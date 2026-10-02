Советы дерматолога и фармацевта: восстанавливаем кожу и готовимся к холодам

После лета кожа иногда выглядит так, будто отпуск пошел ей совсем не на пользу. Вместо привычного сияния появляются сухость, покраснение, воспаления, жирный блеск, а вместе с ними могут вернуться акне, розацеа или дерматит. Осень - подходящий момент, чтобы немного пересмотреть уход и подготовить кожу к холодному воздуху.

Почему осенью внезапно появляются прыщи

Летом кожа активно защищается от жары и внешней среды. Сальные железы работают интенсивнее, а пот в сочетании с кожным салом может способствовать закупорке пор. Добавим к этому активное солнце и не всегда идеальный уход - и к началу осени воспалений становится заметно больше.

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Особенно часто такая проблема возникает у подростков и молодых людей. На коже появляются папулы, пустулы и характерный жирный блеск. Акне при этом может доставлять не только физический, но и психологический дискомфорт, а после воспалений иногда остаются пятна и рубцы.

Начать уход стоит с очищения. Для кожи, склонной к акне, специалисты советуют обратить внимание на аптечные средства с альфа-гидроксикислотами, бета-гидроксикислотами или салициловой кислотой в подходящей концентрации.

А вот жесткие скрабы лучше отложить. Абразивные частицы способны дополнительно раздражать воспаленную кожу.

В ежедневном уходе пригодятся мягкие средства с успокаивающими компонентами, например алоэ или ниацинамидом. При склонности к акне также стоит внимательно относиться к составу косметики и не выбирать продукты с большим количеством спирта и тяжелых масел.

Если воспалений становится много и ситуация заметно ухудшается, лучше не пытаться бесконечно экспериментировать с косметикой. Акне требует профессионального лечения, а раннее обращение к дерматологу помогает быстрее подобрать подходящую терапию.

Когда кожа краснеет и горит

После жаркого лета может напомнить о себе и розацеа. Солнце, высокая температура и влажность способны провоцировать обострение, а симптомы иногда сохраняются даже тогда, когда жара уже закончилась.

Кожа может краснеть, гореть, становиться горячей на ощупь. У некоторых людей становятся заметнее мелкие сосуды.

В такой ситуации особенно важен щадящий уход. Для очищения лучше использовать теплую воду и мягкие средства, избегая мыла и слишком концентрированных кислот.

В составе успокаивающей косметики можно искать аллантоин, пантенол или пробиотические компоненты. Для увлажнения подойдут средства с керамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и центеллой.

Осенью может обостриться и дерматит

Еще одна сезонная проблема - себорейный дерматит. Его легко узнать по зуду кожи головы, перхоти и повышенной жирности волос.

В качестве первого шага специалисты советуют подобрать подходящий аптечный шампунь. Если же речь идет о псориазе, самостоятельные эксперименты с лечением лучше не проводить: сегодня существуют разные варианты терапии, включая медикаментозное лечение и фототерапию.

Сухость - сигнал, что уход пора менять

С наступлением осени коже приходится привыкать к другим условиям. Холодный воздух постепенно сменяется сухим отопительным сезоном, а защитный барьер кожи становится особенно важным.

После лета стоит сделать ставку на увлажняющие и восстанавливающие компоненты. Хорошо подойдут средства с керамидами, гиалуроновой кислотой, глицерином, скваланом и пантенолом.

Активные ингредиенты тоже можно возвращать в уход, но постепенно. Например, ниацинамид, витамин C или азелаиновую кислоту лучше вводить по одному, а не превращать вечерний уход в химическую лабораторию.

Слишком много активных средств одновременно - не лучший способ ускорить результат. Наоборот, такой подход способен раздражать кожу и ослаблять ее защитный барьер.

Кожа начинается не только с крема

Осенью стоит обратить внимание и на питание. Специалисты советуют включать в рацион рыбу и другие источники ненасыщенных жирных кислот.

Отдельно стоит вопрос витамина D. Перед приемом добавок желательно сначала проверить его уровень по анализам, а не принимать препарат вслепую.

Витамин A можно получать из обычной еды, например моркови. А вот синтетические препараты витамина A при акне, псориазе или себорейном дерматите должен подбирать специалист - здесь важны конкретная ситуация и точная дозировка.

Нужно ли коже что-то посерьезнее крема

Если после лета беспокоят пигментные пятна или хочется улучшить внешний вид кожи, специалисты также рассматривают фототерапию и фотоомоложение. Такие процедуры могут помогать уменьшить пигментацию и стимулировать выработку коллагена.

Но начинать осень с десятка процедур и целой полки новых баночек совсем не обязательно. Коже гораздо важнее спокойный уход, восстановление защитного барьера и постепенное возвращение активных компонентов.

Главная идея осеннего ухода довольно простая: после лета коже не всегда нужно больше средств. Иногда ей нужно меньше экспериментов и немного больше бережности.