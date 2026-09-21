5 необычных ароматов для женщин 50+: звучат дорого, глубоко и запоминаются

Иногда парфюм должен быть не просто приятным дополнением к образу. Есть ароматы, которые запоминаются, задают настроение и словно становятся частью личности. Особенно интересно они раскрываются осенью и зимой, когда хочется более глубоких, теплых и выразительных композиций.

В этой подборке - пять необычных вариантов с пачули, белыми цветами, ванилью, ладаном, древесными аккордами и амброй. У каждого свой характер, поэтому среди них легко найти аромат, который не напоминает десятки других.

Bvlgari Allegra Magnifying Patchouli Essence

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Пачули здесь звучит совсем не так, как можно было бы ожидать. В Bvlgari Allegra Magnifying Patchouli Essence его зеленая и сухая сторона сочетается с папоротником и древесными нотами, создавая элегантную, чуть землистую композицию.

Сладости практически нет. Вместо нее - глубина и выразительность. Такой аромат подойдет тем, кому хочется парфюма с характером: он способен стать заметной деталью образа и наверняка заставит окружающих спросить, какие духи были выбраны.

Ноты: листья индонезийского пачули, папоротник, древесные ноты.

Miu Miu L’Eau de Muguet Eau de Parfum

Ландыш в этом аромате получает современное прочтение. В начале слышны бергамот и лимон, затем появляются зеленые оттенки, роза, жасмин, черная смородина и персик.

Композиция постепенно становится более мягкой и округлой, а в базе появляются древесина акигала и белый мускус. В результате свежесть сохраняется, но аромат не превращается в очередной безликий цветочный парфюм.

Верхние ноты: ландыш, бергамот, лимон.

Ноты сердца: зеленые ноты, роза, жасмин, черная смородина, персик.

Базовые ноты: акигалавуд, белый мускус.

Tom Ford Soleil Neige

Soleil Neige начинается неожиданно: к привычной свежести бергамота здесь добавляется слегка землистая нота моркови. Затем композиция становится более цветочной - на первый план выходят цветок апельсина и жасмин.

Финал строится вокруг мускуса, бензоина и лабданума. Они делают аромат мягким и глубоким, но не слишком сладким. Получается интересный баланс между сияющей свежестью и теплой, почти уютной базой.

Верхние ноты: бергамот, морковь.

Ноты сердца: цветок апельсина, жасмин.

Базовые ноты: мускус, бензоин, лабданум.

Etat Libre d’Orange Une Amourette Roland Mouret

Есть ароматы, которые легко представить в качестве личной парфюмерной подписи. Une Amourette Roland Mouret как раз из таких: здесь встречаются нероли, розовый перец и кардамон, а затем к ним присоединяются ирис, пачули и персик.

В базе композиция становится теплее благодаря древесине акигала, ванильному абсолюту и опопонаксу. Аромат получается пряным, древесным и чувственным, причем его звучание трудно свести к одному привычному определению.

Верхние ноты: нероли, розовый перец, кардамон.

Ноты сердца: ирис, пачули, персик.

Базовые ноты: акигалавуд, абсолют ванили, опопонакс.

Maison Margiela Replica Celestial Whispers

Celestial Whispers понравится тем, кому быстро становится скучно от стандартных цветочно-фруктовых композиций. Здесь всего несколько ключевых аккордов - ладан, альдегиды и амбра, но именно их сочетание делает аромат необычным.

Ладан добавляет прохладу и глубину, а амбра постепенно становится мягче и теплее. Получается почти абстрактная композиция: ее сложно описать одним словом, и именно в этом заключается ее особенность.

Ноты: ладан, альдегиды, амбра.

Осень и зима подходят для таких экспериментов особенно хорошо. В прохладном воздухе насыщенные древесные, пряные и амбровые композиции звучат объемнее, а необычный аромат может стать той самой деталью, которую окружающие запоминают надолго.