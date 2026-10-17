13 стрижек около 60, которые помогают выглядеть моложе

Небольшой объём на макушке, лёгкая чёлка или несколько прядей, уложенных от лица, заметно меняют впечатление от причёски. Волосы выглядят пышнее, контур становится мягче, а лицо кажется более открытым. Ради такого эффекта не всегда приходится сильно укорачивать длину или полностью менять цвет.

Мы собрали 13 стрижек для женщин после 60: от короткой пикси до длинных волос с плавными переходами. Среди них есть варианты для тонких волос, естественной седины, любительниц гладкой укладки и тех, кому ближе лёгкая небрежность. Разбираем детали, которые помогают освежить образ, и способы укладки, чтобы понравившийся вариант было проще обсудить с парикмахером.

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1. Мягкая пикси в серебристо-сером оттенке Короткие пряди разной длины придают этой пикси объём и мягкий контур. Серебристо-седой цвет подчёркивает переходы, поэтому стрижка сохраняет выразительность и без яркого окрашивания. Такой вариант особенно интересен для тонких волос: правильно подобранная длина помогает добавить объём на макушке и сохранить подвижные концы. Для укладки достаточно небольшого количества мусса у корней. Волосы приподнимают пальцами и задают им направление, сохраняя свободное движение. Сильная фиксация здесь лишняя: мягкие концы должны легко разделяться, а причёска оставаться естественной при повороте головы.

2. Стрижка до плеч в тёплом каштановом цвете Волосы до плеч подстрижены слоями с плавными переходами. Это убирает лишнюю тяжесть с концов, но сохраняет достаточно густой нижний край. Тёплый каштановый цвет добавляет глубины. Вариант подойдёт тем, кто хочет обновить форму, сохранив привычную среднюю длину. При сушке крупной круглой щёткой концы слегка подкручивают, а передним прядям придают плавный изгиб. Здесь достаточно небольшого движения: тугие локоны изменят характер стрижки. Лучше сохранить свободно лежащие пряди, которые подчёркивают переходы длины.

3. Боб с лёгкими концами в жемчужно-белом оттенке Классическая форма боба становится мягче, когда концы лежат отдельными лёгкими прядями. Нижний край выглядит менее строгим, а жемчужно-белый оттенок хорошо показывает плавные переходы длины. Такой боб особенно выразителен с небольшим объёмом у корней и лёгким изгибом по бокам. Сделайте боковой пробор и высушите волосы круглой щёткой, приподнимая их у корней. Концы слегка направьте внутрь. Не нужно старательно подворачивать каждую прядь: свободная, подвижная укладка лучше сохраняет мягкую линию возле лица.

4. Короткая текстурная стрижка в цвете «соль и перец» Короткие пряди разной длины создают слегка неровную, подвижную форму. Естественное сочетание седых и тёмных волос, которое называют «соль и перец», усиливает этот эффект: отдельные пряди хорошо различимы даже без дополнительного окрашивания. Причёска выглядит непринуждённо, короткие пряди приподнимаются в разных направлениях. На слегка влажные волосы наносят немного лёгкого крема для укладки и разбирают пряди пальцами. Не нужно расчёсывать их до идеально гладкого состояния. Несколько свободно направленных концов сохраняют текстуру, ради которой и выбирают такую стрижку.

5. Удлинённый боб в пепельном блонде Длина чуть выше плеч позволяет сохранить чёткую форму боба и одновременно добавить ей движения. Плавные переходы у лица облегчают передние пряди, поэтому стрижка не выглядит тяжёлой. Пепельный блонд здесь холодный, без золотистого отлива. Длинные слои позволяют носить боб гладким или добавлять мягкую волну, не меняя стрижку. Для волнистой укладки несколько прядей слегка подкручивают щипцами большого диаметра. Получатся свободные волны, которые не забирают много длины. Концы при этом не нужно закручивать в плотные локоны: боб лучше сохраняет свою форму, когда изгиб остаётся неглубоким.

6. Пикси с лёгкой чёлкой в песочном блонде В этой пикси тонкие пряди на макушке и у висков складываются в мягкую, деликатную форму. Над лбом волосы оставлены чуть длиннее, поэтому короткая стрижка не открывает лицо полностью. Песочный блонд добавляет тёплый оттенок, а лёгкая чёлка связывает более короткие участки с удлинёнными передними прядями. Для укладки пригодится лёгкий текстурирующий спрей. Его используют понемногу, чтобы разделить пряди и слегка приподнять макушку. На тонких волосах избыток средства быстро становится заметен, поэтому лучше добавлять его постепенно, чтобы не склеить пряди и не потерять объём.

