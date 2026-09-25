6 трендов весны-2027, которые легко вписать в обычный гардероб

До весны еще далеко, но гардероб следующего сезона уже начинает складываться. И хорошая новость в том, что полностью менять шкаф не придется. Среди заметных тенденций весны-2027 много знакомых вещей: платья в духе 60-х, платки, бахрома, полоска и классические рубашки. Изменился скорее способ их носить - свободнее, ярче и немного смелее.

На показах весна-лето 2027 в Нью-Йорке дизайнеры явно устали от слишком серьезной моды. В коллекциях стало больше цвета, движения, крупных деталей и неожиданных сочетаний принтов. Но подиумный вариант тренда почти всегда можно сделать спокойнее.

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Мы выбрали шесть тенденций, которые проще всего перенести в обычную жизнь - без необходимости превращать собственный гардероб в филиал Недели моды.

1. Стиль 60-х: мини необязательно должна быть очень короткой

Эстетика 60-х возвращается довольно уверенно. В коллекциях Carolina Herrera, Michael Kors и LII появились характерные для той эпохи короткие платья, А-силуэты, простая геометрия и контрастные цветовые сочетания.

На подиуме это выглядит эффектно, но повторять образ буквально совсем не обязательно.

Самое полезное, что можно взять у 60-х, - чистый силуэт. Платье-трапеция не облегает фигуру, хорошо смотрится с плоской обувью и не требует сложной стилизации. Причем длина вполне может быть не экстремальной: чуть выше колена или около колена.

Еще один вариант - юбка-трапеция. Ее легко носить с рубашкой, тонким джемпером, простой майкой или жакетом.

С цветом тоже необязательно устраивать революцию. Если ярко-красное платье с белыми геометрическими вставками кажется слишком смелым, достаточно выбрать однотонную модель глубокого синего, молочного, шоколадного или бордового цвета.

Лучше избегать: слишком буквального ретро - мини + лаковые сапоги + крупная геометрия + массивные серьги могут быстро превратить современный комплект в костюм.

Самый простой образ: платье-трапеция + балетки или слингбэки + небольшая сумка четкой формы.

2. Платок вместо ремня: тренд, для которого ничего не нужно покупать

Одна из самых приятных тенденций будущей весны - аксессуары, завязанные вокруг талии. На показах встречались как широкие пояса, напоминающие камербанд, так и гораздо более расслабленный вариант - обычный платок.

И вот последний особенно легко повторить.

Большой шелковый или хлопковый платок можно продеть в шлевки брюк вместо ремня, завязать поверх платья-рубашки или использовать на талии поверх жакета. Даже привычные джинсы и белая рубашка сразу начинают выглядеть интереснее.

Здесь работает простое правило: чем активнее платок, тем спокойнее одежда вокруг него.

Пестрый рисунок хорошо смотрится с белым, бежевым, денимом, темно-синим или шоколадным. Если сама одежда яркая, лучше взять однотонный платок.

Есть и дополнительный плюс: если эксперимент с талией надоест, аксессуар снова можно носить на шее, волосах или сумке.

Лучше избегать: слишком маленьких платков, которые приходится туго затягивать. Здесь нужна не тонкая веревочка на талии, а мягкая свободная драпировка.

Самый простой образ: белая рубашка + прямые джинсы + цветной платок вместо ремня + лоферы или балетки.

3. Бахрома: движение вместо лишней нарядности

Бахрома остается с нами, но весной-2027 она становится заметнее. В коллекциях Kallmeyer, Simkhai, TWP и Monse она появилась на юбках, платьях и топах.

У этой тенденции есть очевидная проблема: бахрома легко переходит границу между интересной деталью и костюмом для вечеринки.

Поэтому в обычном гардеробе лучше всего работает принцип «одна вещь - один эффект».

Если это юбка, достаточно бахромы по нижнему краю. Если платье - пусть остальной крой будет максимально спокойным. Еще проще начать с сумки или небольшого декоративного элемента.

Особенно хорошо бахрома смотрится на однотонных вещах: черных, молочных, коричневых, темно-синих, бордовых. В этом случае движение ткани становится главным украшением и дополнительный декор уже не нужен.

Для дневного образа такую вещь лучше специально «успокоить» обычной одеждой.

Лучше избегать: сочетания длинной бахромы, блестящей ткани, пайеток и сложного кроя одновременно. Чем активнее сама деталь, тем проще должно быть все остальное.

Самый простой образ: юбка миди с небольшой бахромой + гладкая майка + жакет + балетки.

4. Большие манжеты: маленькая деталь, которая меняет всю рубашку

Классическая рубашка весной-2027 тоже решила немного привлечь к себе внимание. Один из заметных приемов - увеличенные, подчеркнутые манжеты.

