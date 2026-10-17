Кардиган после 45: 7 ошибок, из-за которых теряется силуэт

При примерке полезно проверить, где полотно натягивается, за что цепляется и как выглядит комплект целиком. Разберём семь ошибок в посадке и сочетаниях. На фотографиях показаны удачные варианты, от застёгнутой модели с V-образным вырезом до тонкого кардигана под пальто.

1. Пуговицы расходятся на груди

Между застёгнутыми пуговицами появляются просветы, планка изгибается, от неё расходятся короткие поперечные складки. Трикотаж растягивается, поэтому кардиган может казаться вполне удобным, хотя передняя часть уже натянута. Рассчитывать, что вещь разносится, не стоит: полотно может растянуться неравномерно, а планка так и останется неровной. Особенно заметно это у кардигана, который носят вместо джемпера, без видимого нижнего слоя.