Бежевый после 45: что делает лицо уставшим и как этого избежать

Оттенок, вырез, воротник и платок: что проверить в любимых бежевых вещах после 45 и как подобрать удачное сочетание.

Любимый бежевый джемпер хорошо сидит, приятен к телу и подходит к большей части гардероба. Но рядом с лицом его цвет вдруг кажется слишком серым или желтоватым, а привычный макияж выглядит тусклее. При этом другой бежевый жакет даёт совсем иное впечатление. За одним названием скрываются розоватые, песочные, сливочные и серо-коричневые оттенки. Значение имеет и то, сколько этого цвета оказывается у шеи, какие вещи видны рядом и как лежит ткань.

Выбирая бежевый для гардероба после 45, полезно опираться на собственную примерку: один и тот же тон по-разному выглядит рядом с разными волосами, кожей и бровями. Для сравнения встаньте лицом к окну при рассеянном дневном свете, выключите тёплую лампу и по очереди приложите вещи к себе. Сохраните одинаковые освещение и макияж, чтобы оценивать именно сочетание. На фотографиях ниже показаны удачные варианты, каждый из которых можно попробовать со своими вещами.

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1. Считать все бежевые оттенки одинаковыми

Розовато-бежевый джемпер, графитовые брюки и небольшая серебряная подвеска. Серо-бежевый, песочный и розоватый беж иногда почти неразличимы на отдельных магазинных фотографиях. При примерке разница становится заметнее. Если конкретный джемпер делает общий вид слишком бледным или подчёркивает тени под глазами, полезно сравнить его с другим оттенком. Само название цвета мало помогает при выборе: две вещи с пометкой «бежевый» на бирке могут выглядеть рядом с лицом совершенно по-разному. На фотографии выбран нежный розовато-бежевый трикотаж без заметной желтизны. Графитовые брюки делают сочетание отчётливее, при этом цвет возле лица остаётся мягким. У джемпера открытая круглая горловина, а небольшая серебряная подвеска хорошо видна на коже и не спорит с тонкой вязкой. Для проверки приложите два бежевых верха по очереди на одинаковой высоте. Смотрите на лицо целиком: насколько ясно различимы глаза и губы, нравится ли сочетание с волосами. Розоватый беж здесь служит вариантом для примерки, а подходящий оттенок у каждой женщины будет своим. 2. Подбирать оттенок только под цвет волос Блузка прохладного оттенка тауп с открытым воротом и светлыми брюками. Совет выбирать к блонду непременно тёплый песочный легко приводит к неудачной покупке. У светловолосых женщин бывают совершенно разные брови, глаза и оттенки кожи. К тому же окрашивание меняется, а привычка покупать одну и ту же гамму остаётся. Отталкиваться только от названия цвета волос для выбора блузки слишком мало. Попробуйте рядом с привычным карамельным оттенком прохладный тауп: приглушённый серо-коричневый, который тоже относится к нейтральной гамме. В этом комплекте блузка с мягким открытым воротом сочетается со светлыми брюками. Небольшая подвеска с голубым камнем хорошо видна в открытом вырезе. Проверяйте цвет с той укладкой, которую обычно носите. Пряди у щёк и полностью собранные волосы создают разное обрамление, поэтому впечатление может меняться. Если тауп кажется вам тусклым, стоит вернуться к более тёплому варианту и сравнить уже его светлоту, а не пытаться следовать правилу для всех блондинок. 3. Убирать из комплекта весь контраст Песочный жакет и тёмно-синий топ дают заметный, но спокойный контраст. Светлый жакет, светлый топ, неброские украшения и мягкий макияж могут составить красивое сочетание. Но если собственные черты достаточно контрастные, такой верх иногда выглядит менее выразительно, чем хотелось бы. Особенно когда светлая ткань вплотную подходит к лицу и почти совпадает по светлоте с кожей. Добавить чёткости можно одной вещью, сохранив любимый жакет. На фотографии песочный жакет надет поверх тёмно-синего гладкого топа. Синий занимает середину комплекта и виден возле шеи, а светлые лацканы обрамляют его с двух сторон. Короткая золотая цепь с вытянутыми звеньями хорошо видна в открытом вырезе. Для такого сочетания достаточно умеренного выреза, который не приходится поправлять при наклоне. Перед зеркалом сравните топы разной глубины цвета: тёмно-синий, средний серо-синий и молочный. Самый резкий контраст нужен далеко не всегда. Остановитесь на варианте, в котором нравится и лицо, и весь комплект, а тёмная вставка не кажется отдельным тяжёлым пятном. 