Чёлка и мягкие волны: 14 стрижек, которые освежают после 60

Уложенная от лица чёлка открывает скулы, мягкие волны смягчают линию возле щёк, а боковой пробор помогает приподнять волосы у корней. Такие детали могут освежить привычную причёску даже без заметной перемены длины. Особенно если прежняя укладка стала казаться слишком строгой или плоской.

В этой подборке 14 стрижек для женщин после 60: от короткой пикси с асимметрией до длинной «бабочки» и шегги. Разбираем, чем отличаются их формы, как уложить чёлку и какие оттенки подчёркивают рисунок стрижки. Среди вариантов есть и естественная седина, и мягкий блонд, и тёплые каштановые тона.

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1. Серебристо-белый боб с градуированным затылком Короткие пряди на затылке постепенно переходят в более длинные, благодаря чему сзади получается округлый объём. Передние пряди оставляют чуть длиннее: они смягчают контур стрижки возле нижней челюсти. Серебристо-белый оттенок подчёркивает изгиб на затылке. Такая форма особенно интересна, если сзади волосам не хватает объёма, а длину возле лица хочется оставить. Круглая щётка помогает приподнять волосы у корней и подчеркнуть изгиб на затылке. Передние пряди можно уложить мягче, не подкручивая каждую в одинаковый тугой завиток. Тогда округлая форма сохранится, а укладка будет выглядеть естественнее.

2. Удлинённый боб с волнами в медовом блонде Этот боб едва касается плеч, а пряди разной длины делают мягкие волны заметнее. Более длинные пряди возле скул обрамляют лицо, не закрывая его плотной массой волос. Медовый блонд добавляет тёплый золотистый оттенок. Волны делают причёску пышнее. Слишком тугая завивка здесь не нужна, с ней волосы будут казаться заметно короче. На волнистых волосах можно начать с небольшого количества лёгкого крема для локонов. Если волосы прямые, свободные волны создают плойкой большого диаметра. Здесь важен плавный изгиб, поэтому не нужно стремиться к одинаковым чётким локонам по всей голове.

3. Бикси в пепельно-каштановом оттенке Бикси объединяет короткую форму пикси и более мягкие очертания боба. На макушке волосы короче, что помогает создать объём, а возле ушей и лба остаются удлинённые пряди. За счёт такого перехода бикси оставляет больше возможностей для укладки передних прядей, чем очень короткая пикси. Для этой версии выбран холодный каштановый оттенок без заметного рыжего отлива. При укладке можно слегка приподнять макушку, а передние пряди оставить свободными. Этот вариант стоит рассмотреть, если хочется заметно укоротить волосы, но сохранить мягкое обрамление лица и возможность по-разному направлять чёлку.

4. Чёлка-шторка и золотистый блонд Удлинённая чёлка расходится по сторонам и плавно переходит в пряди возле лица. Основная длина остаётся средней, волосы свободно ложатся около плеч. Золотистый блонд подчёркивает мягкие изгибы концов, а чёлка-шторка позволяет открыть середину лба и сохранить обрамление по краям. Во время сушки передние пряди укладывают круглой щёткой от лица. Важно сохранить плавный переход между чёлкой и основной длиной, чтобы они не выглядели двумя отдельными элементами. Остальные волосы можно оставить почти прямыми или слегка подкрутить концы.

5. Текстурный боб в дымчато-сером оттенке В этом бобе концы лежат отдельными прядями, а линия среза получается менее ровной. Дымчато-серый оттенок подчёркивает разницу в длине и делает текстуру заметнее. Пробор слегка смещён от центра: такая небольшая перемена помогает приподнять волосы у корней. Небольшое количество текстурирующего спрея выделит отдельные пряди, не превращая причёску в жёстко зафиксированную укладку. При стрижке важно сохранить достаточную густоту концов. Особенно на тонких волосах выраженная текстура не должна достигаться за счёт чрезмерной филировки, после которой нижний край может выглядеть редким.

6. Округлая стрижка для кудрей в тёплом каштановом цвете На вьющихся волосах разница в длине помогает распределить объём и убрать лишнюю тяжесть, сохранив выразительность завитка. Здесь пряди образуют мягкую округлую форму, поэтому кудри не сосредоточены только по нижнему краю. В тёплом каштановом оттенке хорошо заметны изгибы отдельных локонов. Крем для кудрей помогает выделить завитки, а бережная сушка с диффузором поддерживает их форму. После сушки лучше не прочёсывать всю длину частой расчёской: так легче сохранить отдельные упругие локоны. Чтобы поправить форму, достаточно аккуратно разобрать пальцами пряди, которые сбились вместе.

