Кардиган тот же, образ другой: 9 стильных сочетаний после 45

Брюки со стрелками, гладкая юбка, рубашка и ещё несколько способов по-новому носить любимый мягкий трикотаж.

Мягкий кардиган легко становится вещью, которую надевают почти не думая. В нём удобно читать, работать, выйти за хлебом или провести весь день в дороге. Постепенно к нему подбирается такое же расслабленное окружение: тонкая футболка, свободные брюки, привычная мягкая обувь. Каждая вещь хороша сама по себе, но вместе они могут выглядеть так, словно вы ещё не успели переодеться перед выходом. Особенно если все ткани тонкие, легко мнутся и почти не держат форму.

Любимый кардиган при этом вполне можно оставить. Попробуйте изменить одну часть комплекта: добавить брюки с чёткой линией, выбрать юбку из гладкой ткани, иначе застегнуть пуговицы или надеть под низ рубашку. В подборке собраны девять сочетаний на женщинах после 45, с разными фигурами и внешностью. При выборе самих вещей гораздо важнее длина, плотность трикотажа и то, насколько свободно вы можете в них двигаться.

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Мягкий кардиган можно носить с брюками со стрелками или гладкой юбкой, меняя характер всего комплекта. 1. Серый кардиган и брюки со стрелками Серый кардиган, плотная белая футболка и тёмно-синие брюки со стрелками. У серого кардигана с белой футболкой спокойный, привычный вид. Чтобы сочетание стало уместным и для рабочего дня, добавьте тёмно-синие прямые брюки со стрелками. Выберите ткань, которая сохраняет форму возле коленей и не вытягивается после нескольких часов сидения. Контраст здесь получается достаточно деликатным: вы по-прежнему одеты удобно, но в комплекте появляется хорошо различимая линия от пояса до обуви. Белую футболку лучше выбрать непрозрачную, с аккуратной горловиной. Кардиган оставьте открытым, а футболку заправьте. Так будет виден пояс брюк и станет понятно, где заканчивается верх. Особое внимание уделите посадке на животе: ткань должна свободно лежать, без расходящихся складок от застёжки. Если пояс неудобен сидя, стоит примерить другую посадку или размер. Свободный кардиган не исправит брюки, которые постоянно давят и вынуждают поправлять футболку. Его собственный край может заканчиваться у верхней части бедра. Бордовые кожаные лоферы добавляют этому сочетанию немного цвета и поддерживают аккуратную форму брюк. Подойдут и тёмно-коричневые, особенно если такая пара уже есть в гардеробе. Проверьте длину брючины: она может касаться подъёма обуви, но не должна собираться несколькими складками. Тонкая цепочка у горловины завершит комплект, не споря с его простотой. 2. Короткий кардиган и юбка из гладкой ткани Кремовый кардиган с расстёгнутой нижней пуговицей, оливковая юбка и шоколадные сапоги. Короткий кремовый кардиган удобно носить как самостоятельный верх, добавив под него гладкую майку. С оливковой юбкой миди получается мягкое сочетание оттенков, в котором хорошо различаются фактуры. Вязаная поверхность кажется теплее рядом с гладкой текучей тканью. Для повседневного комплекта лучше выбрать юбку с умеренным блеском и достаточной плотностью: она должна свободно двигаться при ходьбе, а не цепляться за колготки и повторять каждый контур белья. На фотографии кардиган застёгнут, а нижняя пуговица оставлена открытой. Это даёт его краям немного свободы там, где начинается расширение юбки. Приём подходит, если сама вещь уже хорошо сидит: между остальными пуговицами не должно быть натяжения. Короткая длина тоже требует примерки. Нижний край может слегка прикрывать пояс, но не должен подниматься настолько, чтобы приходилось всё время одёргивать трикотаж. Майка близкого цвета позволит спокойно двигаться и наклоняться. Шоколадные сапоги соединяют тёплый кремовый с оливковым и делают сочетание подходящим для прохладной погоды. Голенище здесь частично уходит под подол, поэтому между вещами не возникает случайной полоски колготок. Каблук выбирайте по собственному удобству, этот комплект можно повторить и с более низким. Небольшая золотая подвеска останется видимой в V-образном вырезе. 3. Длинный кардиган поверх вещей одного тона Длинный кардиган оттенка тауп поверх топа и прямых брюк в шоколадной гамме. Длинный кардиган может выглядеть вполне собранно, если под ним хорошо видны две простые вещи близкого цвета. Здесь это шоколадный топ и прямые брюки, поверх которых надет тёплый серо-бежевый трикотаж. Тёмная середина остаётся цельной по цвету, а светлые открытые края позволяют рассмотреть посадку. Такой вариант удобен, когда хочется сохранить привычную длину кардигана и при этом избежать множества случайных цветных полос у пояса и бёдер. Совпадение оттенков не обязано быть безупречным. Гладкий хлопок и брючная ткань всё равно по-разному отражают свет, поэтому небольшая разница выглядит естественно. Важно другое: топ должен лежать достаточно свободно, особенно если он заправлен. Кардиган выбирайте с запасом в рукавах и спине, чтобы при движении его полы не натягивались и не уходили под руки. Модель чуть выше колена подойдёт, если её длина удобна при ходьбе и не мешает садиться. Ботильоны близкого коричневого оттенка сохранят спокойную гамму и позволят свободно выбрать аксессуары. Здесь достаточно цепочки с небольшим кулоном поверх топа. Если хочется взять сумку, попробуйте средний размер и короткую ручку: длинный ремень поперёк груди может стягивать открытые полы. Перед выходом стоит проверить комплект сбоку, чтобы убедиться, что трикотаж свободно лежит на спине. 