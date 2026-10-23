13 стрижек, с которыми в 50 хочется чаще смотреться в зеркало

Привычная стрижка может аккуратно лежать и всё же делать лицо строже, чем хотелось бы. Плотная чёлка, тяжёлые концы или слишком приглаженные виски заметно меняют внешность. Когда хочется выглядеть моложе, полезно пересмотреть именно эти детали: открыть часть лба, добавить объём сверху, по-другому оформить пряди возле скул.

Мы собрали 13 вариантов для женщин около 50: от короткой пикси до длинных слоистых стрижек. Здесь есть боб с косой чёлкой, бикси и шегги. К каждому примеру добавили объяснение формы, подходящего окрашивания и укладки, чтобы выбрать причёску было проще и по фотографии, и с учётом собственных волос.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Многослойный боб в медовом блонде

В этом бобе короткие и длинные пряди соединены без резких ступеней. Слегка облегчённые концы смягчают контур, при этом сама стрижка не должна терять плотность. Медовый блонд добавляет тёплый золотистый оттенок, особенно заметный рядом с лицом. Такое сочетание стоит рассмотреть, если нравится форма боба, а привычная гладкая укладка кажется слишком строгой.

При сушке круглой щёткой задайте направление волосам и слегка подверните концы. Небольшое количество лёгкого крема для укладки поможет выделить отдельные пряди. Распределяйте его понемногу, чтобы по краю оставались видны тонкие кончики, а не плотный завиток.

2. Текстурная пикси в оттенке тёмного шоколада

Короткие виски и более длинные пряди на макушке делают пикси выразительной даже при однотонном окрашивании. Верх можно направить вперёд, немного приподнять или уложить набок. Глубокий шоколадный цвет подчёркивает форму, а тонкие, отдельно лежащие концы не дают стрижке выглядеть слишком жёсткой. Длина остаётся короткой, но укладка допускает несколько вариантов.

Разотрите немного текстурирующей пасты между пальцами и пройдитесь по верхним прядям. Средство нужно прежде всего на концах: так легче показать разницу в длине и не перегрузить корни. Начните с минимального количества, чтобы волосы сохраняли движение, а отдельные пряди не слипались.

3. Удлинённый боб с карамельными прядями

Удлинённый боб удобно носить по-разному: прямым, слегка завитым, с волосами за ушами. Карамельные пряди добавляют светлые переходы, особенно заметные на волнах. Небольшая разница в длине позволяет сохранить знакомый силуэт и сделать концы менее тяжёлыми. Светлые акценты у лица стоит подбирать к основному цвету волос, чтобы переход получился плавным.

Для повседневной укладки достаточно высушить волосы по форме стрижки. Если хочется волны, выделите несколько прядей и оставьте изгибы свободными. Здесь не требуется завивать всю массу волос в одинаковые локоны: лёгкое движение уже позволяет увидеть переходы карамельного оттенка.

4. Шегги в пепельно-каштановом оттенке

Шегги узнаётся по коротким прядям на макушке и более длинным, свободно лежащим концам. Переходы заметнее, чем у гладкого боба, поэтому причёска выглядит чуть взъерошенной. Пепельно-каштановый оттенок сохраняет спокойную гамму и позволяет сосредоточиться на самой форме. Этот вариант понравится тем, кто любит живую текстуру волос и не стремится каждый день выпрямлять их до идеальной гладкости.

На влажные волосы можно нанести немного лёгкого мусса и осторожно сжать пряди ладонями снизу вверх. Такой приём помогает подчеркнуть естественный изгиб. Если волосы от природы совершенно прямые, форма получится другой: желаемую степень волнистости и объём лучше заранее обсудить с парикмахером.

5. Каштановый боб с косой чёлкой

Длинная чёлка, уложенная набок, меняет привычное обрамление лица: вместо симметричной линии появляется плавная диагональ. Остальные пряди поддерживают это направление, а облегчённые концы сохраняют форму боба без тяжёлого нижнего края. Каштановый цвет с тёплым подтоном подходит для тех, кто хочет обновить стрижку и при этом остаться в знакомой тёмной гамме.

Чёлку удобнее сушить отдельно, направляя небольшой круглой щёткой в нужную сторону. Затем поправьте остальную длину и разберите концы пальцами. У лба достаточно плавного изгиба: он продолжит линию боковых прядей и позволит чёлке лежать естественно.

6. Стрижка до плеч с длинными слоями и бежевым блондом

Длинные слои позволяют сохранить волосы до плеч и изменить их форму по бокам. По нижнему краю видны отдельные пряди, которые легче направить внутрь или наружу. Бежевый блонд сочетает тёплые и прохладные нюансы без выраженного золотистого или серебристого оттенка. Он подойдёт как ориентир для тех, кто хочет освежить светлое окрашивание и избежать резкой смены цвета.

Крупная плойка поможет сделать несколько широких изгибов по длине. Пряди не нужно накручивать до тугого завитка: свободная волна лучше показывает слои. После остывания разберите волосы пальцами, сохранив естественное направление концов.

7. Бикси в тёплом каштановом цвете

Бикси соединяет короткую форму пикси с более длинными прядями, характерными для боба. У лица остаётся достаточно волос, чтобы менять направление укладки, а затылок выглядит компактнее. Слои помогают избежать тяжёлого силуэта, который иногда появляется у отрастающей короткой стрижки. Тёплый каштановый цвет сохраняет естественное впечатление и не отвлекает от разницы в длине.

