Вы наверняка давно это не стирали: 7 вещей в доме, которые незаметно собирают грязь и запахи

Постельное бельё отправляется в стирку регулярно. Полотенца - тоже. Одежда вообще живёт между шкафом и стиральной машиной почти без остановки.

Но в доме есть целая категория тканей, которые словно становятся невидимыми. Мы пользуемся ими постоянно, трогаем руками, ходим по ним, укрываемся ими - и при этом можем месяцами не вспоминать, что их тоже неплохо было бы постирать.

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Издание Martha Stewart попросило специалистов по уходу за тканями назвать вещи, которые люди чаще всего забывают отправлять в стирку. В список попали семь очень знакомых предметов - и некоторые из них действительно легко упустить из виду.

Главное правило перед любой такой стиркой простое: сначала посмотреть ярлык. Не всё, что сделано из ткани, можно без последствий отправить в обычную программу стиральной машины.

1. Коврик в ванной

На него мы становимся босыми ногами каждый день, но почему-то редко воспринимаем как полноценное полотенце.

Между тем коврик контактирует и с кожей, и с полом, а ванная - одно из самых влажных помещений в доме. Поэтому ткань может довольно быстро накапливать загрязнения и запахи.

Эксперты, опрошенные Martha Stewart, рекомендуют стирать тканевые коврики примерно раз в неделю, особенно если ими регулярно пользуется несколько человек.

Есть удобная хитрость: не заводить для коврика отдельный график, а отправлять его в стирку тогда же, когда стираются полотенца.

Разумеется, если у коврика резиновая или противоскользящая основа, сначала нужно проверить рекомендации производителя - некоторые такие изделия требуют более щадящего ухода.

2. Шторка для душа

Ещё один предмет, который находится прямо перед глазами и благодаря этому парадоксальным образом становится незаметным.

После душа на шторке остаётся влага, а во влажной ванной она сохнет не мгновенно. Поэтому со временем на ней могут появиться налёт, неприятный запах и пятна.

Тканевые шторки во многих случаях можно стирать, однако температура и режим зависят от материала.

Здесь важнее другое правило: после душа шторку лучше расправлять, а не оставлять собранной гармошкой. Чем быстрее она просохнет, тем меньше условий для появления плесени.

3. Лежанка и плед домашнего питомца

Собственную постель мы стираем, а собачья или кошачья лежанка иногда может спокойно прожить несколько месяцев без встречи со стиральной машиной.

На тканях остаются шерсть, пыль, частички кожи, грязь с лап и запахи.

Специалисты рекомендуют стирать съёмные чехлы, пледы и подходящие для стирки лежанки примерно раз в неделю, хотя частота, конечно, зависит от животного и его образа жизни.

Если питомец гуляет на улице, спит в кровати хозяев или активно линяет, делать это может понадобиться чаще.

Перед стиркой удобно сначала убрать шерсть пылесосом или роликом: так большая её часть не окажется внутри машины.

4. Защитный чехол на матрас

Вот здесь многие могут удивиться.

Мы меняем простыню и считаем кровать чистой, но непосредственно под ней находится ещё один слой - наматрасник или защитный чехол.

Именно он принимает на себя пот, кожный жир и другие загрязнения, прежде чем они доберутся до матраса.

Поэтому защитные чехлы специалисты советуют стирать примерно раз в месяц, если производитель допускает машинную стирку.

То же относится к защитным чехлам на подушки.

Хороший способ не забыть - стирать их, например, при каждой четвёртой смене постельного белья.

5. Плед на диване

Он выглядит декоративным, но используется совсем не декоративно.

Им укрываются во время фильма, на него кладут ноги, его таскает ребёнок, а иногда на нём ещё и спит кошка.

При этом плед может месяцами красиво лежать на подлокотнике дивана и создавать ощущение абсолютно чистой вещи.

Частота здесь сильно зависит от использования. По рекомендациям специалистов, активно используемый плед можно стирать примерно раз в две–четыре недели, а тот, которым почти не пользуются, - несколько раз в год, например при смене сезона.

И снова важен ярлык: шерсть, кашемир и некоторые декоративные ткани требуют совсем не такого обращения, как обычный хлопок.

6. Тканевые сумки для покупок

Вот вещь, про стирку которой многие вообще никогда не задумываются.

Многоразовую сумку мы кладём в магазинную тележку, ставим на пол автомобиля, носим в ней овощи, упаковки продуктов, бутылки, хлеб.

После этого она возвращается в шкаф или багажник - до следующего похода в магазин.

Особое внимание стоит уделять сумкам, в которых перевозят продукты: протечь может упаковка мяса, молоко, овощи могут оставить грязь или влагу.

Эксперты предлагают стирать тканевые сумки примерно раз в один–три месяца, корректируя частоту в зависимости от использования.

Если что-то пролилось или протекло, разумеется, ждать календарной даты не стоит.

И полезная привычка: отдельная сумка для продуктов и отдельная - для всего остального.

7. Прихватки

Человек может каждый день брать прихваткой горячий противень и годами не воспринимать её как вещь, которую нужно регулярно стирать.

Между тем прихватки постоянно соприкасаются с кухонными поверхностями, посудой, жиром и остатками пищи.

Для стираемых тканевых прихваток специалисты называют ориентир - примерно раз в месяц или сразу после заметного загрязнения.

Но здесь особенно важно состояние самой вещи.

Если наполнитель сбился, ткань истончилась или появились прожжённые участки, стирка уже не решит проблему. Такая прихватка хуже защищает руки от высокой температуры и её разумнее заменить.

И ещё одна вещь, о которой почти никто не думает

Корзина для грязного белья.

Точнее, её тканевый мешок или съёмный вкладыш.

Смысл кажется очевидным только после того, как кто-то его произнесёт вслух: в корзину постоянно складывают грязную одежду, влажные полотенца и спортивные вещи.

А потом в ту же корзину иногда отправляют уже чистое бельё, когда несут его из стиральной машины.

Если у корзины есть стираемый чехол или вкладыш, эксперты рекомендуют очищать его примерно раз в две–четыре недели.

Пластиковую корзину достаточно регулярно протирать и полностью просушивать.

Не нужно превращать дом в прачечную

После такого списка легко решить, что теперь каждый выходной придётся провести у стиральной машины.

На самом деле специалисты предлагают гораздо более удобный подход: привязывать забытые вещи к уже существующим привычкам.

Стираете полотенца - вспомните о коврике.

Меняете постель - раз в несколько таких циклов добавьте наматрасник.

Запускаете пледы - проверьте лежанку питомца.

Раз в месяц - прихватки и тканевые сумки.

Так постепенно возникает простая система без отдельного «дня генеральной стирки».

И, пожалуй, лучший тест для любой вещи в доме звучит так:

когда я стирал это в последний раз?

Если приходится долго вспоминать - возможно, ответ уже найден.