Свитер навыпуск после 45: 9 сочетаний без лишнего объёма

Прямые джинсы, мягкие юбки и брюки со стрелками: показываем, как оставить свитер поверх пояса и сохранить удачные пропорции.

Заправленный свитер красиво выглядит на фотографии, но в жизни устраивает не всех. Плотная резинка собирается возле пояса, шерсть добавляет слой под брюками, а после каждого движения передний край приходится укладывать заново. Носить его навыпуск часто удобнее. Сложности начинаются, когда свободный низ цепляется за бёдра, длинный свитер закрывает почти половину юбки или рядом оказываются сразу две очень объёмные вещи.

Для этой подборки мы собрали девять комплектов, в которых свитер полностью остаётся поверх брюк или юбки. Решение каждый раз своё: подходящая длина, боковой разрез, гладкая ткань внизу, близкие оттенки. Выбирайте свой вариант по посадке, удобству и тому, с чем вы обычно носите трикотаж. Любое сочетание можно приспособить к привычной высоте каблука. Важно, чтобы свитер не цеплялся за пояс и обе вещи свободно лежали на фигуре.

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1. Короткий молочный свитер и прямые джинсы

Молочный свитер с ровным свободным краем, прямой тёмный деним и кожаные лоферы. С прямыми джинсами удобно начать с самого понятного решения: свитера, который заканчивается в верхней части бедра. Пояс остаётся под трикотажем, но большая часть джинсов видна, поэтому даже светлый верх не выглядит тяжёлым. Молочный оттенок с лёгкой бежевой примесью мягко сочетается с тёмно-синим денимом. Здесь подойдёт гладкая вязка средней плотности, достаточно упругая, чтобы держать аккуратный край, и достаточно мягкая для свободного движения. Обратите внимание на резинку внизу. Она должна лежать поверх джинсов без сильного натяжения, иначе свитер будет подниматься и собираться над ней. Удобную длину проверяйте с поднятыми руками: между краем и поясом не должен открываться живот, если вам это не нравится. Для высокой посадки подойдёт более короткая модель, для средней обычно требуется несколько дополнительных сантиметров. Подворачивать длинный свитер ради такого результата не понадобится, если подобрать длину при примерке. Коричневые лоферы поддержат спокойное сочетание и оставят видимой щиколотку. Край джинсов лучше расположить возле верха обуви, чтобы ткань не собиралась складками над подъёмом стопы. В холодную погоду можно добавить носки близкого к обуви оттенка или выбрать ботильоны и заново проверить длину. Небольшая подвеска у горловины завершит комплект, не отвлекая от чистой линии светлого трикотажа. 2. Свитер с боковыми разрезами и прямые брюки Боковой разрез освобождает нижний край тёмно-синего свитера, серые брюки сохраняют прямую линию. Удлинённый свитер не обязательно должен плотно охватывать бёдра. Небольшие боковые разрезы дают передней и задней частям больше свободы: край легче ложится поверх брюк и меньше тянется вслед за движением. Для такого комплекта подойдут тёмно-синий трикотаж и серые шерстяные брюки прямого кроя. Сдержанные оттенки позволяют рассмотреть посадку, а V-образный вырез оставляет немного открытого пространства возле лица. На примерке повернитесь боком и посмотрите, как ведёт себя разрез. Его края должны расходиться свободно, без сильного натяжения в верхней точке. Если подол спереди вздёргивается, а на спине появляются горизонтальные складки, одного разреза недостаточно: стоит примерить больший размер или другую модель. Особенно удобны модели, у которых передний и задний края заканчиваются примерно на одном уровне. Такая деталь позволяет сохранить привычную длину свитера, не собирая её у пояса. Брюки со стрелками добавят ровную линию ниже трикотажа. Выбирайте ткань, которая свободно проходит по бёдрам и не цепляется за изнанку свитера. Чёрные ботильоны с компактным голенищем легко поместятся под прямой брючиной. При ходьбе проверьте, не застревает ли ткань на верхнем крае обуви: свободное движение низа здесь столь же важно, как боковые разрезы наверху. 