга с новой стороны.

При этом 36 вопросов не гарантируют возникновения любви. Эксперимент помогает создать условия для эмоциональной близости, но чувства зависят от взаимного интереса, совместимости и готовности обоих людей открываться. Четыре минуты зрительного контакта - лишь заключительная часть опыта, а не самостоятельный способ влюбить в себя другого человека.

Попробовать этот метод можно не только на романтическом свидании. Он подойдет и парам, которые хотят освежить отношения, и друзьям, которым хочется лучше узнать друг друга. Иногда разговор, на который раньше не хватало времени или смелости, оказывается гораздо важнее тщательно спланированного свидания.