Адриана Лима в 45 снова восхищает: что изменилось за три года по рассказам самой модели

Чёрное платье, гладко убранные волосы и взгляд, который трудно с кем-то перепутать. Новые фотографии 45-летней Адрианы Лимы из Мадрида вызвали волну восторженных отзывов. Следом в лентах появились старые кадры, на этот раз для сравнения: в ноябре 2023-го внешность супермодели обсуждали совсем другим тоном.

Контраст действительно заметен. Но между двумя выходами прошло почти три года, за которые Лима успела вернуться на большие показы, сняться в новых кампаниях и не раз объяснить, что происходило в её жизни. А на самой мадридской вечеринке она дала короткое интервью, которое стоит прочитать прежде, чем искать единственный секрет её преображения.

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Адриана Лима в осенней кампании El Corte Inglés 2026. Рекламная съёмка, опубликованная в сентябре.Фото: © El Corte Inglés.

Выход, после которого снова заговорили о Лиме

Поводом стала The Closing Party, вечеринка в честь завершения 84-й Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Она прошла 18 сентября 2026 года в музее королевы Софии. Лима приехала туда как героиня осенней кампании El Corte Inglés, одного из организаторов вечера. К осени у неё появился новый крупный рекламный проект, а мадридский выход стал его продолжением.

Для чёрной дорожки она выбрала длинное чёрное платье с открытой спиной. В официальном обзоре El Corte Inglés автором наряда назван испанский дизайнер Хуан Видаль. Спереди образ выглядит сдержанно: закрытый вырез, открытые плечи, минимум украшений. При повороте становится виден глубокий вырез на спине.

Для The Closing Party в музее королевы Софии Адриана Лима выбрала чёрное платье Juan Vidal с открытой спиной. 18 сентября 2026 года.Фото: © Pablo Paniagua / El Corte Inglés

С какими фотографиями её сравнивают

Главный архивный кадр в нынешнем обсуждении снят 13 ноября 2023 года на лос-анджелесской премьере фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Тогда у Лимы были более мягкие очертания лица, яркая помада и другой рисунок макияжа. Именно после этого выхода соцсети наполнились догадками о причинах перемен.

Здесь часто теряются две даты. Между той премьерой и нынешним выходом прошло почти три года, а не два. И младший сын модели, Сайан, родился 29 августа 2022-го. На момент премьеры ему было около года и двух месяцев, поэтому описание «только что родила» тоже неточно.

Сама Лима позднее рассказывала Vogue España, что во время беременности обычно заметно прибавляет в весе, а в тот период у неё были другие приоритеты. После рождения третьего ребёнка семья требовала времени, и возвращение к прежнему рабочему ритму происходило постепенно.

Адриана Лима на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» в Лос-Анджелесе, 13 ноября 2023 года.Фото: Steve Granitz / FilmMagic.

Что она ответила на критику

В декабрьском интервью Harper’s Bazaar Arabia за 2023 год Лима вспоминала, что перед премьерой чувствовала себя прекрасно, а дети говорили ей комплименты. Снимки её удивили: в жизни она воспринимала себя иначе. Больше всего модель беспокоило, какой вывод из чужих оценок внешности сделают дети, которые были рядом с ней в тот вечер.

Она напомнила: «Мне не 16 лет». И добавила: «Я принимаю свой возраст и не стану меняться ради кого-то». Тогда ей было 42 года. Это важная часть истории, которую легко пропустить, когда перед глазами только два портрета с разными датами.

На мадридском мероприятии разговор о внешности продолжился. В интервью Divinity, опубликованном 21 сентября 2026 года, Лиму спросили о давлении в профессии и необходимости быть худой. Она ответила: «Мне никогда не говорили, что я должна похудеть». Так модель описала именно свой опыт. А на вопрос, что помогает ей чувствовать себя уверенно в одежде, первым условием назвала комфорт.

Адриана Лима на вечеринке по случаю закрытия Недели моды в Мадриде, 18 сентября 2026 года.Фото: Pablo Cuadra / Getty Images.

