Юбка и сапоги: 7 ошибок, которые утяжеляют силуэт и способы их исправить

Голенище, длина подола и несколько лишних складок могут изменить весь комплект. Разбираем, что поправить, и показываем удачные сочетания для женщин 45+.

Юбка хорошо сидит на бёдрах, сапоги удобные, но вместе вещи выглядят совсем не так, как хотелось. Подол цепляется за кожу, возле колен собираются складки, а привычный свитер закрывает почти половину юбки. Из-за этих деталей нижняя часть комплекта может казаться громоздкой даже тогда, когда каждая вещь по отдельности нравится. Покупать новую пару обуви сразу не стоит: сначала полезно увидеть, где именно возникает лишний объём и что его создаёт.

В подборке собраны семь таких ситуаций и способы их исправить. Массивная подошва, свободный крой и контрастные цвета сами по себе вполне уместны. Важно, какого впечатления вы хотите добиться, как сочетаются объёмы и что происходит с подолом при ходьбе. На всех фотографиях показаны удачные сочетания: с мягкой трапецией, плиссе, текучей тканью и плотным денимом. Их можно примерить на свой гардероб, сохранив любимую длину и комфортную высоту каблука.

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1. Голенище проступает под узким подолом

Тёмно-синяя трапеция свободно проходит поверх аккуратного голенища. Узкая юбка и широкие сапоги могут мешать друг другу буквально: верхний край голенища упирается в ткань, подол ложится на него и при ходьбе поднимается. Ниже колен появляются углы и бугры, которых у самой юбки нет. Особенно хорошо они заметны на гладком материале. Если выравнивать ткань приходится после нескольких шагов, стоит проверить совместимость ширины подола и сапог. На фотографии тёмно-синяя юбка мягкой трапеции свободно проходит поверх бордовой кожи. Голенище достаточно аккуратное, чтобы не проступать через ткань, а расширение юбки оставляет место для движения. Голубая рубашка заправлена, поэтому видны пояс и форма юбки. Небольшая золотая подвеска дополняет открытый ворот. Примеряйте такую пару вместе: пройдитесь, повернитесь и сядьте. Слишком тесное голенище тоже не подходит, даже если подол над ним лежит ровно. Сапоги должны застёгиваться без усилия, а их верхний край не должен давить под коленом. Широкую любимую пару можно сохранить для юбки с более свободным низом. 2. Между юбкой и обувью возникает несколько резких полос Близкие оттенки колготок и сапог смягчают переход под серой юбкой. Светлая юбка, заметная полоска контрастных колготок и тёмные сапоги создают три отдельных участка цвета. Такой приём может быть выразительным, но в спокойном повседневном комплекте он порой слишком настойчиво выделяет область колен. Особенно если граница подола оказывается совсем рядом с краем голенища: при движении узкая полоска то появляется, то исчезает. Для более плавного перехода попробуйте колготки близкого к обуви оттенка. Здесь серая юбка дополнена графитовыми колготками и тёмно-серыми сапогами. Небольшой промежуток между ними остаётся видимым, но уже не выглядит отдельной яркой вставкой. Молочный джемпер даёт светлый акцент в верхней части комплекта, а серебристое украшение поддерживает прохладную гамму. Точного совпадения цвета добиваться необязательно. Сначала сравните вещи по светлоте при дневном освещении: чёрные колготки рядом с заметно более светлыми сапогами дадут другой результат. Открытый участок ноги тоже возможен, когда это удобно по погоде и нравится вам. 3. Массивные сапоги встречаются сразу с несколькими объёмами Винная юбка из текучей ткани и гладкий кремовый верх сочетаются с массивными чёрными сапогами. Толстая рельефная подошва хорошо заметна под юбкой. Если добавить к ней жёсткую широкую юбку, крупную вязку и длинный свободный верх, весь комплект получится очень объёмным. Это может быть осознанным выбором. Но когда хочется более лёгкого впечатления, полезно поменять другие части комплекта, прежде чем отказываться от удобной обуви. В этом сочетании чёрные сапоги на рельефной подошве сохранены. Рядом с ними винная юбка из текучей ткани с мелким светлым рисунком: она движется при шаге и не стоит плотным колоколом. Гладкий кремовый джемпер занимает меньше места, чем толстый свитер, а заправленный край оставляет пояс на виду. В прохладную погоду под такую юбку можно надеть колготки, предварительно проверив, не прилипает ли к ним ткань. Саму обувь примеряйте с теми носками, с которыми будете ходить: нога не должна скользить внутри. Для устойчивости важнее надёжная посадка и подходящая подошва, чем кажущаяся лёгкость сапога на фотографии. 