Корейские ароматы осени 2026: 5 необычных композиций из Сеула

Корейская парфюмерия постепенно перестает быть экзотикой и превращается в самостоятельное направление. Пока привычные осенние композиции снова предлагают ваниль, амбру и теплые специи, бренды из Сеула делают ставку на гораздо менее очевидные ноты. В их ароматах можно встретить рис басмати, ромашку, инжир, сливочный сандал и мускус.

Именно эта странность сейчас особенно притягивает. Корейские марки соединяют необычные композиции с минималистичным дизайном и собственной эстетикой, благодаря чему все чаще оказываются в одном поле с Byredo, Le Labo и другими культовыми брендами.

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Осенью особенно хорошо раскрываются ароматы, которые хочется ощущать близко к коже. Молочные, древесные, мускусные и слегка гурманские композиции звучат в прохладную погоду особенно уютно. Мы выбрали пять вариантов, которые показывают, куда движется корейская парфюмерия.

BORNTOSTANDOUT Dirty Rice - рис, который совсем не похож на гарнир

Если знакомство с корейской парфюмерией только начинается, Dirty Rice от BORNTOSTANDOUT - один из самых любопытных вариантов. Над композицией работал Оливье Кресп, а главным акцентом стал необычный аккорд риса басмати.

Вместе с ним звучат молоко, пион и миндаль, а в базе появляются сандал, ветивер, кедр, мускус и цеталокс. Получается кремовый и слегка пудровый аромат, который держится близко к коже.

При этом Dirty Rice совсем не напоминает типичный сладкий гурманский парфюм. Скорее он создает ощущение теплой кожи и мягкого свитера. Для прохладных дней - почти идеальный сценарий.

Tamburins Chamo - когда ромашке становится тесно в поле

Tamburins давно воспринимается не просто как марка парфюмерии. У бренда есть собственная визуальная вселенная: необычные флаконы, выразительные рекламные кампании и узнаваемый дизайн бутиков. Ароматы здесь существуют внутри этой эстетики и сами по себе становятся частью образа.

Chamo строится вокруг ромашки, но оставляет ей мало шансов превратиться в банальный цветочный запах. Рядом с ней звучат мускатный орех и шалфей, затем появляются амбра, мускус и легкие древесные оттенки.

Ромашка здесь густая и сладкая, почти медовая. Шалфей добавляет ей прохладу и легкую горечь. В итоге получается аромат с зеленым, немного странным характером - именно в этом его привлекательность.

Nonfiction Santal Cream - сливочный только по названию

Nonfiction легко узнать по минималистичным флаконам, лаконичному оформлению и сдержанным композициям. В этом отношении бренд действительно может понравиться поклонникам эстетики Byredo или Le Labo.

Для осени особенно интересен Santal Cream. В начале появляются бергамот и кардамон, затем раскрываются имбирь, мимоза и инжир, а в базе остаются сандал и ветивер.

Название обещает что-то мягкое и почти десертное, но аромат оказывается гораздо суше. Инжир придает ему мягкость, кардамон добавляет пряный оттенок, а древесная база делает композицию спокойной и универсальной.

Это тот случай, когда один флакон легко представить и с утренней рубашкой, и с шерстяным пальто вечером.

Elorea Fire - аромат для тех, кто уже достал кашемир

С наступлением холодов цитрусовые композиции часто отправляются на дальнюю полку, а рука сама тянется к чему-то более теплому. Fire от Elorea как раз создан для такого настроения.

Elorea интересна тем, что обращается не только к минимализму, но и к корейской культуре, используя ее как источник вдохновения для парфюмерных композиций. В Fire особенно хорошо чувствуется желание сделать аромат с характером, который при этом остается современным.

Его легко представить вместе с кашемировым свитером, шерстяным пальто и замшевой сумкой. Он заметнее классического «чистого» аромата, но не выглядит слишком тяжелым или нарочито вечерним.

A’ddict Naked Musk 103 - когда парфюм почти исчезает

Naked Musk 103 находится на противоположном конце осенней шкалы. Здесь нет желания заполнить ароматом всю комнату. Напротив, композиция словно растворяется в коже.

Мягкий мускусный характер соответствует популярной идее skin scent - ароматов, которые напоминают естественный запах чистой теплой кожи. Такой парфюм ощущается скорее на близком расстоянии, чем шлейфом за несколько метров.

Naked Musk 103 подойдет тем, кому нравится сама идея хорошо пахнуть, но не хочется превращать это в громкое заявление. Очень тихий аромат. И в этом его главный эффект.

Корейская парфюмерия выходит из тени K-бьюти

Корейская косметика давно научилась создавать собственные тренды, а теперь похожий процесс происходит и с парфюмерией. BORNTOSTANDOUT, Tamburins, Nonfiction, Elorea и A’ddict уже не выглядят брендами, которые просто повторяют идеи европейской парфюмерии.

У них появляется собственный язык. В нем есть минимализм, необычные ингредиенты, внимание к упаковке и желание сделать привычные ноты немного странными.

Если нравятся Byredo, Le Labo, Diptyque или Maison Margiela Replica, корейские марки вполне могут стать следующим направлением для экспериментов. Dirty Rice здесь отвечает за чувственность, Chamo - за необычность, Santal Cream - за спокойную элегантность, Fire - за осеннее настроение, а Naked Musk 103 - за эффект собственной кожи.

И, пожалуй, именно в этом главный интерес корейской парфюмерии: она не пытается громко заявить о себе. Она просто предлагает посмотреть на привычный аромат немного под другим углом.