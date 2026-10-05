Боб, пикси или бикси: какая стрижка освежит образ после 55

Длинная чёлка набок, короткие виски, пряди, которые слегка приподняты над лбом: в короткой стрижке даже небольшая перемена хорошо заметна. Такие детали помогают освежить привычный образ после 55. При этом серебристые волосы могут выглядеть столь же выразительно, как шоколадные или золотистые, если оттенок сочетается с продуманной формой.

В этой подборке 14 вариантов с разным настроением: от гладкого французского боба до пикси с взъерошенной макушкой. У каждого есть своя деталь, на которую стоит обратить внимание перед визитом в салон. Рассказываем, как устроены эти стрижки и как подчеркнуть их форму при укладке.

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Короткая градуированная стрижка в песочном блонде Песочный блонд выглядит мягко, словно волосы немного посветлели на солнце. По бокам длина меняется плавно, а на макушке пряди подстрижены так, чтобы их можно было слегка разделить при укладке. Объём получается умеренным, без резкого контраста с висками. Чёлка набок смягчает линию у лба и придаёт форме лёгкую асимметрию. Для повседневной укладки достаточно просушить волосы феном, задавая прядям направление и сохраняя их естественное движение.

Текстурный боб в шоколадном оттенке Этот боб сохраняет плотный нижний край. Более короткие пряди внутри стрижки убирают лишнюю тяжесть, позволяя волосам свободнее двигаться. Концы при этом не выглядят редкими. Шоколадный оттенок подчёркивает переходы между прядями. При укладке им можно задать небольшой изгиб круглой щёткой или утюжком, затем слегка разобрать пальцами. Смысл в мягкой, живой форме, поэтому превращать каждый изгиб в отдельный аккуратный локон не требуется.

Серебристая пикси с короткими висками и затылком Холодный серебристый оттенок подчёркивает контраст между короткими боковыми зонами и более длинными верхними прядями. К затылку стрижка постепенно укорачивается, поэтому линия у шеи выглядит аккуратно. Оставленная на макушке длина позволяет менять настроение укладки: пригладить волосы или выделить отдельные пряди. Для второго варианта подойдёт лёгкий текстурирующий спрей. Здесь особенно заметна разница между гладкой поверхностью и чуть взъерошенной, хотя сама форма стрижки остаётся прежней.

Французский боб с лёгкой чёлкой в тёмном блонде Французский боб в этом варианте доходит примерно до подбородка и дополнен лёгкой чёлкой. Нижний край остаётся плотным, а более короткие пряди внутри стрижки позволяют волосам свободнее двигаться. Концы можно слегка направить внутрь: так они будут обрамлять лицо. Сильного подкручивания здесь не нужно, иначе мягкий изгиб станет слишком выраженным, а силуэт получится нарочито округлым.

Седая пикси с приподнятыми прядями Естественная седина хорошо сочетается с короткой стрижкой, в которой видна каждая прядь. По бокам волосы прилегают ближе к голове, а на макушке немного приподняты, поэтому форма получается выразительной без большого объёма. Важная деталь укладки: пряди должны оставаться мягкими. Разотрите совсем немного пасты между пальцами и выделите отдельные участки сверху. Если средства слишком много, вместо лёгкой взъерошенности получится жёсткий ёжик, который заметно изменит впечатление от стрижки.

Многослойный боб в золотисто-карамельном блонде Тёплый золотисто-карамельный оттенок подчёркивает переходы между прядями разной длины. Слои добавляют округлому бобу движения, при этом концы сохраняют плотность, от которой во многом зависит аккуратность силуэта. Укладывать такую форму удобно круглой щёткой среднего диаметра. Волосы приподнимают у корней, а концы слегка подгибают внутрь. Тугие завитки здесь излишни: округлый контур уже задан самой стрижкой.