3. Гладкий зелёный свитер и струящаяся юбка Зелёный гладкий трикотаж, шоколадная юбка с мягким блеском и коричневые замшевые ботильоны. Мягкая атласная юбка хорошо сочетается со свитером навыпуск, когда обе вещи свободно скользят относительно друг друга. Возьмите шоколадную юбку миди и гладкий зелёный трикотаж до верхней части бедра. Матовая поверхность свитера приглушает блеск ткани, поэтому комплект подходит и для обычного дня. Глубокие оттенки дают достаточно выразительности, чтобы обойтись без крупного рисунка и сложных аксессуаров. У юбки важна гладкая посадка в верхней части. Сборки на резинке, выступающие карманы и объёмные складки могут проступать под тонкой шерстью. Подойдёт модель с гладким поясом без сборок и достаточной свободой в области бёдер, которую не приходится растягивать при каждом шаге. Свитер должен заканчиваться там, где его край ещё лежит ровно. Если он цепляется за юбку или прилипает к ней, сначала проверьте сочетание тканей и состояние одежды: правильная длина не исправит электризацию. Замшевые ботильоны тёмно-коричневого цвета повторяют мягкость трикотажа и поддерживают оттенок юбки. Для сухой погоды это красивый повседневный вариант. Невысокий устойчивый каблук необязателен, но удобен, если хочется сохранить более длинный подол. При выборе другой обуви смотрите на весь комплект в движении: юбка должна свободно проходить мимо голенища и не собираться на нём. 4. Бордовый свитер и широкие брюки со стрелками Короткий свитер оставляет на виду большую часть широких брюк и свободно лежит поверх пояса. Широкие брюки не требуют обязательной заправки верха. С ними хорошо сочетается короткий свитер умеренно свободного кроя. В этом комплекте бордовый трикотаж заканчивается чуть ниже пояса светлых брюк. Верхняя часть силуэта остаётся сравнительно компактной, а свободная ткань внизу хорошо различима. Бежевый и глубокий красный дают выразительное сочетание даже без ремня и заметных украшений. Такую модель удобно искать среди джемперов с прямым низом и не слишком спущенным плечом. Они могут быть свободными в груди и животе, при этом не образовывать большого напуска. Слишком тугая нижняя резинка может собирать свитер пузырём над поясом. Проверьте и брюки. Складки возле застёжки должны лежать спокойно, а карманы не расходиться, иначе под коротким трикотажем появится дополнительный объём именно там, где вещи соприкасаются. У полной длины брюк есть практическое условие: край должен оставаться над полом. Примеряйте их с выбранной парой обуви, в нашем случае с коричневыми туфлями на невысоком каблуке. Если вы носите только плоскую подошву, подгоните длину под неё. Стрелки и свободное падение ткани сохранят выразительность сочетания и без дополнительной высоты. 5. Голубой свитер и прямая юбка миди Мягкий голубой свитер и прямая тёмная юбка: фактуры различаются, нижний край трикотажа лежит свободно. Прямая юбка помогает сохранить спокойный силуэт, когда хочется надеть мягкий, слегка пушистый свитер. Светло-голубой верх и тёмно-синяя юбка различаются и по оттенку, и по фактуре, поэтому граница между ними хорошо видна. Для этого комплекта подойдёт свитер до верхней части бедра и юбка из ткани, которая держит прямую линию. Очень тонкая трикотажная юбка может собираться под краем свитера и хуже держать прямую форму. В области бёдер обеим вещам нужен небольшой запас. Свитер не должен цепляться резинкой за юбку, а юбка не должна подниматься при ходьбе. Разрез облегчает шаг, но его высоту стоит выбрать под свои привычки. Присядьте перед зеркалом и пройдитесь широким шагом, чтобы увидеть, насколько он раскрывается. Если предпочитаете более закрытую модель, подойдёт юбка со шлицей сзади или небольшим расширением, сохранившая гладкую верхнюю часть. Высокие сапоги тёмно-синего цвета продолжают тон юбки и подходят для прохладной погоды. Голенище должно свободно помещаться под тканью, без выступающего валика. Невысокий каблук и вытянутый мыс делают такую пару достаточно аккуратной для прямого подола. 6. Свитер с косами и узкие прямые брюки Рельефные косы сочетаются с гладкими узкими брюками, которые сохраняют небольшую свободу в посадке. Рельефная вязка сама по себе добавляет свитеру объём, поэтому её удобно сочетать с гладкой брючной тканью. Молочные косы и шоколадная костюмная ткань дают мягкое, понятное сочетание. Брюки здесь узкие и прямые, с небольшим запасом в области коленей и бёдер. Благодаря этому плотный верх остаётся главным по фактуре, а низ выглядит достаточно свободным для обычного дня. У свитера с крупным рисунком особенно полезно проверить плечи и низ. Если плечевой шов проходит у края плеча, рукав меньше увеличивает верхнюю часть фигуры. Край до верхней части бедра позволяет носить вещь поверх брюк, не пряча всю их посадку. Резинка должна расправляться сама после движения. Постоянная необходимость оттягивать её вниз обычно говорит о том, что модель слишком тесная внизу или выбранная длина не подходит к этому крою. Для брюк до щиколотки подойдут кожаные лоферы коньячного оттенка. Их гладкая поверхность удачно соседствует с выраженной вязкой и матовой тканью. При прохладной погоде можно выбрать более длинные брюки и закрытую обувь, сохранив тот же принцип: аккуратная прямая брючина под свободным краем. Украшение лучше оставить небольшим, поскольку косы уже достаточно заметны рядом с лицом. 