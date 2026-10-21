Клетка снова в моде: 15 идей осеннего маникюра, которые хочется повторить

Есть узоры, которые будто созданы для определённого времени года. Весной хочется цветов, летом - полоски и морских мотивов, зимой появляются снежинки и скандинавские орнаменты. А осень почти невозможно представить без клетки.

Тартан, тонкая «оконная» клетка, ромбы аргайл и рисунок в духе уютной фланелевой рубашки в этом сезоне добрались и до маникюра. Причём выглядеть такой дизайн может совершенно по-разному: сдержанно и элегантно, романтично, немного по-панковски или даже роскошно.

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Журнал InStyle собрал самые интересные варианты клетчатого маникюра этой осени. Мы выбрали 15 идей, которые можно адаптировать и для длинных ногтей, и для аккуратной короткой формы.

1. Бархатная клетка

Один из самых эффектных вариантов - клетчатый рисунок поверх лака с эффектом «кошачьего глаза».

Особенно красиво смотрится тёмное золото с почти чёрной глубиной: при движении рук свет словно перемещается по ногтю, а тонкие линии клетки становятся объёмнее.

Маникюр получается нарядным, но остаётся вполне осенним. Если хочется добавить немного сезонного настроения, один ноготь можно украсить небольшим рисунком тыквы или листа.

2. Фиолетовый с синим

Фиолетовый и синий неожиданно хорошо работают вместе.

Глубокий фиолетовый делает маникюр более тёплым и загадочным, а холодный синий добавляет контраста. Если дополнить такую клетку маленькими серебристыми деталями или стразами, дизайн сразу становится праздничнее.

Особенно выразительно он выглядит на длинных ногтях формы «балерина», но рисунок легко адаптировать и для средней длины.

3. Клетчатый френч

Тем, кто не готов покрывать клеткой все ногти, стоит присмотреться к клетчатому французскому маникюру.

Вместо привычной белой полоски на кончиках появляется миниатюрный тартан. Особенно интересно сочетание бордового, оливкового и мягкого сливочно-жёлтого.

Получается осенний френч, который выглядит необычно, но не слишком вызывающе.

4. Розовая клетка

Клетчатый маникюр совсем не обязательно должен быть строгим или ассоциироваться со школьной формой.

Если взять полупрозрачную розовую базу, добавить полоски разных оттенков розового и белого, получится очень нежный вариант.

Небольшие серебристые стразы делают его чуть наряднее, но главное здесь - сохранить лёгкость рисунка.

5. Аргайл на коротких ногтях

Знаменитый ромбовидный узор аргайл, который мы привыкли видеть на свитерах, жилетах и носках, прекрасно смотрится и на ногтях.

Причём необязательно повторять один и тот же цвет на каждом пальце. Можно сочетать приглушённые зелёные, бордовые, голубые, коричневые и кремовые оттенки.

На коротких ногтях такой разноцветный маникюр выглядит особенно мило и немного по-ретро.

6. Жёлтый и синий

Сочетание жёлтого и синего неизменно возвращает в моду эстетику школьных жакетов и фильма «Бестолковые».

В маникюре оно выглядит особенно интересно, если использовать клетку только на кончиках ногтей.

Яркие цвета делают привычный французский маникюр заметнее, но благодаря нейтральной базе он всё равно остаётся достаточно лёгким.

7. Разноцветный тартан на кончиках

Ещё одна версия клетчатого френча - когда каждый ноготь получает собственный вариант тартана.

Красный, зелёный, синий, жёлтый и бордовый можно соединить в одном маникюре, если оставить большую часть ногтевой пластины прозрачной.

Именно такой приём позволяет сложному рисунку не выглядеть перегруженным.

InStyle приводит в пример маникюр, созданный мастером Tiny для певицы SZA. В оригинале ногти очень длинные, но сама идея отлично работает и на более практичной длине.

8. Классический тартан

Красная шотландская клетка - вариант для тех, кто любит выразительный маникюр.

Особенно эффектно она смотрится с чёрными и жёлтыми линиями и небольшими металлическими деталями.