Возвращение состоялось раньше, чем разошлись новые фото

Ещё в конце 2023 года Лима говорила Harper’s Bazaar Arabia, что планирует полноценное возвращение в 2024-м. Дальнейшая хронология хорошо показывает, почему нынешний успех нельзя объяснить одним удачным вечером в Мадриде.

26 сентября 2024 года она вышла на показ Schiaparelli в Париже. Уже 15 октября участвовала в вернувшемся шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке, впервые после своего прощального выхода 2018 года. Шестилетняя пауза относится именно к её выступлениям на этом шоу, а не ко всей работе в моде.

В 2025-м Лима снова появилась на подиуме Victoria’s Secret. По подсчёту самого бренда, это было её двадцатое участие в шоу. Такая последовательность многое добавляет к двум вирусным фотографиям: работа перед камерой и на подиуме продолжалась задолго до нынешней волны комплиментов.

Есть и ещё одна деталь в нынешней карьере Лимы. Весной 2026 года она впервые снялась в профессиональной кампании Victoria’s Secret вместе с дочерьми Валентиной и Сиенной. Съёмка Зои Гроссман была посвящена Дню матери. В разговоре с People модель описывала её как исполнение мечты. К осени к семейной съёмке добавилась новая кампания El Corte Inglés.

Лима на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 15 октября 2024 года. Это было её возвращение на шоу после шестилетнего перерыва.Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images. О тренировках известно больше, чем о процедурах Спорт в жизни Лимы действительно занимает большое место. В интервью Vogue España осенью 2024 года она рассказывала о силовых упражнениях и кардио после рождения сына, подчёркивая, что занимается для себя. В том же году Vogue публиковал комментарии её тренера Кирка Майерса, основателя Dogpound, и материалы с боксом, скакалкой и упражнениями с канатами. Однако эти сведения не дают готового объяснения нынешним фотографиям. Подтверждённого рассказа Лимы о конкретных косметологических процедурах или операции, которыми можно было бы объяснить перемены 2026 года, в материалах об этом выходе нет. Перечислять вмешательства по снимкам означало бы добавлять к новости догадки. В интервью Harper’s Bazaar Arabia она рассказывала, что пыталась заниматься шесть раз в неделю, но семейные дела регулярно меняли планы. Однажды вместо встречи с тренером пришлось ехать за заболевшей дочерью в школу. Спорт оставался важен, просто на него не всегда хватало времени. Почему новый образ так хорошо смотрится на фотографиях У мадридского образа есть вполне видимые особенности. Чёрное платье с лаконичным верхом оставляет главным акцентом лицо. Гладкая причёска открывает виски и лоб, удлинённые серьги подчёркивают шею. На крупных планах хорошо читаются глаза, брови и линия губ, а детали наряда не соперничают с ними за внимание. Сравнивать этот выход с премьерой 2023 года интересно и с точки зрения стиля. Тогда более насыщенная помада и макияж создавали другое впечатление, сейчас образ кажется строже и сдержаннее. По снимкам можно обсуждать эти решения, положение головы, свет и ракурс. Определить по ним, какая доля перемен связана с каждым фактором, уже нельзя. Тот же мадридский выход 18 сентября: высокий хвост, серьги с зелёными камнями и завязки на открытой спине.Фото: Pablo Cuadra / Getty Images. Мадридские фотографии буквально хочется рассматривать: у Лимы получился выразительный вечерний образ, в котором узнаются и её знаменитый взгляд, и многолетний опыт работы перед камерой. Два снимка с разницей почти в три года показывают перемены, но большая часть её возвращения происходила между ними, на показах и съёмках. Одна из любопытных подробностей этого вечера осталась в коротком интервью. Когда Лиму спросили об уверенности, она заговорила об удобстве одежды. Для модели, которая годами выходила на подиум в сложных костюмах, это довольно практичный ответ: удачный образ должен хорошо работать и на фотографии, и в жизни.