Это хороший пример тренда, который не требует ни определенного возраста, ни типа фигуры.

Самый простой вариант - белая или голубая рубашка с удлиненными манжетами. Носить ее можно с теми же вещами, с которыми вы носили обычную: джинсами, прямыми брюками, юбкой миди, жакетом или жилетом.

Особенно интересно манжеты выглядят, когда немного выступают из рукавов жакета или тонкого джемпера. Получается небольшой акцент без ощущения, что образ собирали два часа.

Но при покупке стоит проверить практичность. Очень длинные жесткие манжеты могут мешать за столом, цепляться за верхнюю одежду и требовать постоянного внимания.

Лучше всего работают увеличенные детали, которые заметны, но позволяют спокойно прожить в рубашке целый день.

Лучше избегать: модели, где к огромным манжетам добавлены объемные плечи, банты, рюши и сложный воротник. Одной выразительной детали обычно достаточно.

Самый простой образ: белая рубашка с крупными манжетами + прямые темные джинсы + лоферы + структурная сумка.

5. Яркая полоска: цвет без необходимости менять весь гардероб

Весна традиционно возвращает полоску, но в 2027 году она становится заметно смелее. Вместо привычного сочетания белого с темно-синим появляются красный, зеленый, желтый, голубой и другие насыщенные оттенки.

Пугаться этого не стоит. Яркая полоска на удивление легко уживается с базовыми вещами.

Например, полосатый джемпер можно носить с однотонными брюками или джинсами. Рубашку - с простой юбкой. А яркая полосатая юбка вполне выдержит соседство с белой майкой и спокойным жакетом.

Если разноцветная полоска кажется слишком активной, можно выбрать вещь, где сочетаются всего два оттенка. Эффект будет современным, но гораздо спокойнее.

Еще один прием - взять один цвет из полоски и повторить его в другой детали комплекта. Необязательно попадать оттенок в оттенок: достаточно общего направления.

Лучше избегать: слишком большого количества активных деталей рядом. Если полоска уже яркая, сложные украшения и еще несколько контрастных цветов чаще всего не нужны.

Самый простой образ: полосатый джемпер + молочные или темно-синие брюки + балетки + однотонная сумка.

6. Смешение принтов: самый смелый тренд можно приручить

Пожалуй, наиболее заметным экспериментом сезона становится то, что fashion-индустрия называет printmaxxing: несколько активных рисунков встречаются в одном образе.

На подиуме это может быть леопард рядом с другим анималистическим принтом или яркая полоска в компании еще одного рисунка. В реальной жизни подобные сочетания требуют чуть больше осторожности.

Но сам прием вполне пригоден для обычного гардероба.

Самое простое правило - найти общий цвет.

Например, полосатая рубашка и юбка с растительным рисунком могут выглядеть гармонично, если в обоих принтах повторяется синий. Черно-белая полоска может подружиться с рисунком, где тоже есть черный.

Второй способ еще проще: пусть один принт будет крупным, а другой - небольшим. Тогда рисунки не начинают бороться за внимание.

А если сочетать два принта на одежде совсем не хочется, роль второго рисунка легко отдать платку, сумке или обуви.

Так тренд останется заметным, но не будет ощущения, что вы случайно надели вещи из разных шкафов.

Лучше избегать: трех-четырех одинаково активных рисунков одновременно. Подиум такое выдерживает гораздо легче, чем обычный вторник.

Самый простой образ: полосатая рубашка + однотонные брюки + небольшой платок с растительным или геометрическим рисунком.

Что попробовать первым

Если хочется обновить гардероб без покупок, начните с платка вместо ремня. Возможно, подходящий уже лежит в шкафу.

Если нужен самый спокойный тренд, обратите внимание на рубашку с выразительными манжетами. Она не потребует менять привычные сочетания.

Если хочется одной заметной покупки на весну, присмотритесь к платью или юбке А-силуэта в духе 60-х. Главное - не воспринимать ретро слишком буквально.

Если гардероб в основном нейтральный, проще всего добавить яркую полоску.

А бахрому и смешение принтов можно оставить для тех случаев, когда хочется немного поэкспериментировать.

Главная тенденция весны-2027, судя по первым коллекциям, вообще не сводится к одной конкретной вещи. Одежда снова становится чуть менее серьезной: в ней больше цвета, движения и деталей, которые можно менять под себя.

И это, пожалуй, самое удобное направление моды. Не обязательно полностью переодеваться ради нового сезона. Иногда достаточно заменить ремень платком, выпустить из-под жакета красивые манжеты или добавить одну яркую полосатую вещь - и привычный гардероб уже выглядит немного иначе.