Мягкие линии и свежий образ: 14 коротких стрижек для женщи около 60 с фото

Серебристые кудри, гладкий каштановый боб и пикси с объёмной макушкой по-разному обрамляют лицо. У одного образа выразительнее выглядит цвет, у другого внимание привлекают волны или открытые виски. Если хочется выглядеть свежее, полезно рассмотреть, какая именно деталь даёт это впечатление.

В подборке 14 вариантов коротких стрижек с разной текстурой и укладкой. Есть решения для естественных кудрей, мягких волн и гладких волос, а также несколько способов красиво носить седину. К каждому фото добавили объяснение формы и совет, как подчеркнуть её дома.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Пикси-боб с сединой «соль с перцем»

У ушей и возле лица сохранено больше длины, чем в короткой пикси. Получается промежуточный вариант между пикси и бобом, с мягким контуром и подвижными передними прядями. Длина позволяет укладывать их с лёгким изгибом.

В седине «соль с перцем» тёмные и светлые волосы чередуются, подчёркивая отдельные слои. Особенно хорошо это видно, когда пряди лежат свободно. Такой цвет красиво показывает форму и без полностью гладкой укладки.

Короткий шегги-боб в пепельно-каштановом оттенке

Пряди разной длины и лёгкие, чуть неровные концы делают шегги-боб непринуждённым. Знакомый контур боба сохраняется, но слои хорошо различимы. Пепельно-каштановый оттенок придаёт волосам спокойный холодный тон.

Для укладки достаточно умеренного объёма на макушке. Он придаёт форме пышность, не превращая её в высокую причёску. Плотные средства лучше наносить понемногу: здесь выразительно выглядят именно свободные пряди и лёгкие концы.

Пикси с прядями-пёрышками в оттенке шампань

Тонкие пряди-пёрышки направлены от лица, благодаря чему пикси выглядит воздушной. Светлый оттенок шампань подчёркивает мягкие переходы длины. Передние пряди слегка приподняты и отведены назад, открывая лоб.

Для такой укладки пригодятся фен и круглая щётка. Приподнимите волосы спереди и задайте им мягкое направление от лица. Сильно подкручивать концы не нужно: лёгкий изгиб сохранит форму отдельных прядей.

Короткий боб с сединой

У боба чёткая линия возле нижней челюсти и мягкие слои внутри стрижки. Внешне форма выглядит аккуратной, при этом волосы не лежат сплошной тяжёлой массой. Это спокойный вариант для тех, кому нравится гладкая укладка.

Неоднородная седина добавляет переходы от тёмных участков к светлым. При сушке феном волосы укладывают гладко, чтобы были видны и контур, и оттенки отдельных прядей. В таком сочетании естественный рисунок седины становится заметной деталью причёски.

Каштановая пикси с выделенными прядями

В верхней части этой пикси хорошо различимы отдельные пряди. Они создают текстуру без лишней пышности, поэтому стрижка сохраняет компактную форму. Каштановый оттенок выглядит насыщенным и естественным.

Для оформления концов понадобится немного пасты. Её наносят на сухие волосы, выделяя пальцами несколько прядей сверху. Начинайте с малого количества: избыток средства склеит волосы и помешает получить то лёгкое разделение, которое видно на фотографии.

Волнистый боб в серебристо-сером оттенке

Естественные волны свободно лежат в мягко подстриженном многослойном бобе. Серебристо-серый оттенок подчёркивает каждый изгиб, поэтому форма выглядит объёмной и подвижной. Здесь большую часть впечатления создаёт сама текстура волос.

Если волосы вьются похожим образом, их можно высушить естественно или воспользоваться феном с диффузором на щадящем режиме. Такая сушка помогает сохранить волны. При вытягивании щёткой та же стрижка будет выглядеть более гладкой.

Короткая стрижка с объёмной макушкой в медовом блонде

По бокам волосы подстрижены коротко, к макушке длина плавно увеличивается. Пышность сосредоточена сверху, а виски остаются аккуратными. Медовый блонд добавляет тёплые переливы и подчёркивает объём.

Спереди оставлена удлинённая чёлка. Её можно уложить набок или слегка приподнять, чтобы открыть лоб. Если нравится менять причёску без новой стрижки, попросите мастера сохранить достаточно длины для обоих вариантов.