4. Тонкий кардиган, рубашка и тёмный деним Открытый винный кардиган, голубая рубашка и прямые джинсы цвета индиго. Голубая рубашка меняет привычное сочетание кардигана с джинсами за счёт воротника и более чётких краёв. Попробуйте тонкий винно-бордовый трикотаж и тёмный прямой деним без сильных потёртостей. На таком фоне голубой цвет выглядит особенно чистым, а весь комплект подходит для дня, когда нужны и удобство, и аккуратный вид. Рубашку можно выбрать из мягкого хлопка: жёсткая ткань с массивными швами часто хуже помещается под тонким трикотажем. Проверьте слои в движении. Когда вы вытягиваете руки вперёд, рукава кардигана не должны удерживать рубашку и тянуть за собой плечи. Лучше оставить небольшой запас, чем брать плотно сидящую вещь ради ровного силуэта. Низ рубашки заправьте в джинсы, распределяя ткань по окружности пояса. Воротник оставьте свободным, с одной или двумя расстёгнутыми верхними пуговицами, если такая глубина выреза вам комфортна. Кардиган в этом сочетании удобно носить открытым. Чёрные лоферы поддерживают тёмный деним, поэтому дополнительных цветовых повторов не требуется. На фотографии брючины почти доходят до обуви, сохраняя прямую линию. Если ваши джинсы длиннее, лучше скорректировать подгиб, чем собирать их крупным отворотом именно в этом комплекте. 5. Объёмный кардиган и прямая юбка Голубой кардиган с заметной вязкой, прямая тёмно-синяя юбка и коньячные сапоги. Умеренно объёмный кардиган хорошо сочетается с прямой юбкой, если обе вещи дают достаточно свободы. Здесь мягкий голубой верх дополнен тёмно-синей юбкой миди и молочной футболкой. Юбка сохраняет прямой силуэт, поэтому заметная вязка не делает весь комплект бесформенным. При этом вещам необязательно плотно прилегать к телу. Примеряйте юбку так, чтобы она свободно проходила по бёдрам и позволяла садиться без натяжения ткани поперёк передней части. Футболку лучше заправить, а кардиган оставить открытым. Светлая футболка сделает хорошо видимой линию талии, при этом мягкий трикотаж останется свободным по бокам. У прямой юбки важна возможность нормально шагать: её обеспечивают шлица, небольшой разрез или достаточная ширина подола. На фотографии разрез расположен спереди и остаётся умеренным. Если вам удобнее модель со шлицей сзади, принцип сочетания сохранится. Длина кардигана до верхней части бедра позволит хорошо видеть форму юбки. Коньячные сапоги добавляют тёплый оттенок к прохладному голубому и тёмно-синему. Для ежедневной носки удобна пара с устойчивым небольшим каблуком и голенищем, которое не давит под коленом. Подол должен свободно проходить поверх сапог, не цепляясь за их верхний край. Украшение у горловины можно оставить совсем небольшим, потому что фактура кардигана уже хорошо заметна. 6. Короткий кардиган поверх платья с рисунком Короткий синий кардиган сохраняет видимой талию платья с мелким рисунком. Платье с мелким рисунком легко продолжить носить в прохладные дни, добавив тонкий короткий кардиган. Для этой пары взят тёмно-синий трикотаж, который повторяет основной цвет ткани. Светлый узор остаётся хорошо виден, но верх не дробится на несколько контрастных частей. Подойдёт платье с умеренно свободным лифом и мягким поясом, который можно завязать без сильного натяжения. Кардиган заканчивается возле талии и не закрывает ту часть платья, где начинается расширение юбки. Если у платья есть рукава, их ширину стоит проверить вместе с трикотажем. Объёмная сборка у плеча или плотная манжета может мешать под кардиганом, даже когда обе вещи по отдельности сидят хорошо. Особенно удобно сочетание с гладким рукавом без лишнего декора. Оставьте кардиган открытым, чтобы был виден вырез платья и мягкий пояс. Подворачивать его нижний край внутрь ради нужной длины обычно неудобно: при движении он будет возвращаться обратно. Тёмно-бордовые ботильоны дают небольшой цветовой акцент, который хорошо различим под подолом. Если хочется более сдержанного варианта, подойдут тёмно-синие или коричневые. В прохладную погоду добавьте колготки близкой глубины цвета, проверив сочетание при дневном свете. 