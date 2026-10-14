Осень добавляет красок: четыре модных оттенка 2026 года, которые легко носить после 40

Бежевое пальто, серые брюки, тёмные джинсы - удобная основа осеннего гардероба. Но когда каждый день выбираешь примерно одно и то же, хочется небольшой перемены. Иногда для неё достаточно цветного шарфа или свитера.

В обзоре осени 2026 Who What Wear выделяет четыре оттенка: королевский фиолетовый, синий Кляйна, маково-красный и сливочно-жёлтый. Издание отмечает усиление яркой палитры на подиумах: синий и красный - в том числе у Givenchy, мягкий жёлтый - у Chanel и Tod’s.

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Это хороший повод пересмотреть собственные сочетания. Бежевые и чёрные вещи по-прежнему пригодятся: на их фоне новый цвет особенно хорошо заметен. Мы собрали четыре варианта, которые можно повторить без покупки целого гардероба.

1.Королевский фиолетовый: шарф к любимому пальто

Один насыщенный аксессуар меняет впечатление от привычного комплекта.

Для первого знакомства с фиолетовым удобно выбрать шарф. Его легко примерить к своему пальто, снять в помещении или заменить другим аксессуаром, если настроение изменилось.

Попробуйте сочетание: бежевое пальто, молочный джемпер, чёрные прямые брюки и фиолетовый шарф. Обувь и сумку можно оставить чёрными - добавлять ещё один яркий цвет необязательно.

Если бежевого пальто нет, используйте серое. А тем, кто не любит шарфы, подойдёт фиолетовый джемпер под нейтральным жакетом: цвет будет виден ровно настолько, насколько хочется.

При покупке приложите вещь к лицу у окна. Под одним названием продаются разные оттенки - от холодного фиолетового до более тёплого сливового. Выбирайте тот, в котором вам нравится собственное отражение.

2. Синий Кляйна: свитер вместо привычного серого

Серые брюки дают яркому трикотажу спокойный фон.

Под синим Кляйна в модных подборках обычно подразумевают интенсивный ультрамариновый оттенок. Для повседневного комплекта его можно использовать в самом простом предмете - однотонном свитере.

Наша формула: яркий синий джемпер, серые брюки, чёрные лоферы и небольшая сумка. Для холодной погоды замените лоферы ботинками и добавьте серое либо тёмное пальто.

Здесь особенно полезен лаконичный крой. Примерьте свитер без крупных надписей и сложного декора: пусть главным элементом останется цвет.

Если брюки со стрелками кажутся слишком строгими, попробуйте тёмные прямые джинсы. А если целый свитер пока слишком смелый выбор, начните с синего шарфа - он позволит проверить сочетание с уже имеющейся верхней одеждой.

3. Маково-красный: сумка к тёмному костюму

Красная сумка становится акцентом, а остальные вещи сохраняют привычную строгость.

Для красного необязательно искать платье или пальто. Небольшая сумка - удобный вариант для тех, кто любит спокойную одежду, но хочет добавить заметную деталь.

Сочетание для работы или встречи: тёмно-синий жакет и брюки, белый верх, красная сумка. Чёрные туфли или ботинки завершат комплект.

Не нужно специально покупать красную обувь в пару. Попробуйте сначала один аксессуар: так проще понять, насколько комфортно вам с этим цветом.

Если костюма в гардеробе нет, соберите похожий образ из тёмных джинсов, однотонного джемпера и жакета. Красная сумка пригодится и в таком менее формальном варианте.

4. Сливочно-жёлтый: мягкий цвет для обычного дня

Светлый кардиган хорошо вписывается в комплект с тёмным денимом.

Если фиолетовый и яркий синий пока не привлекают, попробуйте сливочно-жёлтый. Он позволяет добавить цвет небольшой интенсивности и сохранить спокойное настроение комплекта.

Для прогулки или повседневных дел предлагаем: светло-жёлтый кардиган, белую футболку, тёмные джинсы и коричневые ботильоны. Сумка может быть коричневой, бежевой или уже имеющейся нейтральной.

Обратите внимание именно на светлый кремовый оттенок. Горчичный и насыщенный лимонный создадут другое впечатление - их тоже можно носить, но иллюстрация показывает более мягкую палитру.

Кардиган стоит примерить и застёгнутым, и поверх футболки. Выберите длину, при которой вам удобно сидеть, двигаться и носить верхнюю одежду.

Как попробовать новый цвет без лишних покупок

Перед походом в магазин достаньте любимые брюки, джинсы и пальто. Сфотографируйте их: это поможет сравнить оттенки на примерке.

Для начала выберите одну цветную вещь и составьте с ней три комплекта. Если новый свитер подходит только к юбке, которую тоже придётся купить, попробуйте другой вариант.

Возраст здесь не требует отдельного набора правил. Гораздо полезнее учитывать посадку, удобство и то, куда вы будете носить вещь. Любимое бежевое пальто вполне может остаться - просто этой осенью рядом с ним появится фиолетовый шарф.