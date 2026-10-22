5 вариантов одежды бордового цвета, которые вы захотите носить всю осень.

По-настоящему стильный осенне-зимний гардероб - это не просто выбор подходящей куртки или замена сандалий на ботинки. Цвета играют не менее важную роль в этом сезоне, и в этом году один конкретный оттенок обещает мгновенно придать образу более продуманный вид.

Речь идёт о бордовом цвете, известном своими глубокими оттенками, напоминающими красное вино. От тёмно-красного, близкого к цвету свернувшейся крови, до тёплых тонов вина мерло, этот цвет переживает свой звёздный час. Даже Тейлор Свифт входит в число имён, связанных с этим трендом.

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Бордовый - насыщенный, элегантный цвет с идеальным темным оттенком для холодного времени года. Его можно носить с головы до ног или добавить в образ с помощью сумки через плечо или мягкого свитера. Вариантов сочетаний множество, но если вы ищете вдохновение для включения этого цвета в свой повседневный гардероб, вот несколько идей, которые стоит попробовать.

Бордовый с головы до ног

Образ, полностью выполненный в одном цвете, всегда пользуется успехом, особенно если речь идёт о самом востребованном оттенке сезона. Сочетайте кожаные или классические бордовые брюки со свободным свитером с высоким воротником. Вы можете выбрать один и тот же оттенок для обеих вещей или поэкспериментировать с немного разными тонами, создав большую глубину.

Для завершения образа достаточно балеток или блестящих кожаных туфель.

Бордовая куртка и джинсы

Один из самых простых и удобных способов следовать этому тренду - сочетать любимые джинсы со свободной бордовой курткой. Под нее можно надеть простую блузку или свитер, а минималистичные аксессуары и нейтральная сумка помогут создать сбалансированный образ.

Чтобы завершить образ, выберите туфли на каблуках или невысокие ботинки нейтрального оттенка.

Черное платье и бордовые колготки

Если черный цвет остается вашим беспроигрышным вариантом, вам не обязательно от него отказываться. Просто замените обычные черные колготки на бордовые, а остальную часть наряда оставьте черной.

Это сочетание можно попробовать с коротким черным платьем и туфлями с острым носком, или с элегантными балетками и кожаной курткой для более дневного образа. Неожиданный цветовой контраст придает наряду интересную деталь, не умаляя при этом его классической элегантности.

Бордовый свитер и светлая юбка

Сочетание свитера со светлой юбкой - один из тех вариантов, которые почти всегда работают. Но когда бордовый цвет сочетается с розовым оттенком, напоминающим сливу, результат становится еще интереснее.

Это сочетание цветов создает насыщенный и глубокий образ, но в то же время сохраняет мягкую и женственную сторону. Для повседневного образа его можно сочетать с кроссовками похожих оттенков, а для вечера - выбрать элегантные ботинки с острым носком.

Одежда нейтральных цветов и аксессуары бордового цвета.

Если вам не по душе наряды исключительно бордового цвета, не стоит избегать этого оттенка. Иногда достаточно одного аксессуара, чтобы полностью изменить ваш образ.

Бордовая сумка, пояс или пара ботинок могут добавить яркий акцент к образу в черном, бежевом, сером или других нейтральных тонах. Эти сочетания выглядят элегантно, но не вычурно, и это простой способ попробовать этот тренд, не меняя весь свой гардероб.