7. Ягодный кардиган и светлые брюки Ягодный кардиган, молочная футболка, светлые брюки и шоколадные лоферы. Насыщенный ягодный кардиган легко включить в повседневный комплект, дополнив светлыми вещами без рисунка. Молочная футболка и светло-бежевые прямые брюки дают заметный фон для цвета, сохраняя комплект простым. Это удобный способ использовать трикотаж, который кажется слишком ярким для обычного дня. Особенно если раньше его пытались дополнить сразу несколькими похожими аксессуарами. Здесь оттенок кардигана уже достаточно выразителен, чтобы обойтись без дополнительного малинового шарфа или сумки. Для брюк стоит выбрать плотную непрозрачную ткань, которая свободно лежит на бёдрах. Светлый цвет хорошо показывает складки у карманов и застёжки, поэтому примерять такую пару лучше при дневном освещении. Кардиган оставьте расстёгнутым, а футболку заправьте без большого напуска. Если трикотаж заканчивается на верхней части бедра, передняя линия брюк остаётся видимой почти целиком. У рукавов удобнее аккуратная длина до запястья, чтобы их не приходилось постоянно подтягивать. Шоколадные замшевые лоферы добавляют к светлой основе тёплый тёмный оттенок. Такая обувь особенно удобна в сухую погоду; для дождливого дня можно взять гладкую кожу. Золотая цепочка с небольшим медальоном дополнит открытый вырез. Сам ягодный оттенок проверьте рядом с лицом: если хочется более спокойного цвета, подойдут клюквенный, тёмно-розовый или приглушённый винный. 8. Тонкий кардиган под свободным жакетом Тонкий карамельный кардиган под открытым тёмно-синим жакетом. Тонкий кардиган может заменить привычный джемпер под жакетом. Карамельный оттенок красиво различим рядом с тёмно-синей тканью, а ряд небольших пуговиц добавляет детали без украшений и принта. Для этого сочетания подойдёт гладкая вязка, достаточно тонкая, чтобы оба слоя свободно помещались на плечах. Серые прямые брюки сохраняют спокойную гамму. В таком комплекте жакет можно снять в помещении, и под ним останется самостоятельный аккуратный верх. Кардиган застегните так, чтобы V-образный вырез оставался свободным. Под низ удобно надеть тонкую майку близкого цвета, особенно если пуговицы расположены редко. Жакет выбирайте с запасом в пройме и рукавах: плотное облегание поверх двух слоёв быстро становится неудобным. Посмотрите на спину при вытянутых вперёд руках и попробуйте сесть. Обратите внимание, не тянет ли ткань под мышками и не появляются ли складки натяжения поперёк спины. Сам жакет можно носить открытым. Чёрные ботильоны сочетаются с серыми брюками и тёмным жакетом. Если предпочитаете лоферы, проверьте длину брюк заново, поскольку с более низкой обувью их край окажется ближе к земле. Тонкая золотая цепочка будет видна в вырезе кардигана. Рукава лучше оставить на своей длине, без нескольких толстых отворотов сразу на обоих слоях. 9. Мягкий кардиган и кожаная юбка Овсяный кардиган и гладкая шоколадная юбка дают заметное сочетание фактур. У овсяно-бежевого кардигана особенно уютная фактура, которую интересно соединить с гладкой кожей. Шоколадная юбка миди мягкой трапеции делает сочетание более выразительным, сохраняя спокойную гамму. Под открытый кардиган подойдёт гладкий тёмно-коричневый топ. Его близость по цвету к юбке позволит хорошо рассмотреть светлую вязку. Кожа может быть натуральной или искусственной, гораздо важнее её мягкость: юбка должна свободно двигаться, не стоять жёстким колоколом и быть удобной сидя. При примерке обратите внимание на пояс. Топ лучше заправить, поэтому застёжка и верх юбки останутся видимыми. Плотная складка или тугой пояс не станут удобнее от того, что поверх надет свободный трикотаж. Кардиган до верхней части бедра оставит достаточно места для расширения юбки и не скроет её форму. Если у вашей модели крупные накладные карманы, проверьте, чтобы их углы не оттопыривались поверх гладкой ткани. Сам кардиган можно оставить полностью расстёгнутым. Сапоги близкого шоколадного цвета сохранят цельность нижней части комплекта. Подол закрывает верх сапог и при ходьбе не должен цепляться за голенище. Для верхней одежды подойдёт пальто, под которым кардиган не сминается в плечах. Аксессуары могут быть простыми: небольшая подвеска на тёмном топе уже хорошо заметна. Чтобы понять, какое сочетание подойдёт вашему кардигану, начните с одной примерки целиком, вместе с обувью. Сначала проверьте знакомый вариант, затем замените только брюки, юбку или нижний слой. Разница будет понятнее, если остальные вещи останутся теми же. Заодно станет видно, что именно стоит поправить: длину брючины, объём рубашки под рукавами или положение нижней пуговицы. Удачный комплект не требует постоянного контроля. В нём можно спокойно сесть, поднять руки, пройтись быстрым шагом и снять верхний слой. Если любимый кардиган сохраняет это удобство и начинает нравиться вам в новом окружении, у него есть все основания остаться в гардеробе ещё надолго.