7. Свитер и брюки в близких оттенках Близкие оттенки тауп смягчают границу между удлинённым свитером и брюками. Если любимый свитер довольно длинный, попробуйте подобрать к нему брюки близкого оттенка. В серо-бежевой гамме край трикотажа остаётся видимым, но не становится резкой поперечной границей. Для комплекта подойдут мягкий свитер цвета тауп и чуть более тёмные прямые брюки. Разная фактура трикотажа и брючной ткани помогает различить обе вещи даже при близком цвете. Близкий цвет не отменяет требований к посадке. Проверьте свитер сбоку: внизу должно оставаться достаточно места, чтобы край лежал поверх бёдер, а не цеплялся за них. Брюкам нужен ровный пояс без выступающего декора. Если хочется более свободный верх, выбирайте мягкую ткань, которая опускается вниз под собственным весом. Широкий свитер из жёсткой пряжи будет отставать от тела даже при точном совпадении оттенков. Замшевые лоферы в той же гамме сделают сочетание особенно спокойным. Полного совпадения всех трёх вещей не требуется: обувь может быть теплее, а брюки чуть холоднее по цвету. Лучше рассмотреть их вместе при дневном свете. Серебряные серьги и небольшая подвеска добавят несколько светлых точек, не нарушая мягкого перехода от свитера к брюкам. 8. Свитер с удлинённой спинкой и лёгкий клёш В боковом ракурсе хорошо видна разная длина переда и спинки: свитер нигде не заправлен. Модель с более длинной спинкой удобна, когда хочется прикрыть ягодицы и оставить переднюю часть комплекта сравнительно короткой. У кораллового свитера такой крой заложен изначально: весь край свободно лежит поверх джинсов. Спереди видна большая часть брюк, сбоку заметен переход к удлинённой спинке. Небольшой клёш от колена поддерживает мягкую линию верха, при этом чёрный деним остаётся спокойным фоном для цвета. Рассматривайте такую модель с разных сторон. Слишком длинная и жёсткая спинка может отставать от тела, а тесный перед будет подниматься выше, чем предусмотрено кроем. Хорошо, когда переход между длинами выглядит аккуратно, небольшой разрез не натягивается, а ткань опускается свободно. Спереди край должен закрывать пояс даже при обычных движениях. Если для этого его всё время приходится тянуть вниз, лучше примерить другую модель, сохранив саму идею разной длины. Джинсы с лёгким клёшем подберите сразу под выбранные ботильоны. Брючина должна накрывать верх голенища, оставляя мысок заметным и не касаясь земли. Здесь подойдёт невысокий устойчивый каблук. При плоской подошве достаточно изменить длину джинсов: умеренное расширение останется читаемым. 9. Короткий тёмно-синий свитер и юбка А-силуэта Гладкий короткий свитер оставляет видимым расширение светлой юбки и спокойно лежит поверх её пояса. Расширяющейся юбке особенно важно оставить место ниже свитера. Короткий тёмно-синий верх заканчивается в верхней части бедра, поэтому молочная юбка начинает раскрываться почти сразу под ним. В таком сочетании проще различить форму обеих вещей. Для верха подойдёт гладкая вязка, для низа ткань умеренной плотности, способная сохранять расширение без жёсткой колоколообразной формы. Цветовой контраст делает этот комплект заметным даже с очень простыми деталями. Верхнюю часть юбки лучше выбрать гладкой, без густых сборок и крупных складок под краем трикотажа. Свитер должен свободно накрывать пояс и не останавливаться на выпуклых деталях. Сидя проверьте, остаётся ли край на месте, а стоя посмотрите, не образуется ли между вещами ненужный валик. Если вам удобнее немного более длинный верх, примеряйте его с менее широким подолом: пропорции будут другими, но сочетание сохранит свою логику. Бордовые ботильоны добавят к синему и молочному небольшой цветовой акцент. При такой длине юбки обувь хорошо видна, поэтому стоит внимательно выбрать форму мыска и высоту голенища. Для более закрытого комплекта можно взять высокие сапоги, которые будут уходить под подол. Прежде чем искать новый свитер, попробуйте тот, который уже есть, с двумя разными вариантами низа. Уберите из-под него толстый ремень, расправьте карманы, посмотрите на себя сбоку и пройдитесь. Так легче понять, в чём именно дело: в длине свитера, тесной резинке, слишком объёмной юбке или ткани, за которую цепляется трикотаж. У каждого из этих затруднений своё решение. Хорошо подобранный свитер навыпуск не приходится постоянно поправлять. Его край возвращается на место после движения, руки свободно поднимаются, а брюки или юбка сохраняют свою форму. Именно это стоит проверить в первую очередь. Тогда любимый способ носить трикотаж останется и удобным, и аккуратным, без ежедневных попыток спрятать лишнюю ткань за пояс.