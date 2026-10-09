Стоит ли мучить себя холодным душем по утрам: результаты исследования

Холодный душ - удовольствие сомнительное. По крайней мере, для тех, кто привык начинать утро под теплой водой. И все же поклонников этой привычки немало: они рассчитывают взбодриться, укрепить иммунитет и улучшить самочувствие. Но подтверждают ли эти обещания научные исследования?

История холодного душа начиналась совсем не с заботы о здоровье. В начале XIX века врачи использовали обливания холодной водой в лечебницах и тюрьмах. Считалось, что такая процедура помогает «охладить горячие, воспаленные мозги и внушить страх, чтобы укротить порывистую волю». О комфорте и приятных ощущениях речь, разумеется, не шла.

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К середине XIX века отношение к душу постепенно изменилось. В викторианскую эпоху люди оценили возможность мыться под струями воды, особенно когда ее температуру сделали более комфортной. Так процедура, которая прежде ассоциировалась с наказанием, превратилась в привычную часть повседневной жизни. Сегодня же некоторые снова выбирают холодную воду - теперь ради предполагаемой пользы для организма.

Что показал эксперимент с холодным душем

Один из наиболее интересных экспериментов на эту тему провели в Нидерландах. Исследователи решили выяснить, влияет ли холодный душ на самочувствие людей и частоту отсутствия на работе из-за болезни.

В исследовании участвовали более 3000 человек. Всех добровольцев попросили ежедневно принимать теплый душ, но для трех групп предусмотрели дополнительное условие: завершать процедуру холодной водой в течение 30, 60 или 90 секунд. Участники четвертой, контрольной группы продолжали принимать обычный теплый душ. Эксперимент длился месяц.

Затем ученые наблюдали за добровольцами еще три месяца. Результаты оказались любопытными: участники, которые завершали душ холодным обливанием, брали больничный на 29% реже, чем люди из контрольной группы. При этом продолжительность процедуры почти не влияла на результат. У тех, кто стоял под холодной водой 30 секунд, эффект был примерно таким же, как у участников, выбравших 90 секунд.

Почему холодная вода может влиять на здоровье

Однозначного объяснения у ученых пока нет. Некоторые исследования предполагают, что воздействие холодной воды может быть связано с изменениями в работе иммунной системы. Однако обнаруженная связь сама по себе еще не доказывает, что холодный душ укрепляет иммунитет или защищает от инфекций.

Есть и другой важный нюанс: участники эксперимента реже отсутствовали на работе из-за болезни, но это не означает, что они действительно реже заболевали. Научные данные позволяют говорить о возможной пользе такой привычки, однако не дают оснований считать холодный душ универсальным способом профилактики заболеваний.

Так стоит ли начинать утро с ледяной воды? Исследование дает повод для интереса, но не требует отказываться от привычного теплого душа. Если холодная вода вызывает сильный дискомфорт, заставлять себя терпеть ее ради недоказанных преимуществ точно не стоит.