Джинсы те же, образ другой: 11 осенних сочетаний после 45

Прямые, широкие и слегка расклешённые джинсы легко вписать в разные осенние комплекты. Показываем, как менять их настроение с помощью трикотажа, жакетов и обуви.

Хорошо сидящие джинсы обычно задерживаются в гардеробе надолго. Мы знаем, что они не давят в поясе, подходят по длине и выдерживают целый день в движении. Постепенно вокруг них складывается привычный набор: один свитер, одна куртка, одна пара обуви. Вещи по-прежнему удобны, но отражение в зеркале перестаёт радовать. Покупать другую пару при этом совершенно необязательно: сначала стоит попробовать иначе подобрать верх и обувь.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Для этой подборки мы взяли три понятных фасона: прямые джинсы, умеренно широкие и слегка расклешённые от колена. На их основе получились 11 осенних комплектов для разных ситуаций, от обычной прогулки до встречи, на которую хочется прийти чуть наряднее. Возраст здесь помогает выбрать близкие примеры, но не устанавливает запретов. Гораздо полезнее смотреть на посадку, длину вещей и собственные ощущения, чем сверяться со списком того, что кому положено носить.

1. Прямые джинсы и трикотажный жакет

Прямые тёмно-синие джинсы, белая рубашка, короткий трикотажный жакет и лоферы. Прямые джинсы хорошо поддерживают спокойную форму трикотажного жакета. Для первого комплекта подойдут тёмно-синяя пара без сильных потёртостей, белая рубашка и короткий жакет с отделкой по краю. В такой компании деним выглядит собранно, а мягкая ткань верха позволяет чувствовать себя свободнее, чем в строгом костюме. Это удобный вариант для встречи, дневного мероприятия или рабочего дня без формального дресс-кода. Проверьте, где заканчивается жакет. Длина до верхней части бедра обычно оставляет линию джинсов открытой и не превращает комплект в сплошной прямоугольник. Рубашку можно заправить полностью или только спереди, если ткань достаточно тонкая. Главное, чтобы возле пояса не собирался большой комок, который будет проступать под жакетом. Завершить комплект помогут гладкие кожаные лоферы. Брючина должна доходить до верха обуви или слегка его прикрывать, сохраняя аккуратную линию. Маленькая сумка с чёткой формой поддержит настроение жакета. Если хочется украшений, здесь достаточно небольших серёг или часов: выразительная отделка уже привлекает внимание. 2. Широкие джинсы и короткая замшевая куртка Умеренно широкие синие джинсы с короткой замшевой курткой карамельного цвета. Умеренно широкие джинсы особенно удобно сочетать с верхом, который заканчивается чуть ниже пояса. Короткая замшевая куртка оставляет на виду большую часть брюк, поэтому комплект не теряет форму. Карамельный оттенок красиво соседствует с синим денимом, а матовая ворсистая поверхность делает даже простые вещи интереснее. Под куртку подойдёт тонкий молочный джемпер без крупного узора. Здесь важно отличать широкую брючину от избыточного размера. Пояс должен держаться на месте, ткань в области бёдер лежать свободно, а не собираться складками. Джинсы могут быть длинными, но их край не должен волочиться по земле. Примеряйте такую пару сразу с той обувью, с которой собираетесь её носить. Небольшой устойчивый каблук помогает сохранить длину брючины, хотя обязательным условием не является. В этом комплекте уместны тёмно-коричневые ботильоны с миндалевидным мыском. Куртку лучше оставить расстёгнутой: тогда молочный верх и пояс джинсов останутся видны. Мягкая сумка без объёмного декора завершит сочетание. 3. Прямые джинсы, полосатая рубашка и жилет Голубые прямые джинсы, полосатая рубашка и бордовый жилет с V-образным вырезом. Трикотажный жилет позволяет носить любимую рубашку и в более прохладные дни. Попробуйте соединить прямые голубые джинсы с рубашкой в тонкую сине-белую полоску и бордовым жилетом с V-образным вырезом. Цветной верх делает комплект выразительнее, но остальные вещи остаются привычными и простыми. Это сочетание хорошо смотрится с обувью без каблука и не требует нарядных аксессуаров. Следите за объёмом в плечах и под мышками. Если рубашка очень широкая, под жилетом она может собираться и мешать двигаться. Лучше взять умеренно свободную модель из мягкого хлопка. Рукава можно отвернуть один раз, а нижний край заправить в джинсы. Небольшой напуск сохранит непринуждённость. Жилет выбирайте такой длины, чтобы он заканчивался возле пояса или немного ниже. Тогда будет видно, как сидят джинсы, и слои не станут перекрывать друг друга случайными полосами. Бордовые лоферы мягко повторят цвет трикотажа. Если точного совпадения нет, подойдут тёмно-коричневые: подбирать все аксессуары строго в один оттенок не требуется. 