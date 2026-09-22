Аромат мокрого леса на коже: 4 парфюма для тех, кому хочется чего-то необычного

Есть парфюмы, которые стараются понравиться с первого вдоха: сладкие, чистые, цветочные, с заметным шлейфом. А есть ароматы, которые предлагают совсем другое настроение - влажную землю, мох, смолу и холодную древесину после дождя. Они словно переносят в лес, где под ногами мягкая подстилка, вокруг прохладно, а воздух наполнен запахом деревьев.

При этом композиция не превращается в тяжелое благовоние. В ней нет приторной сладости или ощущения лакированного дерева. Вместо этого - влажная зелень, мох и темная древесная фактура, причем со временем аромат становится спокойнее и ближе к коже.

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Maison Margiela Replica Soul of the Forest

Soul of the Forest - унисекс-композиция с выраженным древесным характером. Ее настроение скорее серьезное и сдержанное: здесь нет фруктовой сочности или сливочной мягкости, зато есть ощущение леса после дождя.

Сначала аромат звучит довольно заметно, но постепенно становится более интимным. Он оставляет после себя атмосферу прогулки среди деревьев, а не ощущение парфюмерного магазина. Особенно хорошо такая композиция раскрывается в прохладные месяцы.

Loewe Esencia

Если именно такая интерпретация леса кажется слишком темной, похожее настроение можно искать в других композициях. Loewe Esencia предлагает более сложное и травянистое звучание - зеленые ноты здесь собраны в более классическую и структурированную композицию.

Serge Lutens Parole d’Eau

У Serge Lutens Parole d’Eau акцент смещается в сторону воды и чистоты. Это вариант для тех, кому интересны влажность и ощущение воздуха, но не хочется плотных смолистых оттенков.

Salvatore Ferragamo Foreste di Seta

Еще мягче звучит Salvatore Ferragamo Foreste di Seta. В нем сохраняется древесная тема, но она подана современнее и спокойнее, что делает композицию более подходящей для повседневного использования, если насыщенность Soul of the Forest кажется чрезмерной.