Для оформления концов подойдёт немного лёгкого воска: избыток средства склеит короткие пряди и уменьшит объём. Разотрите его между пальцами, выделите несколько прядей возле лица и слегка приподнимите волосы сверху.

8. Французский боб в оттенке эспрессо

Короткий французский боб заканчивается примерно у линии челюсти и оставляет шею открытой. В этом варианте отдельные концы слегка выбиваются из общей линии, поэтому знакомая форма выглядит менее строгой. Глубокий кофейный оттенок эспрессо хорошо сочетается с гладкой, блестящей укладкой. При такой длине особенно заметно, где именно заканчиваются передние пряди, поэтому даже небольшую разницу стоит обсудить до стрижки.

Во время сушки слегка направьте концы внутрь круглой щёткой. Сильный завиток сделает край более округлым и зрительно укоротит стрижку. Если нравится свободная укладка, после сушки отделите пальцами несколько тонких прядей у лица.

9. Чёлка-шторка и длинные слои в песочном блонде

Чёлка-шторка расходится по сторонам от пробора и постепенно переходит в более длинные пряди у лица. Благодаря этому граница между чёлкой и основной длиной не выглядит резкой. Песочный блонд сочетает тёплые и нейтральные нюансы, которые становятся заметнее на изгибах волос. Такой вариант позволяет сохранить длину и при этом довольно сильно изменить вид причёски спереди.

При сушке направляйте обе половины чёлки от лица с помощью круглой щётки. Остальную длину можно оставить более свободной. Следите, чтобы чёлка не распадалась на две тугие завитые пряди: плавного поворота у скул достаточно для нужного эффекта.

10. Боб до подбородка в золотисто-каштановом цвете

Длина до подбородка сохраняет чёткую, узнаваемую форму боба. Небольшая разница в длине прядей по краю смягчает контур, не превращая стрижку в выраженный каскад. Золотисто-каштановый оттенок добавляет тёплые блики. Такой боб стоит рассмотреть, если хочется обновить классику, но заметно рваные концы и резкие ступени вам не нравятся.

Немного спрея для прикорневого объёма поможет при сушке приподнять волосы. На концы можно нанести каплю разглаживающей сыворотки, распределив её сначала между ладонями. Средства должно быть совсем немного, иначе лёгкость нижнего края потеряется.

11. Вулфкат в глубоком тёмно-каштановом оттенке

Вулфкат, или волчья стрижка, строится на заметном перепаде длины: короткие пряди сверху переходят в удлинённые концы. В облегчённой версии эти переходы выглядят менее резкими, но характерный объём на макушке сохраняется. Глубокий тёмно-каштановый цвет подчёркивает силуэт. Такой вариант стоит выбирать ради выразительной формы, если вам нравится намеренная растрёпанность и хочется заметно отойти от привычного боба.

Лёгкий крем для текстуры поможет выделить пряди при естественной сушке. На волнистых волосах можно использовать диффузор, чтобы поддержать завиток и приподнять корни. Перед стрижкой обсудите привычную укладку: после выпрямления коротких слоёв и естественной сушки один и тот же вулфкат будет выглядеть по-разному.

12. Боб с удлинением к лицу и светло-каштановым балаяжем

Передние пряди чуть длиннее задних, поэтому линия боба плавно идёт вниз к лицу. Текстурные концы смягчают этот переход и позволяют сохранить геометрию без слишком жёсткого края. Балаяж в светло-каштановых оттенках добавляет небольшую разницу в тоне, которая заметна при движении волос. Здесь окрашивание поддерживает форму и не требует резкого контраста между светлыми прядями и основной массой.

Для гладкой укладки высушите волосы с плоской щёткой, направляя их по линии стрижки. Затем при желании немного подкрутите передние пряди. Даже небольшой изгиб возле лица делает удлинённый край боба менее строгим.

13. Пикси-боб в тёмном пепельно-каштановом цвете

Пикси-боб близок к бикси: оба названия используют для стрижек на границе короткой пикси и боба. В этом варианте внимание уделено мягкому оформлению волос возле ушей и на затылке. Пряди не заканчиваются одной жёсткой линией, а ложатся по форме головы. Тёмный каштановый оттенок с пепельным подтоном сохраняет сдержанный цвет и подчёркивает разницу в длине.

Чтобы верх не выглядел плоским, перед сушкой нанесите спрей для прикорневого объёма согласно инструкции к средству. Приподнимите волосы на макушке и направьте их пальцами. Укладывая виски и затылок, сохраните отдельные тонкие кончики: они смягчают контур короткой стрижки.

Перед записью сохраните два или три примера, которые нравятся по форме, и отдельно отметьте удачный цвет. Эти решения необязательно брать с одной фотографии. Покажите мастеру, какую длину хотите оставить, как привыкли носить чёлку и где вам не хватает объёма.

Попросите объяснить, как выбранная стрижка будет лежать на ваших волосах после домашней сушки. Для более молодого, свежего вида важны и пропорции, и удобство: если форму легко поддерживать, причёска будет нравиться вам и после первого мытья головы.