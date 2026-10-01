Бордовый к серому и не только: 11 правильных сочетаний маникюра с одеждой

Мы собрали 11 сочетаний для трикотажа, рубашек, жакетов и верхней одежды. Точно повторять оттенок ткани не требуется. Интереснее посмотреть, что получится при разнице между светлым и тёмным, тёплым и холодным, гладким глянцем и фактурной вязкой. Все примеры показаны на коротких ногтях, чтобы их было проще представить в повседневной жизни.

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1. Серый свитер и бордовый лак