Такой дизайн легко уходит от «уютной осени» в сторону панк-эстетики - неудивительно, что один из вариантов был вдохновлён стилем легендарной Вивьен Вествуд.

На коротких ногтях лучше оставить рисунок чуть проще, отказавшись от большого количества металлического декора.

9. Оливковый и ягодный

Два типично осенних оттенка - оливково-зелёный и глубокий ягодный - можно не просто чередовать на ногтях, а соединить в клетчатом узоре.

На кремовой или молочной основе они выглядят особенно гармонично.

Это, пожалуй, один из самых универсальных вариантов подборки: такой маникюр легко сочетается с бежевым пальто, джинсами, коричневой кожей, трикотажем и практически всей спокойной осенней палитрой.

10. Клетка с блёстками

Ещё один неожиданный вариант - соединить клетчатый рисунок с сияющей базой.

Например, нежно-розовый лак с мелкими блёстками можно дополнить тонкими линиями оттенков эспрессо и сливок.

Если выбрать овальную форму ногтей, даже достаточно заметный дизайн выглядит мягко и элегантно.

11. Разный тартан на каждом ногте

Клетка совершенно не обязана быть одинаковой.

На одном ногте можно соединить тёмно-синий и красный, на другом - оливковый и бордовый, на третьем - ягодный и кремовый.

Чтобы объединить весь маникюр в одну композицию, достаточно повторять несколько основных оттенков.

А маленькие разноцветные камни или точки добавят дизайну немного игры.

12. «Школьная» клетка по-новому

Нежно-розовый, серо-графитовый и бордовый - сочетание, которое одновременно напоминает школьную форму и современные модные коллекции.

Особенно интересно выглядит клетчатый френч в этой палитре.

Если хочется сделать маникюр более заметным, можно добавить серебристые звёздочки, шарики или небольшие металлические элементы.

Главное - не переборщить: сама клетка уже достаточно активна.

13. Тёмно-синяя классика

Тёмно-синий - прекрасная альтернатива привычному чёрному.

Он хорошо сочетается с серым, бежевым, белым, бордовым и коричневым, поэтому клетчатый маникюр в такой гамме легко вписывается в осенний гардероб.

На длинных квадратных ногтях дизайн выглядит особенно эффектно, но на коротких достаточно оставить один-два ногтя с рисунком, а остальные покрыть однотонным синим лаком.

14. Молочная полупрозрачная клетка

Если классический тартан кажется слишком плотным и графичным, можно сделать его почти невесомым.

Для этого используется полупрозрачная молочная или желейная база, поверх которой наносятся тонкие линии.

Интересно смотрится сочетание прозрачных голубых полосок и более плотных красных линий.

Рисунок остаётся узнаваемым, но выглядит гораздо легче привычной шотландской клетки.

15. Клетка с бантами и декоративными деталями

Самый смелый вариант - превратить ногти практически в миниатюрные аксессуары.

Разные виды клетки можно сочетать с маленькими бантами, металлическими шариками, фольгой, звёздами и даже декоративными «пуговицами».

Для повседневной жизни оригинальный вариант может оказаться слишком театральным, но идею легко упростить: например, оставить украшения только на одном акцентном ногте.

Как носить клетчатый маникюр, чтобы он не выглядел слишком пёстро

С клеткой действует простое правило: чем сложнее рисунок, тем спокойнее может быть всё остальное.

Если хочется универсальный маникюр на каждый день, выбирайте молочную основу и клетчатые кончики или оставьте узор только на одном-двух ногтях.

Тем, кто любит более заметный дизайн, подойдут классический тартан, глубокий синий, ягодный с оливковым или блестящая клетка.

И необязательно копировать понравившийся вариант буквально. Иногда достаточно взять только его палитру или один элемент рисунка.

Наверное, именно поэтому клетка так хорошо чувствует себя осенью. Она одновременно напоминает о тёплом пледе, шерстяном жакете, школьной форме и шотландском тартане - и каждый может выбрать из этих ассоциаций свою.