Не просто цветочные: 4 парфюма, которые раскрываются совсем иначе

Французский парфюмерный стиль редко строится на стремлении понравиться с первого вдоха. Здесь гораздо важнее характер: аромат может сначала показаться прохладным или даже немного строгим, а спустя несколько минут стать мягким, теплым и неожиданно притягательным. Особенно интересно звучат композиции с ванилью, пачули, цветочными нотами и древесными аккордами. Осенью они раскрываются особенно выразительно. Вот четыре аромата, которые хорошо передают эту эстетику.

Guerlain Shalimar Eau de Parfum - ваниль, но совсем не кондитерская

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Shalimar - тот случай, когда ваниль здесь далеко не вся история. В начале композиция звучит ярко и цитрусово благодаря бергамоту, затем постепенно становится более пудровой и сухой.

Ирис добавляет характерную бархатистость, а жасмин и роза формируют мягкий цветочный фон. Но главная интрига появляется позже: ваниль соединяется с бобами тонка и теплыми смолистыми нотами, становясь темнее, глубже и насыщеннее.

Аромат меняется прямо на коже. Сначала он кажется сияющим, затем приобретает пудровое звучание и в финале становится теплым и обволакивающим.

Chanel N°5 Eau de Parfum - классика, которую невозможно спутать

Chanel N°5 давно вышел за рамки просто цветочного аромата. Его характер строится вокруг розы, жасмина и иланг-иланга, а особое звучание композиции создают альдегиды.

Именно они придают парфюму ощущение прохлады, чистоты и ту самую слегка пудровую, почти мыльную элегантность. Через некоторое время аромат становится теплее: в базе появляются ваниль и древесные ноты.

N°5 не пытается быть незаметным. У него есть собственный голос - выразительный, немного строгий и очень узнаваемый.

Hermès Barénia Eau de Parfum - пачули, дуб и мягкая цветочная нота

Barénia подойдет тем, кому нравятся современные шипровые композиции без ощущения тяжести. Здесь цветочная нота быстро встречается с сухими древесными и землистыми оттенками.

В композиции звучат лилия-бабочка, чудо-фрукт, пачули и дубовая древесина. Цветочная часть получается не свежей и сладкой, а скорее кремовой и мягкой, тогда как пачули добавляют глубину, а дуб усиливает благородное и слегка темное звучание.

При этом Barénia не воспринимается как парфюм из другой эпохи. Он остается структурным и выразительным, но звучит современно.

Chanel Coco Noir Eau de Parfum - темная сторона с цитрусовым началом

Coco Noir кажется более глубоким ароматом уже по своему характеру, но начинается он неожиданно свежо. Первым появляется бергамот, затем к нему присоединяются роза и листья герани.

Постепенно композиция уходит в более насыщенную базу. Пачули дают сухой землистый оттенок, а бобы тонка добавляют теплую, слегка ванильно-миндальную мягкость.

За счет этого Coco Noir не превращается в просто сладкий или исключительно вечерний парфюм. Он раскрывается постепенно, и самое интересное начинает происходить спустя несколько минут после нанесения.

Все четыре композиции объединяет одна особенность: они не пытаются быть простыми. В них есть смена оттенков, контрасты и заметный характер, который раскрывается со временем.

Именно такие ароматы особенно хорошо работают осенью, когда хочется чего-то более глубокого и выразительного, чем легкий свежий парфюм.