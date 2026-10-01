1 октября 2026, 18:21

Бордовый к серому и не только: 11 правильных сочетаний маникюра с одеждой

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Бордовый к серому и не только: 11 правильных сочетаний маникюра с одеждой

Рукав свитера оказывается рядом с ногтями десятки раз за день. Его цвет влияет на общее впечатление от маникюра: бордовый особенно заметен на сером фоне, коричневый красиво сочетается с голубым, а приглушённый зелёный хорошо виден рядом с молочным. Поэтому любимая вещь из гардероба может стать удобной отправной точкой при выборе лака.

Мы собрали 11 сочетаний для трикотажа, рубашек, жакетов и верхней одежды. Точно повторять оттенок ткани не требуется. Интереснее посмотреть, что получится при разнице между светлым и тёмным, тёплым и холодным, гладким глянцем и фактурной вязкой. Все примеры показаны на коротких ногтях, чтобы их было проще представить в повседневной жизни.

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1. Серый свитер и бордовый лак

Серый фон хорошо показывает глубину бордового. Особенно выразительно смотрится средний серый меланж: он достаточно светлый, чтобы тёмные ногти были заметны, и достаточно спокойный, чтобы не спорить с цветом покрытия.Для такого сочетания можно выбрать винный или вишнёвый оттенок. Гладкий глянец красиво отличается от матовой вязки. Если свитер объёмный, маникюр лучше оставить однотонным: контраста цветов и фактур уже достаточно.

2. Голубая рубашка и шоколадный маникюр

Прохладный голубой и тёплый коричневый заметно различаются, но хорошо сочетаются. Светлая рубашка позволяет рассмотреть шоколадный оттенок, который рядом с тёмной одеждой мог бы казаться почти чёрным.Маникюр можно сделать на коротком мягком квадрате с умеренным глянцем. К строгому рубашечному манжету такая форма подходит особенно хорошо. Цвет лака не обязан совпадать с обувью или сумкой: сочетание уже получается законченным за счёт рубашки и покрытия.

3. Молочный трикотаж и оливковый

На светлом молочном фоне оливковый выглядит заметным, даже если сам оттенок приглушённый. Лучше всего здесь видна разница между тёплой белизной ткани и сложным зелёным цветом покрытия.Попробуйте средний оливковый с сероватой или коричневатой составляющей. Оливковый с выраженной желтизной будет выглядеть ярче. Если хочется сохранить спокойную палитру, выбирайте однотонный лак и оставьте рисунок вязки главной фактурной деталью.

4. Бежевое пальто и чернильный синий

Тёплый бежевый оттенок пальто хорошо сочетается с глубоким синим. На его фоне ногти выглядят выразительно, а сам цвет покрытия остаётся достаточно универсальным для повседневной одежды.Здесь стоит выбрать синий, который различим и в помещении. Почти чёрный лак тоже подойдёт, но нужное сочетание цветов станет менее очевидным. Сочетание особенно выразительно, когда глянцевое покрытие соседствует с матовой шерстью пальто.

5. Коричневый кардиган и нежный розовый

У тёмно-коричневого кардигана насыщенный цвет, поэтому светлый розовый рядом с ним хорошо заметен. Полупрозрачный лак выглядит нежнее, а плотный пастельный создаёт более отчётливый контраст.Для спокойного повседневного варианта подойдёт розовый без выраженной сиреневой составляющей. Он сочетается и с золотистыми, и с серебристыми украшениями. Необязательно добавлять к нему коричневые линии или френч: связь с одеждой уже видна.

6. Чёрная водолазка и светлый перламутр

На чёрном фоне даже деликатный перламутр становится заметнее. Молочная основа даёт светлый цвет, а тонкое холодное мерцание добавляет блеск при движении. Получается выразительное сочетание без яркого лака.Выбирайте пример с мелким равномерным переливом, если хочется сдержанного эффекта. Плотное зеркальное серебро будет выглядеть совсем иначе. К гладкой водолазке особенно хорошо подходит аккуратная короткая форма без крупного декора.

7. Синий деним и дымчатая слива

Приглушённая слива хорошо сочетается с привычным синим денимом. В отличие от яркого фиолетового, она не создаёт резкого цветового контраста. При этом оттенки остаются достаточно разными, чтобы маникюр не терялся рядом с тканью.К выцветшему голубому дениму можно выбрать более тёмную сливу, к насыщенному синему подойдёт средний по глубине тон. Глянец сделает цвет отчётливее на фоне грубоватого хлопка. Такое сочетание удобно примерять прямо с любимой джинсовой рубашкой.

8. Песочный джемпер и терракотовый лак

У песочного и терракотового общая тёплая гамма, но разная насыщенность. Светлый джемпер служит спокойным фоном, а ногти добавляют более выраженный цвет. Сочетание особенно хорошо читается, когда лак заметно темнее ткани.Терракота может быть ближе к кирпичному, коричневому или оранжевому. Для этого примера выбран приглушённый кирпичный оттенок. Если джемпер уже довольно рыжий, стоит сравнить несколько лаков, чтобы цвета не слились в одно пятно.

9. Бордовый свитер и серо-бежевый маникюр

Когда насыщенный цвет уже есть в одежде, ногти можно оставить светлее. Серо-бежевый рядом с бордовым выглядит спокойным и хорошо показывает форму маникюра. Его небольшая прохлада особенно заметна на фоне тёплого винного трикотажа.Точное совпадение с оттенком кожи здесь необязательно. Чуть более светлое или более серое покрытие будет различимо даже на очень коротких ногтях. Если хочется подчеркнуть сочетание, достаточно гладкого глянца и одинаковой формы всех ногтей.

10. Оливковая куртка и сливочный оттенок

Светлый сливочный цвет хорошо виден рядом с оливковой тканью. В нём есть немного тёплого бежевого, поэтому он выглядит мягче чистого белого. Такой оттенок хорошо сочетается с матовой хлопковой тканью.Плотность покрытия можно выбрать по желаемому результату. Полупрозрачный вариант даст небольшую разницу с естественным цветом ногтя, более плотный станет заметным светлым акцентом. Для фотографии выбран второй, но без яркой белизны.

11. Тёмно-синий жакет и медный маникюр

На тёмно-синем фоне хорошо виден тёплый медный оттенок. Это самое выразительное сочетание в подборке: цвет покрытия отличается от одежды, а мелкое мерцание на ногтях заметно на фоне матовой ткани.Для повседневного варианта достаточно короткой формы и ровного медного покрытия без рисунка. Если мерцание кажется лишним, можно выбрать глянцевый лак того же оттенка. Сочетание сохранится, а маникюр станет немного спокойнее.

Подбирать маникюр удобно к вещи, которую вы часто носите, особенно если её рукав постоянно виден рядом с рукой. Достаточно вспомнить любимый свитер, рубашку или пальто и сравнить с ними несколько образцов. Покупать одежду под выбранный лак совершенно необязательно.

Удачное сочетание обычно держится на понятной разнице: светлая ткань и тёмное покрытие, прохладный голубой и тёплый коричневый, матовая вязка и глянец. Начните с одной такой пары. Если она нравится при обычном дневном свете, сложный декор уже не обязателен.

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