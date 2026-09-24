Знакомая стрижка, более молодой образ: 13 красивых примеров для взрослых женщин

Любимый боб можно носить годами, но однажды захочется увидеть в зеркале что-то новое. Не обязательно сразу прощаться с длиной: более короткий висок, удлиненная прядь у щеки или челка набок заметно меняют знакомую форму. На этом и строится привлекательность асимметричных стрижек.

В подборке 13 вариантов для более свежего, молодого образа: от короткой серебристой пикси до волнистого боба. Смотрим, чем они отличаются, как укладываются и почему небольшая разница между правой и левой стороной бывает интереснее безупречно ровного среза.

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1. Серебристая пикси с удлиненными прядями

Виски коротко подстрижены, а сверху оставлены длинные пряди, которые укладывают набок. За счет этой разницы пикси выглядит выразительно даже без сложной укладки. Серебристо-серый оттенок подчеркивает текстуру, особенно на тонких волосах, где хочется избежать плоской, слишком приглаженной формы.

Для укладки понадобится немного легкой пасты. Разотрите ее в пальцах, пройдитесь по длинным прядям и разделите их руками. Здесь лучше оставить волосы чуть свободнее, чем старательно укладывать каждый волосок.

2. Асимметричный боб в оттенке шампань

У этого боба одна сторона заметно длиннее другой, поэтому линия стрижки идет по диагонали. Блонд шампань с мягким теплым отливом хорошо сочетается с такой формой: цвет не отвлекает от среза, но делает его менее строгим.

Внутренние пряди подстрижены слоями, чтобы боб не выглядел слишком массивным. При сушке круглой щеткой приподнимите волосы у корней, а концы слегка направьте к лицу. Получится гладкая, но не прилизанная укладка.

3. Короткая стрижка с естественной сединой «соль и перец»

Чередование темных и седых волос здесь хорошо видно благодаря прядям разной длины. С одной стороны волосы подстрижены коротко, с другой и на макушке оставлена длина. Стрижка сохраняет аккуратные очертания, но не выглядит застывшей.

Укладывать ее удобно пальцами с небольшим количеством текстурирующего крема. Выделите несколько прядей, не собирая их в сплошную гладкую поверхность. Естественный рисунок седины при такой укладке особенно выразителен.

4. Пепельный боб с четкой диагональю

Здесь асимметрия заметна прежде всего по нижней линии стрижки. Четкий диагональный срез и пепельный блонд дают более графичный результат, чем мягкие, растрепанные варианты. При этом небольшая градуировка на затылке сохраняет округлость формы.

Длинные передние пряди можно выпрямить утюжком: так разница между сторонами будет видна отчетливее. Именно гладкая укладка позволяет рассмотреть всю геометрию этого боба.

5. Удлиненный боб с мягкими волнами

Волны делают асимметрию менее резкой. Разница в длине остается, но взгляд замечает сначала свободно лежащие пряди у плеч, а уже потом линию среза. Натуральный коричневый оттенок поддерживает это спокойное впечатление.

Длинные слои позволяют концам лежать свободнее, без плотного тяжелого края. Для укладки подойдет плойка большого диаметра: нужны плавные изгибы, а не одинаковые тугие локоны.

6. Пикси-боб в жемчужно-сером оттенке

От пикси здесь короткие участки, от боба, более длинные и плотные пряди. Такое сочетание оставляет несколько вариантов укладки. Одну сторону делают короче, а волосы с противоположной стороны направляют к щеке.

Жемчужно-серый оттенок подчеркивает переходы длины. На макушке волосы стоит слегка приподнять у корней, а длинные пряди оставить подвижными. Тогда стрижка не потеряет ни аккуратности, ни характерной для нее легкости.

7. Медовый боб с прядями «перышками»

Тонкие пряди на концах смягчают очертания боба. Вместо строгой линии получается более свободная форма, а медовый блонд хорошо подчеркивает небольшие переходы между слоями. Длинная боковая прядь остается возле лица.

При укладке круглой щеткой концы направляют от лица. Это небольшое отличие от классической укладки внутрь заметно меняет результат: пряди расходятся, а стрижка выглядит менее плотной.

8. Шегги с косой челкой в теплом каштановом цвете

В этой стрижке нет стремления уложить все ровно. Пряди разной длины лежат чуть небрежно, косая челка соединяет короткую и длинную стороны, а теплый каштановый оттенок делает слои более заметными.

Для такой шегги подойдет небольшое количество мусса. Распределите его по волосам, уделяя внимание макушке, и сохраните естественное направление прядей. Плотная, неподвижная укладка здесь скорее скроет то, ради чего выбирают эту форму.

9. Гладкий боб в оттенке темного шоколада

Минимум слоев, четкий срез и длинная прядь вдоль линии челюсти. Этот вариант понравится тем, кому ближе гладкие волосы, чем нарочитая небрежность. Темный шоколад особенно хорошо подчеркивает контраст между сторонами.

Для укладки используются разглаживающая сыворотка и утюжок. Основное внимание, длинной части: она должна лежать ровно, чтобы линия стрижки не терялась. В таком исполнении асимметрия выглядит сдержанно, но остается заметной.

10. Небрежная пикси в песочном блонде

Короткая сторона выглядит аккуратно, а на макушке оставлены рваные пряди. Длинная челка свободно ложится наискосок. Песочный блонд смягчает разницу между короткими и длинными участками, поэтому пикси не кажется слишком резкой.

Немного воска наносят уже на сухие волосы и пальцами выделяют отдельные пряди. Челку лучше не укладывать слишком жестко: ее свободное положение поддерживает непринужденный характер стрижки.

11. Асимметричный боб на кудрявых волосах

Кудри делают каждую сторону этой стрижки по-своему выразительной. Каштановый оттенок с теплыми переливами подчеркивает завитки, а разная длина позволяет сохранить асимметрию без гладкого, выверенного среза.

Слои распределены так, чтобы волосы не собирались в слишком плотную массу и локоны оставались упругими. Для укладки используются крем для кудрей и бережная сушка диффузором. Длинной стороне стоит уделить особое внимание, сохраняя рисунок завитков.

12. Градуированный боб в натуральном черном цвете

На затылке волосы подстрижены слоями, за счет чего форма получается более наполненной. К лицу длина постепенно увеличивается, причем одна сторона остается длиннее другой. Натуральный черный оттенок делает эти переходы особенно четкими.

Укладывают такой боб феном и плоской щеткой, разглаживая поверхность и аккуратно направляя концы. Здесь стоит сохранить округлость затылка, а не вытягивать всю стрижку в одну плоскую линию.

13. Бикси в бежевом блонде

Бикси сочетает короткую длину пикси с более свободными прядями боба. Тонкие слои не дают стрижке выглядеть громоздкой, а бежевый блонд сохраняет мягкое, естественное впечатление.

Длинную челку укладывают набок, на макушке используют спрей для прикорневого объема. Пряди остаются легкими и подвижными, поэтому форма выглядит менее строгой, чем у гладкой короткой стрижки.

Среди этих стрижек нет необходимости выбирать самую смелую. Кому-то достаточно длинной челки набок, кому-то нравится открытый висок, а кто-то узнает свою будущую стрижку в кудрявом бобе.

Сохраните тот вариант, который хочется рассмотреть еще раз. Не потому, что так положено стричься в определенном возрасте, а потому, что вам действительно нравятся и длина, и цвет, и то, как лежат волосы.