Зачем опытные хозяйки льют масло в раковину перед отъездом

Перед долгим отъездом обычно проверяют окна, выключают технику и перекрывают воду. А вот о сантехнике вспоминают далеко не всегда - и именно она может встретить хозяев после отпуска неприятным запахом канализации.

Причина довольно проста. В сифоне под раковиной, ванной и другой сантехникой постоянно остается немного воды. Она образует гидрозатвор, который не позволяет запахам из канализационных труб проникать в квартиру.

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Пока дома кто-то живет, вода в сифоне регулярно обновляется. Но если оставить жилье на несколько недель или месяц, она постепенно испаряется. Особенно быстро это происходит летом и в отопительный сезон. Когда водяная пробка исчезает, запах из канализации получает свободный путь в помещение, а вместе с ним могут проникнуть мелкие насекомые.

Есть простой способ замедлить испарение воды. Перед отъездом в слив можно налить немного обычного растительного масла.

Масло легче воды и не смешивается с ней, а остается сверху тонким слоем. Такая пленка уменьшает контакт воды с воздухом и помогает ей дольше сохраняться в сифоне. Даже спустя несколько недель гидрозатвор с меньшей вероятностью пересохнет.

Подготовить раковину несложно. Сначала стоит убедиться, что слив чистый, а затем ненадолго открыть воду, чтобы сифон полностью заполнился. После этого в слив наливают примерно 50–100 мл растительного масла - около половины стакана.

Этот же прием можно использовать с другой сантехникой, где есть гидрозатвор. А унитаз перед длительным отсутствием достаточно плотно закрыть крышкой, дополнительно закрепив ее пищевой пленкой.

При этом важно не перепутать растительное масло с животным жиром. Сливочное масло или растопленное сало могут застывать и со временем создавать отложения внутри труб. Обычное растительное масло при комнатной температуре остается жидким, поэтому небольшой объем, используемый для защиты гидрозатвора на время отъезда, не должен представлять такой проблемы.

После возвращения сантехнику стоит хорошо промыть. Откройте горячую воду на несколько минут, чтобы смыть масляную пленку. При желании можно добавить немного средства для мытья посуды - оно поможет удалить оставшиеся следы масла.

Всего несколько минут перед отъездом могут избавить от очень неприятного запаха после возвращения. И для этого не нужны специальные средства - достаточно того, что обычно уже есть на кухне.