7. Округлый боб в оттенке тёмного шоколада У этого боба плавная округлая форма и гладкая поверхность. Пряди разной длины добавляют объём на затылке и по бокам, а тёмно-шоколадный оттенок подчёркивает блеск волос. Это вариант для тех, кто любит гладкую укладку и чётко оформленный затылок. Мягкая округлость помогает избежать слишком жёсткой линии вокруг лица. Округлость поддерживают при сушке круглой щёткой среднего диаметра. Концы слегка направляют внутрь, следуя общей линии боба. Важно сохранить плавный изгиб, а не туго подкрутить каждую прядь: тогда объём на затылке и по бокам будет выглядеть единым целым.

8. Лёгкие пряди средней длины в серебристом блонде В этой стрижке средней длины пряди уложены от лица, а концы слегка развёрнуты наружу. За счёт этого щёки и скулы остаются открытыми. Серебристый блонд сочетается с естественными светлыми прядями, поэтому цвет выглядит неоднородным. Круглой щёткой приподнимают корни на макушке, а концы слегка разворачивают наружу. Получается мягкий изгиб, который поддерживает направление передних прядей. При такой укладке хорошо видны переходы длины: более короткие пряди у лица плавно соединяются с основной массой волос.

9. Короткая шегги на естественно седых волосах Короткая шегги узнаваема по неровным прядям и свободной, слегка растрёпанной форме. Особенно хорошо текстура видна на макушке и у затылка, а тонкая чёлка продолжает тот же мягкий контур спереди. Естественная седина подчёркивает разделение прядей и позволяет сохранить выразительность стрижки без окрашивания. На волнистых волосах небольшое количество мусса и сушка с диффузором помогают подчеркнуть естественный изгиб. На прямых волосах форма будет другой, этот момент лучше обсудить с мастером до стрижки. При укладке сохраните объём на макушке и отдельные, чуть взъерошенные пряди, не выравнивая их щёткой.

10. Стрижка до ключиц в карамельно-каштановом оттенке Длина до ключиц оставляет простор для разных укладок, а плавные переходы помогают избежать тяжёлого контура. Карамельно-каштановый оттенок добавляет тёплые переливы, хорошо заметные на свободно лежащих прядях. Волосы у лица подстрижены длинными слоями, поэтому они мягко продолжают общую линию и не выглядят отдельными короткими ступенями. Для спокойной повседневной укладки волосы сушат гладко, слегка подкручивая концы. Такой изгиб подчёркивает длину и делает нижний край аккуратнее. Передние пряди можно оставить почти прямыми: плавный переход длины уже смягчает линию возле лица, так что завивать все волосы необязательно.

11. Пикси с короткими висками в стальном оттенке По бокам волосы короткие, с плавным уменьшением длины, а на макушке оставлены более длинные пряди. Так получается аккуратный силуэт с объёмом сверху. Стальной серый оттенок подчёркивает разницу между короткими висками и текстурной макушкой. Небольшое количество матовой пасты растирают в ладонях и выделяют ею отдельные пряди на макушке. Средство помогает задать направление, но его не должно быть видно на волосах. Когда концы остаются мягкими, причёску можно поправить пальцами, не разрушая укладку.

12. Французский боб в каштановом цвете с медным отливом Французский боб заканчивается у подбородка, а лёгкая чёлка свободно лежит на лбу. Небольшая разница в длине внутренних прядей смягчает форму, не меняя её узнаваемого контура. Каштановый цвет с приглушённым медным отливом добавляет тепла. Слегка растрёпанные концы поддерживают непринуждённое впечатление, поэтому причёска не требует подчёркнуто гладкой укладки. Волосы можно быстро подсушить феном или дать им высохнуть естественно, если их текстура позволяет сохранить нужную форму. Во время сушки достаточно поправить чёлку и направление концов. Небольшая естественная неровность здесь уместна и подчёркивает лёгкость боба.

13. Длинные волосы с лёгкими прядями в оттенке блонд шампань Пряди укорочены примерно от середины длины к концам, а основная длина сохранена. Волосы ложатся плавными слоями, поэтому их легче уложить объёмно. Блонд шампань сочетает тёплые и холодные нюансы: цвет не выглядит ни отчётливо золотистым, ни совсем холодным. Пряди у лица мягко расходятся в стороны, поддерживая общую подвижную форму. Для такой укладки передние пряди накручивают на крупную круглую щётку по направлению от лица. У корней оставляют небольшой подъём, а по длине создают плавный изгиб. Так передние пряди приподнимаются и расходятся по сторонам, а длинные концы ложатся мягкой волной.