4. Длинный верх закрывает посадку юбки Заправленный джемпер оставляет видимой линию талии и расширение оливковой юбки. Когда свободный джемпер заканчивается низко на бёдрах, под ним остаётся виден лишь небольшой участок юбки до сапог. Линия талии исчезает, а расширение ткани начинается будто из-под тяжёлого края трикотажа. Особенно заметен этот эффект у юбки трапеции: её форма почти целиком скрыта, хотя сама вещь может прекрасно сидеть. Для оливковой миди на фотографии выбран тонкий кремовый джемпер. Его край аккуратно заправлен, поэтому хорошо видны пояс и постепенное расширение юбки. Трикотаж лежит с небольшой свободой, без натяжения поперёк груди. Коньячные сапоги уходят под подол, сохраняя тёплую гамму. Подвеска поверх джемпера добавляет небольшую деталь возле лица. После заправки поднимите руки и сядьте: у пояса не должно появляться плотного валика из ткани. Если свитер объёмнее, попробуйте заправить только передний край, оставив небольшой свободный напуск. Ещё один вариант: короткий джемпер навыпуск, который прикрывает пояс и позволяет свободно двигаться. Поднимать руки в нём тоже должно быть удобно, без необходимости одёргивать низ. 5. Складки юбки продолжаются складками на голенище Выразительное плиссе сочетается с относительно гладкой поверхностью сапог. Плиссе уже создаёт много линий и движущихся теней. Когда под ним появляются сильно присборенные сапоги, ткань и кожа могут сливаться в одну неровную поверхность. Сочетание становится особенно насыщенным, если обе вещи блестят или близки по цвету. Тем, кто хочет отчётливее показать саму юбку, стоит примерить её с гладкими сапогами. Здесь сливовая плиссированная миди дополнена гладкими шоколадными сапогами с устойчивым невысоким каблуком. Их голенища частично скрыты подолом и сохраняют достаточно ровную форму. Светлый гладкий верх не добавляет ещё одной крупной фактуры. Небольшое украшение с жемчужиной остаётся заметным у выреза. На кожаной обуви естественно появляются сгибы возле щиколотки, и добиваться неподвижной поверхности не нужно. Речь о выраженной сборке по всему голенищу. При примерке также посмотрите на плиссе сидя: пояс не должен давить, а складки на бёдрах постоянно расходиться из-за натяжения. Удобная посадка поможет ткани свободно двигаться и возвращаться на место. 6. Ткань цепляется за колготки и собирается над сапогами Прямая шерстяная юбка свободно лежит поверх колготок и не собирается над сапогами. Юбка может подходить и по длине, и по ширине, но всё равно сбиваться при ходьбе. Причиной бывает трение между тканью и колготками: подол ползёт вверх, собирается в мелкие складки и перестаёт свободно падать. Особенно досадно, когда это обнаруживается только на улице, после примерки на голые ноги. Для осеннего комплекта удобно искать юбку с гладкой подкладкой или подбирать подходящую нижнюю юбку. На фотографии прямая шерстяная модель спокойного серо-коричневого оттенка сочетается с чёрными сапогами и тёмно-синим верхом. У юбки достаточно свободы в бёдрах. Для такой модели стоит выбрать гладкую подкладку, которая поможет ткани скользить поверх колготок. Наличие подкладки само по себе не гарантирует результата, поэтому проверьте все слои вместе. Пройдитесь по комнате, сядьте и снова встаньте, не поправляя подол руками. Подкладка должна оставаться внутри, не выглядывать из разреза и не тянуть основную ткань. Если юбка сбивается только с одной парой колготок, сравните её с другой, более гладкой. 7. Узкий подол не оставляет места для шага Передний разрез позволяет плотной прямой юбке двигаться вместе с шагом. Плотная прямая юбка может выглядеть безупречно в неподвижной позе, а при ходьбе натягиваться поперёк колен. При ходьбе подол может задерживаться на голенищах, подниматься и собираться складками спереди. Попытка просто опустить юбку ниже редко помогает, если её крой слишком тесен для привычного движения. У тёмной джинсовой миди на фотографии есть передний разрез, который раскрывается при шаге. Юбка сохраняет прямую форму, но не требует семенить. Шоколадные сапоги на устойчивом небольшом каблуке помещаются под подолом. Голубая рубашка заправлена без большого напуска, у воротника видна короткая цепочка. Глубину разреза оценивайте в движении и сидя. Он должен давать нужную свободу и оставаться комфортным для вас. Если передний разрез не нравится, ищите заднюю шлицу, боковой разрез или немного более широкую модель. В примерочной полезно сделать несколько обычных широких шагов, а не ограничиваться поворотом перед зеркалом. Примеряйте юбку с теми колготками и сапогами, с которыми собираетесь её носить. Верх тоже наденьте привычным способом, заправив его или оставив навыпуск. Посмотрите на подол спереди и сбоку, затем пройдитесь и сядьте. Если что-то смущает, замените одну вещь: сначала обувь или верх, затем при необходимости саму юбку. Так будет понятно, какая именно деталь меняет впечатление. Необязательно делать все сочетания одинаково гладкими и сдержанными. В одном комплекте захочется подчеркнуть массивные сапоги, в другом оставить главным рисунок юбки или красивое плиссе. В удачном сочетании подол не цепляется за сапоги, ткань сохраняет форму, а при ходьбе не приходится постоянно поправлять юбку.