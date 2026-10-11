Не нужны, но выбросить жалко: 7 вещей, которые годами крадут место в нашем доме

Они не нужны нам сегодня. Скорее всего, не понадобятся завтра. Некоторые мы не трогали несколько лет. И всё-таки рука не поднимается их выбросить: «вдруг пригодится», «это же подарок», «дорого стоило», «когда-нибудь я снова это надену».

В итоге шкафы, ящики и антресоли постепенно заполняются вещами, которые давно перестали выполнять какую-либо функцию. Причём проблема не только в количестве свободного места. Иногда каждый такой предмет становится маленьким напоминанием о несделанном, недостигнутом или просто решении, которое мы снова отложили.

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Издание Real Simple попросило профессиональных организаторов назвать вещи, которые люди с хорошо организованным домом стараются не накапливать. В получившемся списке оказалось удивительно много знакомого.

1. Одежда для «будущей версии себя»

Платье, которое снова будет впору, когда вы похудеете. Джинсы, в которые нужно «немного вернуться». Очень красивые туфли, в которых невозможно пройти больше ста метров.

Такие вещи особенно трудно отдавать, потому что мы расстаёмся словно не с одеждой, а с надеждой.

Профессиональные организаторы предлагают посмотреть на ситуацию иначе: гардероб должен подходить человеку, который существует сейчас, а не гипотетической версии вас через несколько лет.

Это не означает, что нужно выбросить всё, что не надевалось полгода. В Латвии пуховик тоже может спокойно провести в шкафу семь месяцев. Гораздо полезнее другой вопрос:

«Если завтра появится подходящий случай, я действительно захочу это надеть?»

Если ответ несколько лет подряд остаётся отрицательным, дело, скорее всего, уже не в сезоне.

2. Подарки, которые мы храним из вежливости

Статуэтка от родственницы. Чашка с рисунком, который никогда не нравился. Набор свечей, который уже пять лет переезжает с одной полки на другую.

Выбросить или отдать подарок бывает неловко. Кажется, будто вместе с предметом мы отвергаем человека, который его подарил.

Но подарок выполняет свою главную функцию в момент, когда его дарят. Он выражает внимание, благодарность или любовь. После этого совершенно не обязательно превращать его в пожизненное обязательство.

Если вещь хорошая, но не ваша, её можно подарить тому, кому она действительно пригодится, отдать на благотворительность или продать.

Благодарность человеку и обязанность хранить предмет - всё-таки разные вещи.

3. Провода неизвестного происхождения

Почти в каждом доме существует ящик, который однажды превращается в небольшой музей технологий.

Там лежат зарядные устройства от давно проданных телефонов, USB-кабели неизвестного назначения, переходники, старые наушники и провод, который никто в семье не может опознать, но выбросить его страшно.

«А вдруг он от чего-то важного?»

Разобраться можно довольно просто. Разложите провода и попробуйте определить, к каким устройствам они относятся. Те, для которых устройства уже не существует, вряд ли получат вторую жизнь.

Исправную электронику можно отдать или продать, а ненужные кабели и старые устройства лучше сдавать как электронные отходы, а не отправлять в обычный мусор.

И совершенно необязательно хранить шесть одинаковых зарядных кабелей «про запас».

4. Контейнеры без крышек и крышки без контейнеров

У пластиковых контейнеров, кажется, есть загадочная способность исчезать по частям.

Через несколько лет в кухонном шкафу образуется впечатляющая коллекция: коробка без крышки, три крышки неизвестно от чего, пожелтевший контейнер, крошечная баночка, которой никто никогда не пользуется.

Проверка элементарная.

Достаньте всё сразу и попробуйте собрать пары.

То, что осталось без пары, отправляется на выход. Заодно стоит посмотреть, сколько контейнеров семье действительно нужно.

Освободившийся шкаф иногда оказывается приятнее ещё одного «полезного» пластикового набора.

5. Кухонные приспособления одного раза

Форма для приготовления блюда, которое вы попробовали приготовить в 2019 году. Ручная соковыжималка, которой неудобно пользоваться. Устройство для нарезки авокадо. Спирализатор для овощей, купленный после просмотра вдохновляющего ролика.

В момент покупки каждый такой предмет обещает новую жизнь: теперь-то мы непременно будем готовить свежую пасту, печь вафли каждое воскресенье и делать домашнее мороженое.

Через год прибор лежит в глубине шкафа.

Здесь полезен не вопрос «может ли это когда-нибудь пригодиться?», потому что теоретически пригодиться может почти всё.

Спросите иначе:

«Когда я пользовался этим в последний раз?»

Если приходится долго вспоминать, ответ уже многое говорит.

Хорошую кухонную технику и посуду необязательно выбрасывать - её гораздо разумнее продать, подарить или отдать тому, кто действительно будет ею пользоваться.

6. Бумаги, которые страшно выбросить

Инструкции от техники, которой уже нет. Гарантийные талоны с истёкшим сроком. Старые счета. Рекламные буклеты. Выписки. Конверты.

Бумаги отличаются от большинства вещей одной особенностью: небольшая стопка выглядит совершенно безобидно. Поэтому она легко превращается в три стопки, затем в отдельный ящик, а потом - в папку с загадочным названием «важное».

Профессиональные организаторы советуют не ждать большой генеральной разборки, а сортировать входящие документы сразу: выбросить, выполнить действие или сохранить.

При этом с документами стоит быть разумнее, чем с одеждой. Налоговые, банковские, страховые, медицинские и юридические бумаги могут иметь обязательные сроки хранения.

А вот инструкция от чайника 2014 года, скорее всего, уже не заслуживает отдельной недвижимости в вашем доме.

7. Вещи для жизни, которой мы не живём

Пожалуй, это самая интересная категория.

Набор для рисования, потому что «когда-нибудь займусь акварелью». Ракетка для тенниса после двух тренировок. Пряжа для будущего свитера. Учебник итальянского, открытый четыре года назад. Соковыжималка для новой здоровой жизни.

Профессиональные организаторы называют подобные предметы вещами для «когда-нибудь». Мы сохраняем их не столько ради самих вещей, сколько ради представления о человеке, которым однажды собираемся стать.

И здесь не нужно устраивать расправу над всеми забытыми увлечениями.

Лучше провести простой эксперимент: выберите один такой предмет и дайте себе конкретный срок.

Например: до конца месяца я хотя бы один раз воспользуюсь этим набором для рисования.

Воспользовались - прекрасно, хобби действительно ещё живо.

Не вспомнили о нём ни разу - возможно, место в шкафу вам сейчас нужнее.

Главное правило: не спрашивать «жалко ли выбросить»

Почти любую вещь жалко выбросить, если достаточно долго на неё смотреть.

Поэтому полезнее задать себе другие вопросы:

Я этим пользуюсь?

Мне это нравится?

Я купил бы эту вещь сегодня снова?

Если бы она исчезла завтра, я стал бы искать ей замену?

Последний вопрос особенно хорошо отрезвляет.

Расхламление вообще не обязательно превращать в радикальную уборку с десятком мусорных мешков. Иногда достаточно разобрать один ящик.

Цель ведь не в том, чтобы иметь как можно меньше вещей. А в том, чтобы дома оставались те, которыми мы действительно пользуемся, которые любим или которые что-то для нас значат.

Всё остальное незаметно занимает не только место на полках.

Иногда оно занимает ещё и место в голове.