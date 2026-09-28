Осенний маникюр, ради которого не нужно отращивать ногти

Здесь собраны 11 вариантов для небольшой длины, с минимальным свободным краем. Их можно адаптировать к мягкому квадрату или короткому овалу. В одних весь эффект создаёт цвет, в других достаточно тонкого френча или одного акцента. Выбирать удобнее по двум признакам: насколько заметного маникюра хочется и какие оттенки чаще встречаются в вашем гардеробе.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Вишнёвый глянец