Пальто будто из дедушкиного шкафа: главная модная идея осени 2026 года

Похоже, осенью 2026 года идеальное пальто придется немного потеснить. В моду входит модель с совсем другим характером - длинная, свободная, слегка старомодная и будто случайно оказавшаяся в женском гардеробе.

Его называют «дедушкиным пальто». Вдохновение здесь действительно легко представить: шкаф родственника, где много лет висела добротная верхняя одежда приглушенного оттенка. Никакой подчеркнутой элегантности. Именно в этой непринужденности и заключается ее современный шарм.

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Главное - эффект вещи с чужого плеча

Такое пальто не должно сидеть по фигуре слишком аккуратно. Напротив, немного увеличенные пропорции - широкие плечи, свободный крой и длинная линия - делают образ интереснее. При этом вещь не должна полностью скрывать силуэт под объемом.

Особенно хорошо «дедушкиное пальто» выглядит в довольно простых сочетаниях. Прямые джинсы, белые брюки или рубашка, выглядывающая из-под верхней одежды, помогают сохранить нужную непринужденность.

Цвет тоже работает на этот эффект. Вместо привычного черного можно выбрать серо-коричневый, графитовый, темно-синий, приглушенный коричневый или меланжевый серый. Такие оттенки делают вещь еще более похожей на находку из гардероба прошлых лет.

Чем проще образ, тем лучше

Главное правило здесь - не перегружать комплект. Само пальто уже достаточно выразительное, поэтому вокруг него лучше собрать несколько спокойных вещей.

Прямые джинсы, лоферы, рубашка и большая кожаная сумка - практически готовый образ. А когда становится прохладнее, под пальто можно добавить свитер, кардиган или еще один слой верхней одежды.

В этом и заключается привлекательность тренда. Не нужно стремиться сделать пальто безупречно сидящим или слишком тщательно выстраивать весь образ вокруг него.

Осенью 2026 года интереснее будет выглядеть одежда, которая словно досталась из мужского гардероба и оказалась на несколько размеров больше. Именно этот контраст между классическим пальто и нарочито расслабленной посадкой придает привычной вещи актуальный вид.