Тёмная пикси с выразительными рваными прядями Глубокий кофейный оттенок делает неровные пряди на макушке особенно заметными. Более мягкие пряди у висков уравновешивают неровный верхний контур. Для укладки подойдёт лёгкий моделирующий крем с подвижной фиксацией. Его распределяют по отдельным прядям, подчёркивая разницу в длине. Волосам оставляют немного свободы, чтобы фактура сохраняла живой, слегка небрежный вид.

Серебристая бикси с длинной чёлкой набок Бикси сочетает черты боба и пикси: здесь больше длины, чем у классической пикси, но сохраняется удобство короткой стрижки. В серебристом варианте основное внимание привлекает длинная чёлка, которую укладывают по диагонали. Она смягчает переход от лба к боковым прядям. Короткие слои на макушке придают форму и объём. После сушки их можно немного взъерошить пальцами, оставив чёлку более гладкой. Такое сочетание делает укладку выразительной, но не перегруженной.

Мягкая короткая шегги в пшеничном блонде У этой шегги лёгкие слои на макушке, тонкие пряди по бокам и негустая чёлка. Вместе они создают подвижную форму без чрезмерной пышности. Приглушённый пшеничный блонд подчёркивает мягкость линий. Если волосы немного изгибаются от природы, этот изгиб можно сохранить: он поддерживает непринуждённый характер стрижки. Добиваться идеальной симметрии каждой пряди при ежедневной укладке не требуется. Важно оставить видимой разницу в длине, благодаря которой шегги и выглядит такой живой.

Короткая стрижка в каштановом оттенке с медным отливом Каштановый оттенок с медным отливом добавляет тепла аккуратной короткой форме. Слои плавно соединяются между собой: сверху волосы слегка приподняты, а по бокам лежат ровнее. Удлинённую чёлку можно направить набок, меняя то, как она обрамляет лоб. Это полезная деталь для тех, кому нравится пробовать разные направления укладки, сохраняя общую длину. Кончики здесь можно оставить свободными, не выделяя каждую прядь укладочным средством.

Округлый боб в бело-серебристом оттенке Очень светлый серебристый оттенок делает округлую форму особенно заметной. Небольшая разница в длине прядей на затылке и по бокам помогает выстроить силуэт, сохранив достаточную плотность волос. При сушке круглой щёткой подчёркивают плавный изгиб, который и определяет характер этого боба. Для более гладкого вида можно добавить немного разглаживающей сыворотки. Ровная поверхность волос подчёркивает и светлый оттенок, и аккуратный контур стрижки.

Светло-каштановая пикси с мягким рваным срезом Мягкий рваный срез, выполненный бритвой, избавляет короткую стрижку от жёстких линий. Больше текстуры оставлено на макушке и в чёлке, поэтому даже при небольшой длине волосы сохраняют движение. Для укладки достаточно немного лёгкого текстурирующего средства: его распределяют по концам и разделяют пряди пальцами. Небольшая разница в направлении кончиков подчёркивает мягкость среза. Подходит ли такая техника вашим волосам, стоит обсудить с мастером.

Пепельно-каштановый боб с чёлкой набок Длинная чёлка плавно соединяется с прядями у скул, создавая мягкую диагональ вокруг лица. На затылке волосы короче, за счёт чего форма приобретает объём. Холодный пепельно-каштановый оттенок хорошо сочетается с плавными линиями боба. Гладкая укладка подчёркивает переходы длины, но возможен и более свободный вариант: достаточно слегка разобрать волосы пальцами. В обоих случаях стоит сохранить направление чёлки, поскольку именно она связывает боковые пряди и завершает силуэт.

Бикси в серебристом блонде с лёгкими прядями У этой бикси мягкие пряди-пёрышки на макушке, у висков и вдоль линии шеи. Стрижка сочетает черты боба и пикси. Серебристый блонд выделяет отдельные пряди, а сама форма остаётся лёгкой и подвижной. Во время сушки волосы направляют от лица, чтобы показать рисунок стрижки. В конце укладки пряди немного разбирают пальцами. Так сохраняется их мягкое движение, а причёска выглядит менее строгой, чем после тщательного приглаживания щёткой.