Румянец на ногтях: 7 идей нежного маникюра вторую половину октября

Самый деликатный вариант строится на близких оттенках: почти прозрачная розоватая основа и чуть более насыщенный розовый в центре. Переход занимает значительную часть ногтя, поэтому цвет не собирается в отчётливый кружок. По краям остаётся достаточно прозрачности, чтобы покрытие выглядело лёгким. На коротком овале этот рисунок особенно хорошо повторяет форму ногтевой пластины.

Здесь важна умеренная яркость. Слишком бледный центр исчезнет на общем фоне, слишком плотный превратится в отдельное пятно. Для первого знакомства с таким маникюром стоит выбрать небольшой, но видимый перепад насыщенности и обычный глянцевый финиш. На образце должно быть видно, где розовый постепенно теряет цвет: если переход трудно различить даже вблизи, результат окажется почти однотонным.