Шея и плечи затекают к вечеру: 5 упражнений после 50 прямо на стуле

После нескольких часов за компьютером, чтением или рукоделием хочется расправить плечи и немного размяться. Мы можем долго сидеть почти неподвижно и замечать это только тогда, когда появляется скованность. Небольшой перерыв для движения легко устроить прямо на стуле, без коврика, переодевания и сложной подготовки.

В этом комплексе пять спокойных упражнений для шеи, плеч и верхней части спины. Их удобно использовать как короткую разминку после долгого сидения и выполнять для поддержания подвижности. Начните с небольшой амплитуды: здесь гораздо важнее плавность, чем способность повернуться или наклониться как можно дальше. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Спокойную разминку для шеи, плеч и верхней части спины можно выполнить сидя на устойчивом стуле.

Что понадобится Выберите устойчивый стул без колёс и подлокотников. Сядьте так, чтобы обе стопы полностью стояли на полу, а колени были согнуты примерно под прямым углом. Оставьте вокруг достаточно места для рук. Перед началом спокойно подышите и несколько раз мягко согните и разогните локти. Время: около 5–7 минут в спокойном темпе.

Формат: один проход по пяти упражнениям, короткий отдых по необходимости.

Инвентарь: только устойчивый стул.

Нагрузка: мягкие движения без рывков, болезненного растяжения и задержки дыхания.

1. Повороты головы сидя Исходное положение. Сядьте удобно, выпрямитесь без напряжения и положите ладони на бёдра. Смотрите перед собой, плечи оставьте расслабленными. Как выполнять. Медленно поверните голову влево в комфортных пределах. Подбородок остаётся на одной высоте, его не нужно поднимать или тянуть к плечу. Задержитесь на 3–5 секунд, вернитесь в центр и повторите вправо. Сделайте по 3 поворота в каждую сторону. На что обратить внимание. Вместе с головой не должны разворачиваться плечи и грудная клетка. Не пытайтесь обязательно заглянуть за плечо: доступная амплитуда у всех разная, а справа и слева она может немного отличаться. Проще: поворачивайте голову совсем немного и пока не задерживайтесь в крайней точке. Если даже такое движение неприятно, пропустите упражнение. Голова поворачивается в сторону, плечи остаются неподвижными, подбородок не поднимается.

2. Мягкий наклон головы в сторону Исходное положение. Продолжайте сидеть прямо, руки свободно лежат на бёдрах. Смотрите перед собой, не сжимайте челюсти. Как выполнять. Немного наклоните голову вправо, направляя ухо к плечу. Само плечо не поднимайте. Остановитесь там, где чувствуется лёгкое, комфортное натяжение сбоку шеи. Через 3–5 секунд плавно вернитесь в центр и смените сторону. Выполните по 3 наклона. Частые ошибки: тянуть голову рукой, одновременно поворачивать лицо к полу или наклоняться всем корпусом. В этом варианте руки вообще не участвуют в движении. Не нужно стараться коснуться плеча ухом. Проще: сделайте наклон меньше и вернитесь в исходное положение сразу, без удержания. Небольшого движения для начала достаточно. Небольшой наклон головы: оба плеча на одном уровне, руки не давят на шею.

3. Подъём и расслабление плеч Исходное положение. Сядьте прямо, опустите руки по сторонам от сиденья. Локти свободно выпрямлены, ладони расслаблены. Голову держите ровно. Как выполнять. Плавно поднимите оба плеча к ушам настолько, насколько удобно. Задержитесь на секунду, затем так же спокойно опустите их. Не бросайте плечи вниз и не давите ими с усилием к полу. Повторите 6–8 раз, сохраняя обычное дыхание. На что обратить внимание. Двигаются плечи, а не голова. Если вы втягиваете подбородок, наклоняетесь вперёд или сгибаете локти, уменьшите усилие и начните медленнее. Между повторами дайте плечам полностью вернуться в обычное положение. Проще: поднимайте плечи лишь слегка и начните с 4 повторов. Для этого короткого комплекса утяжелители не нужны. В верхней точке плечи приподняты, голова остаётся ровной, руки свободно опущены.

4. Раскрытие грудной клетки сидя Исходное положение. Немного отодвиньтесь от спинки стула, сохраняя устойчивую посадку. Стопы стоят на полу, спина выпрямлена без сильного прогиба. Как выполнять. Разведите руки немного в стороны и назад, оставляя кисти ниже уровня плеч. Большие пальцы направьте вверх. Мягко отведите плечи назад и слегка приподнимите грудную клетку, пока не почувствуете комфортное натяжение спереди. Подышите так 5–10 секунд, затем верните руки и расслабьтесь. Повторите 4 раза. Частые ошибки: резко сводить лопатки, выпячивать живот, сильно прогибать поясницу или запрокидывать голову. Раскрывайте грудную клетку совсем немного, без попытки изобразить максимальную растяжку. Проще: слегка согните локти и оставьте руки ближе к корпусу. Выбирайте положение, в котором плечевым суставам комфортно. Руки немного отведены в стороны и назад, грудная клетка мягко раскрыта, поясница без сильного прогиба.

5. Поворот верхней части корпуса сидя Исходное положение. Поставьте стопы устойчиво, колени направьте вперёд. Скрестите руки на груди, легко обхватив противоположные плечи или верхнюю часть рук. Как выполнять. Плавно поверните грудную клетку влево, оставляя таз и колени на месте. Пусть голова мягко следует за движением: не тяните подбородок к плечу и не добивайтесь максимального поворота. Задержитесь на 3–5 секунд и вернитесь в центр. Сделайте по 3 поворота в каждую сторону. Частые ошибки: раскачиваться, отрывать ягодицу от сиденья, разворачивать ноги вслед за плечами. Не помогайте себе руками, цепляясь за спинку стула: в этом комплексе достаточно собственного спокойного движения. Проще: уменьшите поворот и не задерживайтесь. Если неудобно держать руки на плечах, положите их на грудь ниже. Поворачивается верхняя часть корпуса, таз и колени остаются направлены вперёд.

Как встроить разминку в день Попробуйте один короткий комплекс в удобный момент и оцените ощущения. Если движения комфортны, их можно понемногу повторять в течение дня. Делать все пять подряд необязательно: для небольшого перерыва выберите одно или два. При долгом сидении регулярно меняйте положение и, если можете, вставайте ненадолго пройтись. Не нужно неподвижно удерживать идеально прямую спину весь день. Короткая разминка дополняет обычную активность, но не заменяет прогулки и силовые занятия.

Когда лучше остановиться Комплекс рассчитан на мягкую разминку, а не на самостоятельное лечение боли. После травмы, операции или при известных ограничениях для позвоночника сначала согласуйте движения с врачом или физиотерапевтом. Прекратите упражнение, если боль появляется или усиливается, возникает головокружение, онемение либо слабость в руке. При новых или нарастающих симптомах нужна медицинская оценка; если скованность и боль держатся несколько недель, тоже стоит обратиться за помощью.

После разминки не проверяйте себя самым глубоким наклоном или резким поворотом. Достаточно спокойно вернуться к делам и заметить, комфортно ли вам двигаться. Не старайтесь в точности повторить движение на фотографии: снимок показывает направление, а подходящую амплитуду вы выбираете по собственным ощущениям.

Такой перерыв легче сохранить в распорядке, если он действительно короткий. Можно привязать его к окончанию чтения, работы за компьютером или другого занятия, во время которого вы долго сидите. Тогда для нескольких спокойных движений не придётся каждый раз искать отдельное свободное время.