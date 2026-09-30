Бархатный маникюр на осень 2026: 9 оттенков, меняющихся на свету

Эффект создают магнитные частицы в специальном покрытии. Их расположение определяет, получится ли узкая светящаяся полоска или более широкий рассеянный блик. Для этой подборки мы выбрали девять спокойных сочетаний цвета и перелива. Они различаются не только оттенком: одни выглядят почти однотонными, другие сразу привлекают внимание к рукам.

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1. Сливовый с розоватым переливом