7. Боб с глубоким боковым пробором в бежевом блонде Глубокий боковой пробор меняет направление волос и добавляет подъём у корней. Удлинённые передние пряди падают на лоб по диагонали. По бокам волосы подстрижены слоями, чтобы они свободнее лежали возле лица. Бежевый блонд соединяет тёплые и прохладные нюансы, поэтому цвет не выглядит ни резко золотистым, ни подчёркнуто пепельным. Для такой укладки подойдут фен и круглая щётка. Передние пряди направляют в сторону, поддерживая линию пробора, а по длине сохраняют мягкий объём. Попробуйте сначала высушить корни с подъёмом и только потом оценить, нужен ли дополнительный объём. Часто смена пробора уже заметно меняет привычную укладку.

8. Удлинённая шегги с лёгкой чёлкой на серебристых волосах В удлинённой шегги укороченные пряди сосредоточены на макушке и по бокам, а основная длина сохраняется. Благодаря этому макушка выглядит объёмнее, а нижние пряди остаются длинными. Лёгкая негустая чёлка обрамляет лоб, серебристо-серый оттенок подчёркивает разделение прядей. Такой вариант позволяет изменить привычную причёску без резкого укорачивания волос. При обсуждении стрижки стоит отдельно определить длину верхних прядей и густоту нижнего края. Шегги должна сохранять подвижную текстуру, но концы при этом не обязаны выглядеть сильно прореженными или нарочито растрёпанными.

9. Короткий боб с лёгкими прядями в светло-каштановом цвете Тонкие пряди разной длины создают мягкий контур короткого боба возле ушей и шеи. Светло-каштановый оттенок добавляет тепла, а сама форма подходит для прямых или слегка волнистых волос, которым хочется придать больше движения. Концы здесь не собраны в плотную, строго очерченную линию. При сушке их направляют от лица круглой щёткой. Получается лёгкий разворот, который подчёркивает разницу в длине и делает укладку менее строгой. Слишком сильно закручивать концы не нужно: достаточно обозначить изгиб возле ушей и скул.

10. Стрижка «бабочка» на тёмно-каштановых волосах У «бабочки» короткие передние пряди располагаются возле скул, а сзади остаются более длинные. Плавные переходы создают каскадную форму и позволяют заметно изменить обрамление лица, сохранив длину. На тёмно-каштановых волосах особенно выразительно смотрятся гладкие изгибы и пряди, лежащие одна поверх другой. Характерный разворот от лица создают большой круглой щёткой. Больше внимания при укладке требуют именно передние пряди: их изгиб делает форму узнаваемой. Этот вариант стоит рассмотреть тем, кто любит длинные волосы и готов подчёркивать стрижку укладкой, особенно возле лица.

11. Объёмный боб на белой седине Мягкая градуировка на макушке помогает придать бобу объём, а более длинные боковые пряди сохраняют аккуратный контур. Белая седина позволяет обойтись без смены цвета и сосредоточиться на силуэте. Важно, чтобы верхняя часть оставалась пышной, а боковые пряди плавно продолжали округлую линию. Нанесите немного мусса для объёма у корней и высушите волосы круглой щёткой, оставляя концы гладкими. Начните с небольшого количества средства, особенно если волосы тонкие: избыток может склеить пряди и сделать укладку плоской. Сильно подворачивать нижний край не нужно, достаточно лёгкого изгиба.

12. Мягкие волны в каштановом оттенке с медным отливом На средней длине крупные свободные волны показывают, как пряди разной длины ложатся одна поверх другой. Каштановый оттенок с медным отливом добавляет тёплые красноватые переливы. Более короткие пряди мягко ложатся возле щёк, а длинные слои позволяют оставить нижний край достаточно густым. Способ укладки зависит от исходной текстуры: естественные волны можно подчеркнуть диффузором, а на прямых волосах создать плойкой большого диаметра. Готовую волну слегка разбирают пальцами. Если каждый локон оставлен отдельным тугим кольцом, укладка получится гораздо более торжественной, чем задумывалось.

13. Асимметричная пикси в серебристо-сером оттенке С одной стороны пряди оставляют немного длиннее, благодаря чему короткая пикси получает заметную асимметрию. Укороченные виски сочетаются с текстурной верхней частью, а серебристо-серый цвет подчёркивает разницу между ними. Удлинённая чёлка ложится на лоб по диагонали и задаёт основное направление укладки. Небольшое количество лёгкого крема помогает выделить короткие пряди и сохранить аккуратность по бокам. Чёлку можно направить пальцами или расчёской, следуя её длине. Здесь достаточно одной выразительной детали, поэтому верх не обязательно укладывать с сильным объёмом или жёстко фиксировать.

14. Стрижка до плеч с каштановыми и светлыми прядями Сочетание коричневых и светлых прядей называют брондом. В этом варианте оттенки переходят один в другой мягко, без резкого контраста. Волосы до плеч подстрижены длинными слоями, а передние пряди сделаны короче, чтобы они свободно ложились возле лица. Волосы можно высушить круглой щёткой или уложить свободными волнами, чтобы разница в длине и оттенках стала заметнее. Оба варианта подходят для повседневной укладки. При выборе окрашивания стоит обсудить со специалистом баланс светлых и коричневых прядей с учётом вашего исходного цвета.