Широкие брюки после 45: 7 ошибок с длиной, верхом и обувью

Как подобрать длину под обувь, сохранить красивую посадку и не прятать весь силуэт под длинным верхом.

Широкие брюки привлекают свободой: в них удобно двигаться, плотная ткань красиво ложится, а привычная рубашка выглядит с ними по-новому. Но дома комплект может оказаться совсем не таким, каким представлялся в примерочной. На ботинках собираются складки, джемпер закрывает почти половину брюк, возле пояса появляется лишний объём. Каждая вещь по отдельности нравится, а вместе они выглядят тяжелее, чем хотелось бы.

В таких случаях полезно проверить несколько деталей: где заканчивается верх, как брючины проходят поверх обуви, что происходит с тканью возле карманов. Для гардероба после 45 мы собрали семь примеров с разными оттенками, посадкой и обувью. На фотографиях показаны удачные варианты. Их можно повторить полностью или взять одну подходящую деталь, сохранив любимые брюки и привычный комфорт.

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1. Оставлять длину, рассчитанную на другую обувь

Графитовые брюки свободно проходят поверх ботильонов и не собираются у стопы. Брюки, подшитые под высокий каблук, с лоферами могут собраться у стопы несколькими складками. Особенно заметно это на плотной шерсти: вместо ровной линии появляются поперечные заломы, а сзади подол касается земли. Попытка подтянуть пояс выше обычно ненадёжна, поскольку при ходьбе он возвращается на привычное место. Длину лучше оценивать сразу с той парой, которую вы носите чаще всего. На фотографии графитовые брюки дополнены чёрными ботильонами на небольшом устойчивом каблуке. Нижний край свободно лежит поверх голенища, оставляя видимой обувь и не собираясь складками. Сливовый тонкий джемпер мягко заправлен, а серебряная подвеска хорошо различима в вырезе. Умеренная ширина делает этот вариант удобным первым шагом, если раньше вы носили преимущественно узкие брюки. Перед подшивкой пройдитесь, развернитесь и попробуйте подняться на ступеньку. Край не должен попадать под пятку. Если хотите чередовать обувь заметно разной высоты, проверьте обе пары: одна и та же длина может подходить им по-разному. 2. Прятать посадку под слишком длинным верхом Короткий свободный джемпер можно носить навыпуск, оставляя хорошо видимой длину брюк. Длинный свободный джемпер способен закрыть значительную часть широких брюк. Если его нижний край проходит по середине бедра и сильно отличается по цвету, верхняя часть комплекта может казаться непропорционально длинной. Особенно это заметно, когда и рукава объёмные, и брюки мягкие. Оценивать стоит всё сочетание в полный рост, поскольку отдельный джемпер при этом может сидеть прекрасно. Попробуйте более короткую модель, которая прикрывает пояс и заканчивается возле верхней части бедра. На фотографии молочный джемпер оставлен навыпуск поверх оливковых брюк. Он достаточно свободный, поэтому его не приходится натягивать на талию или заправлять. Коньячные лоферы добавляют тёплый оттенок, а небольшая подвеска с зелёным камнем поддерживает спокойную гамму. Поднимите руки и сядьте: удобная длина сохраняет нужную вам закрытость живота и спины. Если короткий верх не нравится, примерьте более длинный в близком к брюкам цвете. Менее заметная граница позволит сохранить привычную длину и спокойное сочетание. 3. Принимать натянутые складки за особенность кроя Свободная посадка позволяет передним складкам лежать ровно, а карманам не оттопыриваться. Широкие брючины ещё не гарантируют свободной посадки в бёдрах. Если защипы раскрываются уже в спокойной стойке, карманы оттопыриваются, а под застёжкой появляются поперечные складки, стоит попробовать другой размер или крой. Затянутый ремень эту проблему не исправит. Обратите внимание и на подкладку: она может оказаться теснее верхней ткани и мешать шагать, хотя сами брюки выглядят просторными. В удачном варианте тёмно-синие брюки дают достаточно места у пояса и бёдер, поэтому передние складки лежат ровно. Терракотовая лёгкая рубашка заправлена без большого напуска. Открытый ворот и тонкая золотая цепочка добавляют верхней части выразительности, а шоколадные ботильоны сохраняют мягкую осеннюю гамму. Присядьте на обычный стул и наклонитесь за сумкой. Пояс может прилегать, но не должен болезненно давить. После нескольких шагов посмотрите, возвращаются ли карманы и складки на место. Если приходится каждый раз расправлять переднюю часть руками, сравните посадку с соседним размером. 