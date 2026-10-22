Эти 5 парфюмов покорили ценителей и не потеряют актуальности в 2027 году

Одни духи надоедают уже через несколько недель, другие становятся частью повседневного образа на годы. В 2026 году внимание ценителей парфюмерии привлекли композиции с цветочными аккордами, цитрусовой свежестью, пудровыми оттенками и выразительным шлейфом. Эксперты выделили 5 ароматов, которые заслуживают внимания и могут остаться желанными покупками в 2027 году.

Guerlain L’Heure Bleue - цветочная пудра с ностальгическим настроением

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L’Heure Bleue привлекает сложным сочетанием свежих и пудровых нот. В начале композиции раскрываются озоновые оттенки, цветок апельсина и нероли. Затем к ним присоединяются ирис и жасмин, придающие аромату мягкость и глубину.

В шлейфе звучат ваниль, амброксан и сливочный мускус. Такое сочетание подойдет тем, кто предпочитает изысканные цветочные композиции без чрезмерной сладости. Аромат создает настроение спокойствия и легкой ностальгии.

Jean Paul Gaultier Le Male Pride Limited Edition - цитрусовая свежесть с древесными нотами

В этой композиции свежие цитрусы сочетаются с мягкими цветочными аккордами и древесной базой. Юдзу и красный апельсин задают яркое, сладковатое начало, которое постепенно становится более утонченным благодаря цветку апельсина и нероли.

Завершают композицию белая древесина и сливочный мускус. Аромат получился многогранным, но не слишком тяжелым. Он может заинтересовать тех, кто любит современные парфюмерные сочетания и не ограничивает себя исключительно традиционными мужскими или женскими композициями.

Diptyque Eau des Sens - цитрусовый аромат с неожиданным продолжением

Eau des Sens понравится поклонникам цитрусовых ароматов, которым хочется чего-то сложнее привычной свежести. В композиции соединяются цветок апельсина, горький апельсин и выразительные оттенки цитрусовой цедры. Такое сочетание звучит ярко, но не сводится к простой фруктовой сладости.

В сердце аромата раскрываются ягоды можжевельника и дягиль, а пачули формируют мягкий, пудровый шлейф. Минималистичный характер композиции делает ее подходящим вариантом для повседневного использования. Особенно если предпочтение отдается чистым, свежим и небанальным ароматам.

Jean Paul Gaultier Gaultier Divine Collector Edition - цветы, ягоды и сливочный шлейф

Этот аромат обращает на себя внимание выразительным оформлением и насыщенной композицией. В начале звучат красные ягоды, бергамот и молекула Calypsone, добавляющая свежие акценты. В сердце раскрываются иланг-иланг, жасмин и лилия, создающие яркое цветочное звучание.

В финале композицию дополняют пачули, сливочный мускус и сладкие оттенки безе. Несмотря на многослойность, аромат не воспринимается исключительно как тяжелый или приторный. Он подойдет тем, кто любит заметный шлейф и предпочитает парфюмерию, способную стать полноценной частью образа.

Dior Miss Dior Eau de Parfum (2026) - современная интерпретация романтики

Miss Dior обращается к классическим цветочным мотивам, сочетая их со сладкими и древесными оттенками. В начале композиции раскрывается майская роза, придающая аромату выразительность. Затем появляются ваниль и бобы тонка, а пачули добавляют глубину и делают звучание более насыщенным.

В композиции также присутствуют оттенки розового дерева. Благодаря сочетанию цветочных и теплых нот аромат может понравиться как поклонникам романтической парфюмерии, так и тем, кто предпочитает классику в современном исполнении. Он уместен для особых случаев, но подойдет и для повседневного использования, когда хочется добавить образу немного элегантности.

Какие ароматы стоит рассмотреть в первую очередь

Все 5 композиций отличаются характером. Guerlain делает ставку на пудровую цветочность, Diptyque - на цитрусовую свежесть, а Dior - на романтичное сочетание розы и ванили. Jean Paul Gaultier предлагает более выразительные решения: от освежающей цитрусовой композиции до насыщенного цветочного аромата.

При выборе стоит учитывать не только популярность парфюма, но и то, как он раскрывается на коже. Один и тот же аромат может звучать по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей и времени года. Поэтому перед покупкой лучше протестировать его и оценить шлейф спустя несколько часов.