13 стрижек около 60: как добавить объём и освежить внешность

Ближе к 60 хочется найти стрижку, которая освежает лицо и хорошо выглядит в обычный день. Сложная салонная укладка мало помогает с выбором, если дома волосы ложатся совсем иначе. Поэтому на фотографиях стоит замечать не только цвет, но и длину прядей, объём у корней, форму чёлки и нижнего края.

Мы собрали 13 вариантов с разной длиной и фактурой. Здесь есть гладкий боб, пикси с удлинённой чёлкой, свободные волны и естественная седина. Объясняем, за счёт каких деталей причёска выглядит легче и современнее, а лицо в её обрамлении может казаться моложе.

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1. Многослойный боб с медовыми прядями

Медовые пряди на тёплой светлой основе подчёркивают переходы длины в этом бобе. Волосы кажутся объёмнее, при этом стрижка остаётся лёгкой возле лица. Такую форму стоит рассмотреть для тонких волос и волос средней толщины. При сушке круглой щёткой корни слегка приподнимают. Лёгкий спрей для объёма поможет удержать укладку, сохранив подвижность прядей.

2. Серебристая пикси с тонкими прядями

Тонкие, отдельно выделенные пряди придают короткой пикси мягкие очертания. Серебристый оттенок сочетается с естественной сединой и подчёркивает детали стрижки. Разотрите в ладонях немного текстурирующего крема и пальцами задайте направление верхним прядям. Средства требуется совсем немного: волосы должны разделяться, а не слипаться.

3. Каштановые волосы до плеч с плавными переходами длины

Длинные слои позволяют сохранить волосы до плеч и убрать лишнюю тяжесть на концах. Каштановый цвет с тёплым подтоном хорошо подчёркивает гладкую поверхность волос и плавные переходы длины. Для повседневной укладки достаточно высушить волосы феном с круглой щёткой, слегка направляя концы от лица. Вместо выраженных локонов получается небольшой изгиб, благодаря которому причёска выглядит подвижнее.

4. Пикси с объёмной макушкой и пепельными прядями

Для этой пикси пригодится матовая паста: небольшое количество средства распределяют пальцами, выделяя несколько прядей на макушке. Короткие слои создают там объём, а слегка взъерошенная укладка подчёркивает разницу в длине. На более тёмной русой основе пепельные светлые пряди выделяют фактуру стрижки. Контраст получается умеренным, без резких полос мелирования.

5. Удлинённый боб в тёплом каштановом оттенке

Боб до ключиц оставляет достаточно длины для разных укладок. Основной срез почти ровный, поэтому концы выглядят гуще. Несколько укороченных прядей у лица смягчают строгую нижнюю линию, не нарушая форму всей стрижки. Тёплый каштановый оттенок подчёркивает блеск волос, при этом цвет не выглядит слишком тёмным. Хороший ориентир для тех, кто хочет обновить причёску и сохранить привычную длину.

6. Лёгкий боб в песочном блонде

Песочный блонд соединяет тёплые и нейтральные тона, а лёгкие слои и тонкие концы придают бобу мягкие очертания. Такой вариант понравится тем, кому ровный плотный срез кажется слишком строгим. Волосы укладывают круглой щёткой, немного приподнимая у корней. Закрепить результат можно лаком лёгкой фиксации: пряди должны сохранять движение, чтобы воздушная форма стрижки была заметна и после укладки.

7. Длинные волосы с карамельным мелированием

На длинных волосах плавные слои помогают облегчить нижнюю часть причёски. Карамельное мелирование на каштановой основе особенно выразительно возле лица: более светлые пряди подчёркивают изгибы и переходы длины. Для укладки подойдут щипцы большого диаметра. Ими создают свободные волны, а затем слегка разбирают пряди пальцами. Получается вариант с сохранением длины, в котором волосы не выглядят тяжёлыми и неподвижными.

8. Боб до подбородка с естественной сединой

Естественная седина хорошо сочетается с чётким бобом до подбородка. В гладкой укладке видны и аккуратная линия среза, и серебристые переливы. Концы слегка подворачивают внутрь, чтобы смягчить контур возле нижней челюсти. Если седые волосы приобретают нежелательную желтизну, оттеночные средства помогают её нейтрализовать. Подбирать их стоит под свой цвет волос, чтобы сохранить чистый серебристый оттенок.

9. Удлинённый боб с текстурой шегги и бежевыми прядями

Удлинённый боб с прядями разной длины приобретает характерную для шегги лёгкую растрёпанность. Бежевое мелирование на более тёмной русой основе выделяет отдельные пряди, не создавая резкого контраста. Немного мусса наносят на влажные волосы, затем высушивают их, сохраняя свободное направление прядей. Такая укладка подчёркивает слои и даёт умеренный объём. Тщательно выпрямлять каждый участок здесь незачем.

10. Пикси с чёлкой набок и естественной сединой

Удлинённая верхняя часть и чёлка набок позволяют сделать короткую пикси менее строгой. В естественной седине «соль с перцем» тёмные волосы чередуются со светлыми и подчёркивают фактуру стрижки. Особенно выразительно это сочетание на волосах с природной волной. Чёлку направляют в сторону с помощью небольшого количества лёгкого крема для укладки: он помогает пригладить пряди и сохранить их форму.

11. Округлый боб в оттенке тёмного шоколада

Лёгкая градуировка на затылке и плавные линии по бокам создают округлый силуэт. Тёмный шоколад подчёркивает блеск волос и воспринимается мягче насыщенного чёрного. Укладка круглой щёткой помогает повторить форму стрижки: немного приподнять волосы сзади и направить концы внутрь. Сильно подкручивать их не нужно, достаточно плавного изгиба. Тогда боб сохранит объём и не будет выглядеть чрезмерно пышным.

12. Шегги в золотистом блонде

На слегка волнистых от природы волосах шегги можно уложить с помощью мусса и сушки без фена. Разная длина прядей на макушке, по бокам и на концах подчёркивает естественную волну. Золотистый блонд делает переходы между слоями заметнее и придаёт цвету теплоту. Здесь уместен свободный объём, поэтому добиваться одинаковых завитков не нужно. Природный изгиб волос становится частью формы стрижки.

13. Боб с удлинением к лицу в карамельно-каштановом цвете

Сзади волосы немного короче, к лицу длина постепенно увеличивается. Умеренный перепад делает линию боба выразительной, сохраняя мягкость очертаний. Карамельно-каштановый цвет остаётся близким к натуральному, с тёплыми переливами. При гладкой укладке феном хорошо виден сам переход длины. Мягкие волны дают другой результат: контур становится менее строгим, а передние пряди лежат свободнее. Так одну стрижку можно носить по-разному.

Можно оставить привычную длину и иначе оформить пряди у лица или изменить распределение объёма. Если нравится собственная седина, её тоже стоит учитывать при выборе формы: светлые и тёмные участки по-разному подчёркивают линии стрижки.

Полезно сравнить понравившийся вариант со своей обычной укладкой. Станет ли удобнее убирать волосы за уши, сохранится ли нужная густота на концах, не придётся ли ежедневно выпрямлять природную волну? Эти вопросы помогают выбрать причёску, которая освежит внешность и останется удобной после первого мытья головы.