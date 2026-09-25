14 идей стрижки для женщин около 60, которым хочется выглядеть моложе

Не каждый поход к парикмахеру должен заканчиваться радикальной переменой. Можно сохранить знакомую длину, но сделать одну сторону чуть короче, изменить пробор или иначе оформить пряди у лица. В асимметричных стрижках такие детали особенно хорошо видны.

В этой подборке 14 вариантов для более свежего, молодого образа. Среди них мягкий карамельный боб, пикси с длинной челкой, французский боб и стрижки, в которых красиво выглядит естественная седина. У каждой свой характер и свой способ укладки.

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1. Удлиненный боб с глубоким боковым пробором

Глубокий боковой пробор сразу подчеркивает разницу между сторонами. Серебристый блонд делает форму отчетливее, а небольшие переходы длины у лица смягчают длинную часть стрижки.

Волосы укладывают гладко, концы слегка подкручивают внутрь. Сильный завиток здесь не нужен: достаточно небольшого изгиба, чтобы удлиненный боб сохранил четкие очертания, но не выглядел слишком строго.

2. Пикси с рваными прядями в пепельно-каштановом оттенке

Короткие пряди разной длины делают эту пикси фактурной без сложной ежедневной укладки. Холодный пепельно-каштановый оттенок хорошо сочетается с появляющейся сединой, не создавая резкого цветового контраста.

Длинную челку направляют по диагонали через лоб. Для завершения подойдет матовая паста: ею выделяют отдельные пряди, оставляя их достаточно свободными. Глянцевая, плотно приглаженная поверхность этой стрижке не требуется.

3. Мягкий боб в карамельно-каштановом цвете

Разница между сторонами здесь небольшая. Она заметна, но не перетягивает на себя все внимание. Карамельно-каштановый оттенок с теплыми переливами поддерживает мягкие очертания стрижки.

На концах сделаны легкие слои, поэтому пряди не лежат одним плотным срезом. Круглая щетка поможет придать им плавный изгиб. В результате получается аккуратный боб без подчеркнуто строгой геометрии.

4. Короткая асимметричная стрижка на белой седине

На полностью седых волосах особенно хорошо видно, как меняется длина. Одна сторона коротко подстрижена, а сверху оставлены пряди, которые переходят в длинную челку.

Кончики проработаны точечным срезом, поэтому выглядят тоньше и легче. Для укладки у корней используют мусс, слегка приподнимая волосы. При этом очертания короткой стороны остаются четкими: стрижке не нужна сильная растрепанность.

5. Многослойный удлиненный боб в золотистом блонде

Длинные слои смягчают асимметричный срез, но не скрывают его. С одной стороны волосы по-прежнему заметно длиннее. Золотистый блонд подчеркивает переходы между прядями, особенно по средней длине.

Укладывают этот боб большой круглой щеткой. Сначала придают волосам объем при сушке, затем слегка подкручивают концы. Получается плавная форма без резких заломов и мелких завитков.

6. Французский боб в глубоком кофейном оттенке

Длина примерно до линии челюсти делает французский боб компактным. Одна сторона чуть длиннее другой, поэтому даже у такой сдержанной формы появляется заметная особенность. Насыщенный кофейный оттенок подчеркивает ее очертания.

Тонкие внутренние слои не дают стрижке выглядеть слишком плотной. Челку мягко направляют набок, а поверхность волос разглаживают кремом для укладки. Здесь достаточно аккуратности, без чрезмерно жесткой фиксации.

7. Текстурный боб в холодном пепельно-каштановом оттенке

Отдельные пряди хорошо различимы, но нижняя линия стрижки остается четкой. Холодный каштановый с серо-пепельным нюансом особенно удачно сочетается с естественной сединой.

Короткую сторону можно убрать за ухо, чтобы лучше показать разницу в длине. На длинные пряди наносят немного текстурирующего спрея и разделяют их. Так боб сохраняет форму, но выглядит свободнее гладкой укладки.

8. Темно-каштановая пикси с длинной челкой

Главная деталь этой пикси, длинная челка, которая лежит наискосок через лоб. Рядом с коротко подстриженной стороной она выглядит особенно выразительно. Темно-каштановый цвет делает контраст длины отчетливее.

В челке есть мягкие слои, поэтому она не собирается в слишком плотную прядь. При сушке феном волосам сразу задают нужное направление, чтобы длинная часть ложилась гладко, без случайных заломов.

9. Пшеничный боб с тонкими концами, выполненный бритвой

В этой стрижке концы проработаны бритвой. Они постепенно истончаются, благодаря чему боб выглядит легким, а отдельные пряди хорошо заметны. Пшеничный блонд добавляет мягкий теплый оттенок.

Длинная передняя часть проходит вдоль линии челюсти. Для укладки достаточно легкого текстурирующего спрея: он помогает выделить пряди, не утяжеляя тонкие волосы. Плотного, монолитного среза у такого боба как раз нет.

10. Объемная короткая стрижка в дымчато-сером цвете

Здесь волосы приподняты на макушке, а одна из сторон коротко подстрижена. За счет этого хорошо видно соотношение коротких височных прядей и более длинной верхней части. Дымчато-серый оттенок придает глубину серебристым волосам.

Перед сушкой у корней распределяют мусс, затем феном направляют волосы вверх. Челку укладывают в сторону большей длины, сохраняя основную форму стрижки.

11. Волнистый боб в теплом оттенке корицы

У этой стрижки геометричный срез, но волны делают его мягче. Теплый каштановый оттенок с медным нюансом подчеркивает отдельные изгибы, а длинные слои позволяют концам лежать свободно.

Пряди завивают плойкой в разных направлениях, после чего разбирают пальцами. Здесь нужны не одинаковые локоны, а мягкие, чуть небрежные волны, на фоне которых все еще заметна разница между сторонами.

12. Шегги-боб с серебристо-каштановыми переливами

Тонкие пряди на макушке и концы «перышками» делают этот боб заметно более небрежным. Каштановая основа сочетается с холодными серебристыми оттенками, поэтому слои хорошо различимы.

С одной стороны длину оставляют чуть больше, сохраняя прядь у щеки. На влажные волосы наносят легкий мусс и слегка сжимают их ладонями. Так подчеркивается естественное направление прядей, а укладка не выглядит слишком старательной.

13. Золотисто-каштановая пикси с коротким затылком

Затылок и одна сторона подстрижены коротко, поэтому длинные верхние пряди сразу заметны. Небольшие переходы золотисто-каштанового оттенка дополнительно подчеркивают текстуру.

При сушке волосы на макушке направляют вверх. Затем длинную челку укладывают набок с небольшим количеством крема с гибкой фиксацией. Короткие участки остаются аккуратными, а длинная часть сохраняет подвижность.

14. Градуированный боб в холодном серебристом оттенке

Небольшая градуировка создает округлую форму на затылке, а длинные передние пряди оставлены с одной стороны лица. Холодный серебристый оттенок делает каждый переход длины особенно заметным.

Для укладки волосы гладко вытягивают феном и завершают небольшим количеством легкой сыворотки. При этом важно сохранить объем на затылке, чтобы боб не потерял свою форму.

Мягкая асимметрия хороша тем, что ее можно подобрать под разное настроение. Кому-то ближе гладкий кофейный боб, кому-то, свободные волны, а кто-то предпочтет короткую пикси с длинной челкой.

Не торопитесь отбрасывать вариант только из-за непривычного цвета на фотографии. Сначала рассмотрите саму стрижку, а оттенок обсудите отдельно: возможно, именно этой формы вам и не хватало.