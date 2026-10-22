Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа

Даже удачно подобранные вещи не всегда складываются в гармоничный образ. Иногда достаточно неправильно подвернуть рукава, выбрать неподходящую обувь или забыть про аксессуары, чтобы наряд выглядел небрежно. Профессиональные стилисты рассказали, на какие детали стоит обращать внимание, чтобы одежда сидела лучше, а привычные сочетания смотрелись интереснее.

1. Не просто закатывайте рукава, а аккуратно подворачивайте их

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Небрежно закатанные рукава способны испортить впечатление даже от хорошей рубашки. Телевизионный стилист Дон Дель Руссо советует сначала расстегнуть манжету, сложить ее на две длины, затем подвернуть нижнюю часть рукава наполовину и накрыть ее манжетой. Такой прием помогает добиться более аккуратного результата.

2. Не надевайте мятую одежду

Даже качественная вещь может выглядеть неопрятно, если на ней остались складки и заломы. Нью-йоркский персональный стилист Николь Руссо считает, что подготовка одежды перед выходом - важная часть работы над образом. «Если вы не можете отпарить или отутюжить вещь, не носите её. Детали отличают хорошее от великого», - сказала Николь Руссо.

3. Заправляйте верх так, чтобы не создавать лишний объем

Если полностью заправить свитер в брюки или юбку, ткань может собраться в неудачных местах. Дель Руссо предлагает использовать тонкий ремень поверх свитера на талии, а затем слегка вытянуть ткань, создавая равномерный напуск. С тонкими блузками проще: достаточно отвести основную часть ткани назад и заправить ее в пояс.

4. Следите за посадкой вещей

Одежда не должна чрезмерно обтягивать тело или бесформенно висеть. Нью-йоркский стилист Саманта Браун считает, что именно неподходящий размер часто мешает создать собранный образ.

«Что-то слишком большое или слишком маленькое никогда не будет выглядеть стильно и собранно», - сказала она. Если готовая вещь сидит неидеально, ситуацию можно исправить в ателье. Иногда небольшая корректировка длины или объема заметно меняет внешний вид одежды.

5. Подбирайте обувь под фасон брюк

Балетки не всегда удачно сочетаются с расклешенными или укороченными брюками. По словам стилиста и основателя бренда A.Lynn Андреа Симайер, такое сочетание может визуально укорачивать ноги. Она рекомендует обувь на каблуке. Тем, кто предпочитает комфорт, подойдут туфли на платформе или низкой танкетке.

6. Не забывайте об аксессуарах

Даже лаконичный комплект может выглядеть выразительнее благодаря украшениям, шарфу или подходящей сумке. По наблюдениям Саманты Браун, многие недооценивают эту часть образа, опасаясь переборщить с деталями. «Я считаю, что большинству людей не хватает аксессуаров. Подходящие украшения, шарф или сумочка могут улучшить наряд, добавив изюминку. Не пропускайте этот шаг при создании своего образа», - сказала Саманта. Главное - выбирать дополнения, которые поддерживают общий стиль, а не спорят с ним.

7. Соблюдайте баланс между облегающими и свободными вещами

Если и верх, и низ плотно прилегают к телу, образ может казаться слишком однообразным. Обратная ситуация тоже не всегда удачна: свободная блузка в сочетании с широкими брюками или объемной юбкой способна добавить силуэту лишнюю массивность. «Думайте о пропорциях - не смешивайте узкое с узким. Если верх облегающий, сделайте низ более свободным, и наоборот», - сказала Николь Руссо. Этот принцип помогает создавать гармоничные сочетания без сложных стилистических приемов.

8. Учитывайте белье при выборе верха

Неправильно подобранный бюстгальтер может создавать лишний объем под одеждой и отвлекать внимание от самого наряда. Дон Дель Руссо советует выбирать белье так, чтобы оно не нарушало линию верха. «Ношение неправильного бюстгальтера под топом может выглядеть громоздким и отвлекать внимание от стиля верха. И, конечно же, бретельки бюстгальтера не должны быть видны», - сказал Дель Руссо. Важно учитывать не только цвет, но и форму белья, а также то, как оно сидит под конкретной тканью.

9. Осторожнее сочетайте шелк и шерсть

Шелковая блузка под шерстяным свитером может выглядеть эффектно, но такое сочетание иногда доставляет дискомфорт. Ткани способны электризоваться, из-за чего шелк начинает прилипать к телу. «Если носить вместе шерсть и шёлк, то одежда начнёт электризоваться. Ношение двух вещей вместе приводит к тому, что шелк прилипает к телу и вам становится некомфортно», - сказала Андреа Симайер. В качестве альтернативы она предлагает сочетать шелк с хлопком или другими материалами, которые меньше склонны к подобному эффекту.

10. Проверяйте, не просвечивает ли одежда

В примерочной ткань может казаться достаточно плотной, но при другом освещении ситуация меняется. Модный стилист Сонека Гуадара предупреждает, что яркие офисные лампы способны выявить то, чего не было заметно дома или в магазине. Поэтому перед выходом стоит проверить наряд при разном освещении. Особое внимание следует уделить тонким тканям и светлым вещам.

11. Учитывайте погоду при выборе наряда

Одежда должна быть не только красивой, но и подходящей для условий на улице. Слишком теплые многослойные комплекты могут заставить потеть, а замшевая обувь быстро испортится под дождем. Николь Руссо советует заранее проверять температуру и прогноз осадков. Если погода непредсказуема, полезно иметь под рукой запасную пару непромокаемой обуви или более легкую одежду.

12. Заправляйте классическую рубашку

Рубашки на пуговицах обычно выглядят аккуратнее, если заправлены в брюки или юбку. По мнению Гуадары, свободно свисающий классический верх может создавать впечатление небрежности, особенно в деловой обстановке. Если полная заправка кажется неудобной, можно оставить часть рубашки свободной, заправив передний край. Такой вариант выглядит более продуманно, чем полностью незаправленная рубашка.

Главный вывод: стиль складывается не только из модных вещей. Посадка одежды, пропорции, состояние ткани, обувь и небольшие детали зачастую влияют на впечатление сильнее, чем цена наряда или следование последним трендам.