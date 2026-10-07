7 октября 2026, 14:28

Черный чай, вишневый ликер и дым: из чего складывается парфюмерное настроение осени

Черный чай, вишневый ликер и дым: из чего складывается парфюмерное настроение осени

Осень 2026 года обещает быть особенно атмосферной - и это заметно по парфюмерии. Вместо привычной густой сладости на первый план выходят черный чай, темные фрукты, жареные гурманские ноты, дым и мягкая кожа. Ароматы становятся сложнее, но при этом звучат спокойнее и элегантнее.

Ваниль никуда не исчезает, однако теперь ей приходится делить внимание с ладаном, древесиной, кофе и специями. Фрукты тоже меняются: вместо свежего сока и легкой кислинки появляются слива, вишня и ежевика, напоминающие варенье, ликер или сухофрукты.

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Черный чай и матча

Чайные ароматы давно перестали быть исключительно легкими и свежими. Осенью 2026 года они становятся теплее и глубже: к черному чаю и матче добавляются сушеные листья, кардамон, инжир, молочные аккорды и древесина.

Особенно интересно звучат композиции, в которых легкая горечь чая сочетается с кремовыми и древесными оттенками. Получается эффект мягкого кашемирового свитера - уютно, сдержанно и без лишней сладости.

Среди заметных вариантов - BDK Parfums Gris Charnel с черным чаем, инжиром, кардамоном, ирисом и сандаловым деревом. Le Labo Thé Matcha 26 строится вокруг матчи, инжира и ветивера и создает очень деликатное звучание.

Miller Harris Tea Tonique предлагает более сухую трактовку чайной темы с бергамотом, мате и легким дымным оттенком березы. А Phlur Matcha Milk подойдет тем, кому нравятся мягкие молочные композиции: матча здесь сливочная и обволакивающая, но не превращается в приторный десерт.

Самое интересное сочетание сезона - черный чай, инжир, кардамон и сандал.

Темные фрукты вместо свежего сока

Летом фруктовые ароматы обычно звучат ярко и сочно. С приходом холодов настроение меняется: слива, вишня, ежевика и черная смородина становятся темнее и гуще, напоминая красное вино, фруктовый ликер, варенье или сухофрукты.

Чтобы композиции не выглядели слишком сладкими, парфюмеры добавляют древесину, кожу, миндаль, шафран и специи. Благодаря этому фруктовая тема приобретает более глубокое и выразительное звучание.

Serge Lutens Féminité du Bois соединяет сливу с корицей, кедром и пряностями. BDK Parfums Rouge Smoking делает ставку на вишню, пудровые и миндальные оттенки, создавая сладкий, но элегантный аромат.

Tom Ford Lost Cherry - более насыщенная версия тренда: вишня здесь соседствует с горьким миндалем, ликером и бальзамической древесиной. А Room 1015 Cherry Punk предлагает совершенно другое настроение - вишня соединяется с кожей, превращаясь в смелый и немного бунтарский аромат.

Главное сочетание осени - слива или вишня, замша, шафран и темное дерево.

Гурманские ароматы становятся менее сладкими

Гурманская парфюмерия продолжает набирать популярность, но ее характер заметно меняется. На смену очевидной карамели, глазури и ванили приходят кофе, какао, фисташки, кунжут, мед и жареные орехи.

Такие ароматы по-прежнему хочется назвать аппетитными, но они больше не напоминают кондитерскую витрину. Сладость становится суше и сложнее благодаря кардамону, соли, дымным, древесным и горьковатым нотам.

Maison Margiela Replica Coffee Break соединяет кофе, лаванду и молочные аккорды, создавая уютный повседневный аромат. Akro Awake звучит интенсивнее: в нем чувствуется кофе, кардамон и характерная легкая горечь.

Bee Zoologist - густая композиция с медом, воском, цветами и смолами. Она особенно органично звучит в холодную погоду и точно не относится к незаметным ароматам.

Diptyque Eau Duelle показывает более пряную сторону ванили: к ней добавляются розовый перец, древесные ноты и ладан. В результате получается чувственная композиция, которая далека от обычного кондитерского звучания.

Самая актуальная гурманская формула - кофе или какао, кардамон, бобы тонка и сухая древесина.

Дым, ладан и мягкая кожа

Пожалуй, именно этот тренд лучше всего передает настроение осени. В парфюмерии появляются образы камина, тлеющих дров, старой церкви, табака и кожаного пальто - все то, что ассоциируется с прохладными вечерами и темным временем года.

В таких композициях встречаются ладан, амбра, береза, замша, табак, смолы и обгоревшая древесина. Но тяжелые ноты вовсе не обязательно означают резкое или душное звучание. Современные версии становятся мягче, прозрачнее и тоньше.

Maison Margiela Replica By the Fireplace - один из самых узнаваемых вариантов: дым, каштан, гвоздика и ваниль создают убедительный образ теплого камина. Tom Ford Ombré Leather строится вокруг кожи, жасмина, пачули, ветивера и амбры и звучит заметно смелее.

Comme des Garçons Avignon переносит в атмосферу прохладного ладана, смол и сухой древесины. А Naomi Goodsir Bois d’Ascèse подойдет тем, кто предпочитает действительно темные композиции: здесь встречаются жженое дерево, табак и виски.

Формула сезона - ладан, замша, амбра и дымчатое дерево.

В целом осенняя парфюмерия 2026 года уходит от прямолинейной сладости. Вместо аромата «десерта» все чаще хочется композицию с характером: чай с кардамоном, вишневый ликер, горький кофе или дым от камина. Именно такие запахи создают то самое ощущение уютной, немного загадочной осени.

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