4. Небольшой клёш и жакет насыщенного цвета Тёмные джинсы с небольшим клёшем и зелёный жакет с мягкой линией талии. Слегка расклешённые джинсы можно носить гораздо спокойнее, чем кажется по ассоциациям с яркими образами прошлых десятилетий. Выберите тёмную однотонную пару с небольшим расширением от колена и добавьте жакет глубокого зелёного цвета. Светлый тонкий топ под ним сохранит ясность сочетания. Здесь достаточно нескольких вещей с хорошей посадкой, чтобы деним стал уместен и для вечерней встречи. Жакет не обязан быть сильно приталенным. Достаточно, чтобы плечи находились на своём месте, а ткань свободно ложилась возле груди и живота. Удлинённый вариант можно оставить расстёгнутым, показывая пояс брюк и светлый верх. Если хочется обозначить талию, тонкий кожаный ремень даст более мягкий результат, чем туго застёгнутый жакет. Клёш примеряйте с обувью окончательной высоты. В этом комплекте подойдут чёрные ботильоны с заострённым мыском и невысоким устойчивым каблуком. На фото джинсы заканчиваются у подъёма ботильонов: верх голенища скрыт, а форма обуви хорошо видна. Если предпочитаете более длинную пару, следите, чтобы ткань не касалась земли. 5. Светлые широкие джинсы и тёмный джемпер Молочные широкие джинсы, тёмно-синий джемпер и мягкие замшевые лоферы. Молочный деним хорошо вписывается в осень, особенно в сухую погоду. Он делает заметнее фактуру тёмного трикотажа и позволяет по-новому использовать привычный синий джемпер. Для этого сочетания подойдут умеренно широкие джинсы из плотной ткани, которая не просвечивает и свободно лежит на бёдрах. Чистый белый тоже возможен, но мягкий молочный оттенок проще соединить с коричневой обувью и сумкой. Джемпер может быть свободным, если у него не слишком длинный корпус. Попробуйте слегка заправить передний край, оставив по бокам естественные складки. Это позволит увидеть посадку джинсов и не потребует постоянно поправлять весь свитер. Если плотная резинка плохо заправляется, лучше оставить её поверх пояса, выбрав модель покороче. К такому комплекту подходят замшевые лоферы оттенка тауп или тёмно-коричневые кожаные модели. Слишком длинные светлые брючины быстро испачкаются, поэтому край должен оставаться над землёй и в движении. В сырую погоду разумнее выбрать ботильоны и проверить длину заново: удобство здесь важнее красивого запаса ткани. 6. Прямые джинсы и свободный серый жакет Прямые джинсы с серым жакетом и коньячно-коричневыми челси. Серый жакет помогает собрать комплект в те дни, когда хочется выглядеть аккуратно без особых усилий. К прямым тёмным джинсам подойдёт модель с мягкими плечами и небольшим запасом по ширине. Под неё можно надеть обычную футболку из плотного хлопка. Близкие оттенки серого оставят внимание на посадке вещей, а коньячно-коричневая обувь добавит тёплый цвет. Свободный жакет стоит примерять внимательно: он должен давать пространство для движения, а не висеть на плечах. Если рукав закрывает ладонь, его лучше укоротить или аккуратно отвернуть. Следите и за длиной футболки. Заправленный верх показывает пояс джинсов, поэтому даже довольно длинный жакет не скрывает всю форму комплекта. Здесь хорошо работают челси с не слишком толстой подошвой. Прямая брючина может слегка прикрывать голенище, но не должна застревать на нём плотной складкой. Коричневый ремень необязательно в точности повторяет цвет ботинок: достаточно близкой тёплой гаммы. Небольшая сумка сохранит лёгкость, особенно если жакет достаточно объёмный. 7. Лёгкий клёш, короткий кардиган и длинное пальто Джинсы с небольшим клёшем, короткий молочный кардиган и длинное песочное пальто. В комплекте с длинным пальто короткий кардиган помогает сохранить понятные пропорции. Возьмите синие джинсы с небольшим клёшем и молочный кардиган, который заканчивается возле пояса. Пальто тёплого песочного оттенка можно оставить открытым, чтобы были видны верх и посадка брюк. Получится мягкое, спокойное сочетание, в котором разные длины работают вместе. Кардиган лучше выбрать из не слишком толстого трикотажа. Он должен помещаться под пальто без тесноты в плечах и рукавах. Если застёгиваете его как самостоятельный верх, проверьте промежутки между пуговицами: ткань не должна расходиться на груди или животе. Под низ при желании можно добавить гладкую майку близкого оттенка. Для джинсов с клёшем удобны ботильоны с невысоким каблуком. Брючина свободно накроет верх обуви и сохранит расширение внизу. Длинное пальто не должно мешать шагу, а его подол лучше расположить заметно выше края джинсов. Тогда слои будут различимы и в движении, и когда вы стоите. 