4. Оставлять привычный беж вплотную к лицу Молочный воротник отделяет овсяный трикотаж от лица. Удобный овсяный джемпер необязательно сразу менять, если без дополнений его оттенок вам не нравится. Посмотрите, что окажется ближе к лицу, если надеть под него рубашку. Отчётливо видимый воротник создаёт новый переход между кожей и основным цветом, при этом большая часть джемпера остаётся на виду. Здесь использована молочная рубашка под тонким джемпером с V-образной горловиной. Воротник открыт и лежит свободно, светлая планка видна внутри выреза. Шоколадные брюки поддерживают мягкую гамму. Для повторения выбирайте рубашку без жёстких объёмных швов на плечах, чтобы трикотаж поверх неё сохранял ровную посадку. Сначала проверьте молочный цвет отдельно: слишком желтоватый белый тоже может не понравиться рядом с кожей. Затем наденьте оба слоя и подвигайте руками. Если воротник прячется внутрь или постоянно встаёт под подбородком, попробуйте более мягкую рубашку либо немного более открытый вырез. 5. Оценивать цвет, забывая о вырезе Светлая карамель, умеренный V-образный вырез и золотая подвеска. Высокий ворот, плотная стойка и свободный V-образный вырез оставляют возле лица разное количество ткани. Поэтому неудачное впечатление от одной бежевой водолазки ещё мало говорит обо всей гамме. Возможно, вам не нравится сочетание её оттенка, объёма и закрытой шеи. В таком случае полезно сначала проверить другую форму верха. На фотографии светлый карамельный джемпер имеет умеренный V-образный вырез. У шеи остаётся открытая кожа, хорошо видна тонкая золотая цепочка с небольшой подвеской. Молочные брюки дополняют светлую тёплую гамму. Такой вариант легко носить самостоятельно в помещении и дополнять верхней одеждой на улице. Сравните вещи близкого оттенка с разными горловинами, сохранив украшение и причёску. Глубина выреза должна оставаться комфортной при обычных движениях. Если открытая модель нравится больше, можно искать подходящий бежевый именно в таком крое. Покупать вещь с неудобно глубоким вырезом ради цвета смысла нет. 6. Не учитывать фактуру и блеск ткани Гладкий жакет цвета кэмел и кремовая блузка с открытым воротом. Даже близкие бежевые оттенки по-разному выглядят на гладкой шерсти и блестящем атласе. Складки и блики меняют заметность ткани, а высокий объёмный ворот может дополнительно затенять нижнюю часть лица. Поэтому сравнивать только цвет на маленьком участке рукава недостаточно: вещь нужно надеть и посмотреть, как она лежит целиком. Для этого сочетания выбран гладкий матовый жакет цвета кэмел и кремовая блузка с открытым воротом. На жакете хорошо различимы линии лацканов, блузка лежит мягко, без резких блестящих заломов. Шоколадные брюки завершают гамму, а небольшое золотое украшение оставляет у лица один аккуратный акцент. Пушистая вязка вполне может вам подходить. Проверить стоит именно конкретную вещь: насколько объёмен ворот, где образуется тень, не перетягивает ли блеск ткани внимание. Для примерки слегка повернитесь к окну и обратно, оставаясь на том же месте. Это поможет увидеть, нравится ли материал при обычном движении. 7. Добавлять первый попавшийся яркий платок Небольшой ягодный платок добавляет цвет к серо-бежевому трикотажу. Яркий аксессуар способен изменить бежевый верх, но его цвет и объём тоже требуют примерки. Крупный пёстрый платок, несколько раз обёрнутый вокруг шеи, может закрыть ворот и нижнюю часть лица. В результате приходится оценивать уже совсем другое сочетание, а причина первоначального недовольства так и остаётся непонятной. На фотографии к серо-бежевому тонкому трикотажу добавлен небольшой матовый платок ягодного цвета. Он завязан свободно, занимает немного места и оставляет шею частично открытой. Однотонная ткань позволяет хорошо увидеть само сочетание оттенков. Украшения небольшие, чтобы возле лица не собиралось слишком много заметных деталей. Прежде чем завязывать узел, приложите сложенный платок к горловине. Начните с небольшой полосы цвета и посмотрите, сколько его хочется оставить. Вместо ягодного можно примерить голубой, приглушённый зелёный или сливовый. Подходящий вариант должен нравиться рядом с лицом, а не только отдельно на магазинной полке. Для первой проверки хватит одной бежевой вещи и двух дополнений, которые уже есть дома. Сначала смените нижний слой, затем верните его и попробуйте другой воротник или платок. Когда меняется только одна деталь, легче понять, что дало удачный результат. Рассматривайте себя с привычного расстояния, как при обычной примерке, а не только крупным планом в телефоне: камера и экран тоже способны менять оттенки. Два-три понравившихся сочетания удобно сфотографировать целиком, чтобы позже вспомнить сам комплект: какой воротник, украшение или платок вы выбрали. Точный оттенок всё же лучше оценивать перед зеркалом. При следующей покупке возьмите с собой вещь подходящего бежевого цвета и сравните её с новой. Такой ориентир полезнее общего названия на бирке и помогает постепенно собрать гардероб, в котором любимые нейтральные оттенки действительно сочетаются между собой.