Что делать, если ребенок вас ударил: как установить границы без крика

Консультант по вопросам воспитания детей поделилась некоторыми рекомендациями для родителей, чьи дети бьют других детей, предложив подход, который не предполагает криков.

Как пишет The Mirror , раннее детство может быть непростым периодом, поскольку дети формируют свою личность, исследуют мир и проверяют границы дозволенного. Но что делать, когда ребенок в возрасте от 16 до 24 месяцев начинает пинаться?

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Поскольку дети в этом возрасте только начинают учиться управлять своими эмоциями, их реакции иногда могут быть импульсивными.

Установите границы.

Лив, которая ведет профиль в Instagram @thepurposefulparent_, объяснила в посте, как родители должны реагировать, когда их ребенок бьет других детей.

«Если ваш ребенок в возрасте от 16 до 24 месяцев бьет вас, а вы постоянно говорите ему: „Будь осторожнее“, надеясь, что это пройдет само собой», - пишет она.

Главный ее совет - реагировать незамедлительно.

«Если он вас ударит, немедленно физически отойдите. Удар означает, что вы на время теряете право на физический контакт. Вы можете спокойно сказать: „Я не позволю вам меня ударить, я сейчас отойду“. Таким образом вы защищаете себя», - объясняет Лив.

Она добавляет, что если ребенок ударит кого-то игрушкой, игрушку следует убрать. Если она попадет в другого ребенка, игру следует прекратить.

«Уведите его с детской площадки, из игровой комнаты или из любого другого места и скажите: „Я не позволю тебе бить его, бить больно. Ты сможешь играть снова, когда будешь готов играть безопасно“», - объясняет она.

В то же время важно помочь ребенку успокоиться, потому что цель состоит не в том, чтобы пристыдить или изолировать его, а в том, чтобы научить его чему-то.

А что, если избиение продолжится?

Если ребёнок продолжает бить, Лив говорит, что нужно уйти и пойти домой.

«Если случаи применения силы участились, принимайте превентивные меры. Придя в нужное место, напомните им, что мы используем руки для нежных прикосновений, и что вы уйдете, если они начнут бить», - подчеркивает она.

Ключевым моментом является последовательность действий с самого первого инцидента, но процесс обучения на этом не заканчивается.

«Обучайте их, когда они спокойны. Практикуйте нежные прикосновения, как просить игрушку, как ждать своей очереди и как выражать гнев. Это навыки, которым нужно учить. Не просто говорите им, чего не следует делать, а учите их, что нужно делать вместо этого», - заключает она.

Сохраняйте спокойствие.

Психологи подчеркивают, что существует множество причин, по которым маленькие дети могут проявлять проблемное поведение, наиболее распространенными из которых являются усталость, голод или скука.

Родителям рекомендуется проявлять последовательность и стараться не реагировать чрезмерно остро.

Дети способны понимать простые сообщения еще до того, как начнут говорить, и когда речь начинает развиваться, важно поощрять их выражать свои эмоции и рассказывать о том, что их разозлило или расстроило.

Когда дело доходит до удара, самое важное - сохранять спокойствие, мягко остановить его руку и четко обозначить границу.

Кричать или бить в ответ – неэффективные действия, поскольку они могут еще больше запутать ребенка.

Если он попытается снова, выведите его из ситуации и спокойно повторите: «Я не позволю тебе меня ударить».