8. Широкие джинсы, рубашка и кожаная куртка Тёмные широкие джинсы, голубая рубашка и короткая шоколадная кожаная куртка. В этом сочетании короткая кожаная куртка оставляет на виду пояс и большую часть широких джинсов. Для этого комплекта можно взять шоколадно-коричневую модель без тяжёлого металлического декора. Голубая рубашка под ней освежит цветовую гамму, а тёмный деним свяжет вещи между собой. Получится выразительный повседневный образ, который легко приспособить к собственному стилю. Рубашку лучше заправить, особенно если куртка короткая. Тогда пояс останется на виду и нижний край хлопковой ткани не будет выглядывать случайными кусками. Свободные рукава должны комфортно помещаться под кожей. Попробуйте вытянуть руки вперёд прямо в примерочной: красивая куртка быстро разочарует, если в ней неудобно двигаться. Обувь здесь нужна достаточно компактная, чтобы широкая брючина свободно ложилась поверх. Подойдут ботильоны с миндалевидным или слегка вытянутым мыском. Грубые ботинки тоже возможны, но тогда стоит проверить, не собираются ли джинсы вокруг голенища. Сумка мягкой формы позволит избежать ощущения, что все детали комплекта слишком жёсткие. 9. Прямые джинсы и цветной кардиган Голубой кардиган и бордовые лоферы добавляют цвет к прямым джинсам. Если привычные джинсы кажутся скучными, начать проще всего с цвета. Васильковый кардиган красиво сочетается с голубым денимом, а белая рубашка добавляет светлую полосу возле лица. Здесь не нужны сложные аксессуары: главным становится сочетание оттенков. Прямой крой джинсов позволит сохранить спокойное настроение даже с довольно заметным трикотажем. У кардигана важны длина и плотность. Модель до верхней части бедра удобно носить расстёгнутой, а более короткую можно застегнуть на несколько средних пуговиц. Рубашка должна свободно помещаться под ним и не создавать лишних складок на рукавах. Если многослойность неудобна, замените её гладким белым топом и оставьте воротник только в других сочетаниях. Бордовые лоферы здесь дают небольшой цветовой поворот. Он особенно удачен, когда в комплекте больше нет ярких деталей. Сумку можно выбрать тёмно-синюю или нейтральную коричневую. Примеряя цветной верх, смотрите на себя при дневном свете: оттенок должен нравиться вам рядом с лицом, а не только на вешалке. 10. Серый клёш и малиновый джемпер Серые джинсы с лёгким клёшем, малиновый джемпер и короткий серый бомбер. Серый деним даёт другой характер тем же привычным сочетаниям. Попробуйте джинсы с небольшим клёшем, тонкий малиновый джемпер и короткую куртку-бомбер. Серый спокойно поддерживает насыщенный цвет, а разные фактуры помогают отделить вещи друг от друга. Комплект остаётся удобным, при этом выглядит заметнее обычной пары чёрных брюк с нейтральным верхом. Бомбер лучше выбрать без сильного объёма и слишком тугой резинки снизу. Его задача здесь проста: дать дополнительный слой и оставить видимой посадку джинсов. Джемпер можно заправить спереди, если он достаточно тонкий. При чувствительности к шерсти подойдёт хлопковый трикотаж или другой приятный к телу состав: удачный оттенок не компенсирует дискомфорт. Чёрные ботильоны соединят серый деним с тёмными деталями куртки. Следите, чтобы расширение брючин начиналось ниже колена и оставалось умеренным. Сильно укороченный клёш создаст совсем другое сочетание, поэтому здесь лучше сохранить полную длину. Сумка без контрастной отделки позволит малиновому джемперу остаться главным цветовым акцентом. 11. Чёрные широкие джинсы и короткое бордовое пальто Чёрные широкие джинсы, светло-голубой джемпер и короткое бордовое пальто. Чёрные широкие джинсы могут стать основой более нарядного осеннего комплекта, если ткань сохраняет ровный цвет и аккуратную форму. Соедините их с коротким бордовым пальто и светло-голубым тонким джемпером. Сочетание глубокого красного и прохладного светлого оттенка делает образ интересным без принта и заметного декора. Оно подходит для дня, когда после обычных дел запланирована встреча или ужин. Пальто до верхней части бедра оставит достаточно места для длинной линии широких брюк. Важно, чтобы оно не было тесным поверх джемпера: при застёгивании ткань должна лежать свободно, без расходящихся складок. Носить его можно и открытым, показывая голубой верх. Плечи лучше выбрать мягкие, но достаточно оформленные, чтобы верх не терял силуэт. Чёрные ботильоны продолжат цвет денима. Для полного эффекта проверьте брючины сбоку: они должны падать свободно, не цепляясь за обувь. Небольшая бордовая сумка поддержит пальто, хотя спокойный чёрный вариант тоже уместен. Здесь достаточно одного небольшого украшения возле лица. Чтобы проверить понравившееся сочетание, начните с джинсов, которые уже хорошо на вас сидят. Возьмите из подборки один приём: более короткий верх, другую фактуру жакета, цветной трикотаж или обувь с иной формой мыска. Примеряйте комплект целиком, вместе с верхней одеждой и сумкой. Так будет понятно, что действительно работает в вашем гардеробе, а что красиво выглядит только отдельно. Удобная пара вполне может подходить и к спокойному будничному образу, и к более выразительному. Для этого ей достаточно нескольких разных соседей. Оставьте себе те сочетания, в которых легко двигаться, приятно смотреть на себя и не приходится весь день поправлять одежду. Именно такие комплекты обычно становятся любимыми.