4. Не учитывать ширину голенища под брючиной Гладкое голенище не мешает укороченной широкой брючине свободно двигаться. Высокие ботинки с жёстким широким верхом иногда проступают под брюками отдельным валиком. При ходьбе ткань цепляется за край голенища и остаётся приподнятой с одной стороны. Особенно заметен такой стык на мягких укороченных брюках, у которых нижний край оказывается совсем рядом с верхом обуви. Даже широкая штанина не всегда свободно проходит поверх массивной застёжки или крупной пряжки. Для молочных широких брюк на фотографии выбраны гладкие шоколадные ботильоны с аккуратным голенищем. Укороченная длина открывает обувь, при этом между ней и брюками не появляется случайный участок кожи. Винный тонкий джемпер добавляет цвет возле лица. Брюки хорошо держат форму и свободно двигаются над ботильонами. В примерочной поднимите колено, затем опустите ногу. Ткань должна сама вернуться вниз. Проверьте обе брючины сбоку и сзади: голенище иногда незаметно спереди, но выступает под тканью возле застёжки. Слишком тесную обувь ради гладкого стыка выбирать тоже не стоит. 5. Заправлять под пояс слишком много ткани Лёгкая рубашка помещается под поясом без плотного валика из ткани. Объёмная рубашка из плотного хлопка может хорошо смотреться навыпуск, но после заправки образовать заметный валик под поясом. Лишняя ткань собирается у живота и боков, мешает карманам лежать ровно и меняет посадку брюк. Сильнее затягивать ремень в такой ситуации неудобно: верх продолжит выбиваться, а под ним останутся складки. К табачным широким брюкам на фотографии подобрана лёгкая голубая рубашка без объёмных карманов. Её нижняя часть равномерно распределена под поясом, сверху оставлена небольшая свобода. Бордовые лоферы и тонкая золотая подвеска делают сочетание законченным. Мягкая ткань позволяет заправить рубашку целиком, без лишних складок спереди и по бокам. После заправки вытяните руки вперёд, затем сядьте и встаньте. Между пуговицами не должны появляться просветы, а ткань не должна тянуть в плечах. Если ткани всё равно слишком много, попробуйте более короткую рубашку или гладкий тонкий джемпер: так поясу не придётся удерживать несколько плотных слоёв. 6. Выбирать обувь отдельно от ширины и плотности брюк Светлые кеды с умеренной подошвой хорошо различимы под широкими серыми брюками. Массивная подошва бывает удачной частью широкого силуэта. Но в конкретном комплекте она может оказаться слишком заметной: например, если лёгкая брючина заканчивается прямо над крупным контрастным ботинком. Тогда всё внимание собирается у стоп. Значение имеют одновременно цвет, форма носа, выступающий край подошвы и то, сколько обуви остаётся открытым. Одна только высота платформы ничего не решает. Светло-серые шерстяные брюки здесь дополнены аккуратными бело-серыми кожаными кедами. У них умеренная подошва, а длина брюк оставляет видимой переднюю часть обуви. Синий джемпер добавляет насыщенный цвет, маленькая серебряная подвеска остаётся ненавязчивой деталью. Получается повседневный комплект, в котором удобно много ходить. Сравните две привычные пары с одними брюками и посмотрите на себя с нескольких шагов. Затем пройдитесь: подол не должен попадать между пяткой и задником. Выбирайте сочетание, которое нравится целиком и остаётся удобным в движении. 7. Брать жакет, который мешает брюкам свободно лежать Открытый жакет оставляет видимой посадку брюк и свободно лежит по бокам. Длинный жакет и широкие брюки могут составить красивый свободный комплект. Трудности появляются, когда жакет слишком узок в бёдрах, его полы расходятся, а нижний край задерживается на карманах брюк. Плотная ткань тогда собирается вокруг одного участка, особенно при застёгнутых пуговицах. Важны и ширина, и длина жакета, поэтому простое увеличение размера не всегда даёт нужную посадку в плечах. На фотографии шоколадные брюки сочетаются с оливковым жакетом умеренной длины. Его оставили открытым поверх сливочного топа. Передняя часть брюк хорошо видна, а жакет свободно лежит по бокам. Тёмно-коричневые ботильоны продолжают спокойную гамму, небольшая подвеска добавляет деталь у выреза. Вытяните руки вперёд и повернитесь в сторону: жакет не должен стеснять движения в плечах. Если предпочитаете удлинённые модели, ищите достаточную свободу в бёдрах и проверьте, как расходятся полы, когда вы садитесь. Удобный вариант сохраняет форму без постоянного одёргивания. Начать удобнее с брюк, которые уже есть в гардеробе. Наденьте их с привычной обувью и оцените три места: пояс, нижний край верха и подол. Сначала измените что-то одно, например замените длинный джемпер на более короткий. Затем сравните обувь. Так легче увидеть причину неудачного сочетания и понять, хватит ли небольшой переделки или нужно подобрать другое сочетание. Широкие брюки особенно хороши, когда сохраняют ощущение свободы. В подходящей паре можно сесть, наклониться и спокойно пройтись, не придерживая пояс и не опасаясь наступить на край. Поэтому после примерки перед зеркалом стоит несколько минут побыть в полном комплекте: пройтись по комнате, взять сумку, надеть жакет. Если одежду не хочется поправлять при каждом движении, выбранное сочетание будет удобно и за пределами примерочной.