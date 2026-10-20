Не только каре: шесть причёсок зимы 2026–2027, с которыми проще выглядеть элегантно

Мягкие волны, подвижные пряди и объём без начёса: зимние тенденции позволяют выбрать причёску под собственные волосы и привычки. Разбираемся, какие варианты удобны в повседневной жизни и что обсудить с парикмахером.

Зимой хочется стрижку, которая переживёт и шапку, и утреннюю спешку. В сезонном обзоре Glamour среди направлений зимы 2026–2027 - романтические укладки, мягкие формы и естественное движение волос. Единственной «правильной» длины нет: актуальны и короткие каре, и волосы ниже плеч.

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Интерес к таким образам отражает и октябрьский Beauty Trend Report Pinterest. По данным платформы, поиски удлинённого многослойного каре выросли на 622%, французского каре с лёгкой чёлкой - на 394%, стрижки «бабочка» для кудрей - на 464%. Это показатели запросов внутри Pinterest, а не статистика салонов или предпочтений жительниц Европы.

Мы выбрали шесть вариантов, которые можно приспособить к обычной жизни. Главное - учитывать густоту, текстуру и направление роста волос. Возраст здесь гораздо менее полезный ориентир, чем честный ответ на вопрос: сколько времени вы готовы проводить перед зеркалом?

1.Гладкое каре с плотным срезом

Ровная линия до подбородка или ключиц выглядит собранно даже без сложных деталей. На прямых волосах такая форма иногда оказывается удобнее многослойной: достаточно аккуратно высушить волосы, направляя концы по форме.

Кому подходит. Обладательницам прямых волос, особенно если хочется сохранить визуально плотные концы. На выраженных волнах гладкий результат потребует больше работы.

Как укладывать. При сушке феном используйте термозащиту, а концы направляйте щёткой без сильного подкручивания. Послушным волосам может хватить самой простой сушки.

Что сказать мастеру. «Хочу плотный край и форму, которая будет лежать после домашней сушки». Если волосы негустые, заранее обсудите, нужна ли филировка.

2. Удлинённое каре с мягкими слоями

Та же удобная длина, но более свободный силуэт. Небольшая разница в длине прядей подчёркивает движение волос. При этом многослойное каре совершенно необязательно должно выглядеть рваным.

Кому подходит. Волосам средней густоты, прямым или слегка волнистым. Очень тонкие и редкие волосы при чрезмерном количестве слоёв могут потерять ощущение плотности.

Как укладывать. Попробуйте небольшую порцию лёгкого мусса и сушку феном с направлением прядей руками. Необязательно вытягивать каждую: небольшие изгибы поддерживают свободную форму.

Что сказать мастеру. «Нужны мягкие слои с сохранением плотного нижнего края». Обязательно уточните, пользуетесь ли вы круглой щёткой.

3. Французское каре с лёгкой чёлкой

Короткое каре возле линии челюсти и негустая чёлка создают выразительный образ без сложного окрашивания. Особенно интересно эта форма выглядит с небольшой естественной волной, в том числе на седых волосах.

Кому подходит. Прямым и слегка волнистым волосам. Если у лба есть вихор или чёлка быстро теряет форму, ежедневного внимания потребуется больше.

Как укладывать. Основную длину можно оставить свободной, а чёлку подсушить отдельно, направляя её попеременно в обе стороны. Именно она часто требует поправки после шапки.

Что сказать мастеру. Обсудите длину чёлки после высыхания и частоту её коррекции. Начать можно с удлинённого варианта: укоротить проще, чем отрастить.

4. Длинные волосы с прядями у лица

Сохранять длину и обновлять форму вполне совместимо. Плавные слои возле скул и подбородка меняют силуэт, даже если основная масса волос остаётся ниже плеч. Один из вариантов - стрижка «бабочка».

Кому подходит. Волосам средней и высокой густоты. На тонких волосах лучше ограничиться несколькими прядями у лица, сохранив плотность по длине.

Как укладывать. Для повседневного вида можно придать направление только передним прядям. Пышные салонные изгибы, как на иллюстрации, потребуют щётки, бигуди или другого способа укладки.

Что сказать мастеру. Уточните длину самого короткого слоя и возможность собрать волосы в хвост. Слишком короткие передние пряди будут постоянно выпадать.

5. Многослойная форма для естественных кудрей

Задача такой стрижки - распределить объём, чтобы завитки свободно лежали вокруг лица. Слои могут облегчить тяжёлую нижнюю часть, но их длину важно выбирать с учётом усадки волос при высыхании.

Кому подходит. Естественно волнистым и кудрявым волосам. На прямых волосах похожие локоны придётся создавать специально.

Как укладывать. Нанесите подходящее средство для фиксации на влажные волосы и мягко сожмите пряди ладонями. Высушите естественно или диффузором с несильным потоком воздуха. Чтобы сохранить оформленные завитки, избегайте расчёсывания сухих волос щёткой.

Что сказать мастеру. Расскажите об обычном уходе и покажите фотографию волос после домашнего мытья. Обсудите форму без вытягивания феном.

6. Мягкие волны с чёлкой-шторкой

Вариант для тех, кто хочет перемен без заметного сокращения длины. Удлинённая чёлка расходится от пробора и постепенно соединяется с боковыми прядями. На волосах до плеч она сочетается со свободной S-образной волной.

Кому подходит. Прямым и волнистым волосам, если передние пряди легко принимают нужное направление. Вихры у пробора могут усложнить задачу.

Как укладывать. Естественную волну можно подчеркнуть средством для текстуры. На прямых волосах её придётся сформировать; чёлку обычно подсушивают от лица.

Что сказать мастеру. Обсудите самую короткую точку чёлки и её поведение без укладки. Более длинную «шторку» легче убрать за уши.

Самая удобная причёска начинается с разговора о повседневных привычках. Принесите мастеру понравившийся пример и объясните, как обычно сушите волосы. Красивая форма должна работать не только сразу после салона, но и обычным зимним утром.