Кудрявая пикси с сединой «соль с перцем»

Объём в этой пикси создают естественные кудри. Сверху оставлена длина, достаточная для завитков, а по бокам волосы подстрижены короче и аккуратнее. Чередование тёмных и седых волос подчёркивает рисунок кудрей.

Выбирая похожую стрижку, сравните размер завитков на фотографии со своими. От него зависит, сколько длины нужно сохранить на макушке. Слишком сильное укорачивание изменит рисунок, поэтому эту часть формы лучше заранее обсудить с парикмахером.

Градуированный боб с удлинением к лицу

Короткие пряди на затылке постепенно переходят в более длинные возле лица. Такое сочетание создаёт чёткий силуэт, сохраняя мягкое обрамление спереди. Тёмно-каштановый цвет особенно выразителен при гладкой укладке, когда виден блеск волос.

Концы можно слегка подкрутить внутрь, поддержав линию стрижки. При выборе похожего боба уточните, насколько заметным будет удлинение: даже небольшая разница между задними и передними прядями меняет форму.

Пепельно-серая пикси с мягкими рваными прядями

Лёгкая обработка концов бритвой помогает разделить пряди и убрать тяжесть по краю стрижки. У такой пикси получаются тонкие, мягкие концы. Пепельно-серый оттенок хорошо подчёркивает их неровный рисунок.

Волосы можно уложить пальцами с небольшим количеством лёгкого крема, выделяя отдельные кончики. Конкретную технику стрижки лучше выбирать с мастером: на фотографии ориентируйтесь на желаемую форму, а способ её получения зависит от ваших волос.

Многослойный боб в карамельно-каштановом оттенке

Небольшие слои на макушке и возле концов добавляют движение, сохраняя привычную форму боба. Контур остаётся мягким, без выраженного рваного края. Карамельные переливы придают каштановому цвету теплоту и глубину.

Передние пряди можно слегка направить от лица. Тогда переходы длины и оттенка становятся заметнее. Такой вариант стоит рассмотреть, если нравится боб, но хочется носить его с более свободной укладкой.

Объёмная пикси в жемчужно-сером оттенке

Дополнительная длина на макушке позволяет заметно приподнять волосы, сохранив короткие виски и затылок. Получается пышная пикси с открытым лицом. Жемчужно-серый оттенок подчёркивает изгибы верхних прядей и разницу между светлыми участками и тенями.

Для такой формы волосы сверху сушат феном, приподнимая небольшой круглой щёткой. При выборе стрижки учтите этот этап: объёмная укладка здесь влияет на результат не меньше, чем сама длина.

Мягкая шегги в медно-каштановом оттенке

Лёгкие пряди и чуть взъерошенная макушка придают короткой шегги непринуждённый вид. Тёплый медно-каштановый оттенок делает цвет насыщенным, а тонкие концы сохраняют мягкость формы.

Этой стрижке подходит умеренная укладка, при которой хорошо видны отдельные слои. Разберите пряди пальцами, не приглаживая всю поверхность. Небольшая растрёпанность помогает показать разницу длин и остаётся частью задуманной формы.

Серебристо-белый боб с боковым пробором

Глубокий боковой пробор придаёт передним прядям объём и создаёт мягкую асимметрию. Небольшие слои смягчают контур боба. Серебристо-белый цвет делает особенно заметными и форму, и направление волос у лица.

С одной стороны пряди можно убрать за ухо, сильнее открыв лицо. Если у вас уже есть боб подходящей длины, попробуйте такой пробор до следующей стрижки: он позволяет оценить, нравится ли вам более объёмная укладка спереди.

Как выбрать стрижку для своих волос

Сравнивайте понравившуюся фотографию со своими волосами после обычной сушки. Для волнистого боба понадобится сохранить изгибы, для кудрявой пикси оставить длину под завиток, а высокую макушку обычно нужно приподнимать при укладке. Эти подробности лучше обсудить до стрижки.

Покажите парикмахеру, что хочется подчеркнуть: седину, кудри, линию скул или объём сверху. Заодно уточните, как волосы будут лежать без салонной укладки. Тогда выбирать придётся между понятными вариантами, а понравившуюся форму будет легче повторить дома.