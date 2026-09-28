Короткие квадратные ногти: очень популярный минималистичный тренд

Каждую неделю появляются бесконечные новые дизайны ногтей, и в последнее время внимание смещается не только к цветам и рисункам, но и к форме ногтей.

Хотя длинные ногти долгое время были фаворитом, теперь короткие квадратные ногти показывают, что даже более практичная длина может выглядеть элегантно и современно. Помимо ухоженного вида, такая форма также очень практична: она не мешает при надевании контактных линз и облегчает работу с клавиатурой.

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Разнообразие цветов также играет важную роль. Кобальтово-синий, оливково-зеленый, цвет эспрессо и бордовый входят в число оттенков, привлекающих наибольшее внимание, а полупрозрачный розовый маникюр с легким блеском остается идеальным выбором для более чистого и минималистичного образа.

Поэтому, возможно, пришло время дать длинным ногтям отдохнуть и попробовать более короткие. Квадратная форма придает маникюру чистый, современный и очень элегантный вид.

1. Оливково-зеленый с маленькими звездочками.

Темно-оливково-зеленая основа, дополненная маленькими серебряными звездочками.

2. Аура бордовый

Идеально подходит для: мрачного, элегантного и слегка «колдовского» образа.

3. Кобальтово-синий

В этом сезоне снова в моде кобальтово-синий цвет. Идеально подходит для тех, кто хочет смелый, но элегантный оттенок.

4. Темно-оливково-зеленый

Этот оливковый оттенок, не совсем армейский зеленый и не совсем лесной зеленый, находится где-то посередине. Идеально подходит для: изысканного и очень сезонного маникюра.

5. Кофе эспрессо

Если вы хотите темный маникюр, но не хотите использовать черный цвет, попробуйте оттенок «эспрессо» . Идеально подходит для: минималистичного, роскошного и типичного осеннего образа.

6. Две руки, два стиля.

Кто сказал, что на обеих руках должен быть одинаковый маникюр? Идеально подходит для тех, кто хочет чего-то креативного, но не слишком экстравагантного.

7. Нежно-розовый с мерцанием

После всех этих темных осенних красок, нежно-розовый маникюр с легким слоем блесток станет приятной сменой обстановки. Идеально подходит для: минималистичного образа, который сочетается с любым нарядом.

Форма, которая набирает популярность этой осенью.

Если у этих моделей и есть что-то общее, так это короткая квадратная форма.

Это практично, современно и позволяет ярким цветам выглядеть еще эффектнее. От кобальтово-синего до бордового и цвета эспрессо , короткие квадратные ногти - это простой способ освежить осенний маникюр.