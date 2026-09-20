Вы уже знаете про эту стрижку, но челка-бабочка станет вашей следующей страстью.

Дженнифер Лоуренс внесла новые изменения в свой осенний образ, и на этот раз в центре внимания оказалась ее новая челка - модель, сочетающая мягкость «шторчатой» челки с характерным видом французской челки.

В сентябре прошлого года актриса продемонстрировала свою прямую челку, вдохновленную знаменитой моделью Джейн Биркин. В течение нескольких месяцев она укладывала ее по-разному, но, похоже, в этом сентябре пришло время для перемен.

4 сентября звездный парикмахер Крис Эпплтон показал новый образ Дженнифер Лоуренс, продемонстрировав прическу, которую он называет «боб-бабочка». Название происходит от формы боба, который открывается набок и создает силуэт, напоминающий крылья бабочки.

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Эта прическа находится на грани между челкой-шторкой и французской челкой. Легкие и тонкие пряди ниспадают до бровей, а боковые пряди открываются к скулам и естественно сливаются с остальными волосами.

В результате получается мягкая и слегка небрежная прическа, которая отлично сочетается с волнистыми волосами Дженнифер Лоуренс.

Что такое «кудри бабочки»?

Этот стиль можно описать как более лёгкую версию чёлки «шторка». В центре чёлка короче и тоньше, а по бокам она спускается к скулам.

По словам Криса Эпплтона, их главная особенность заключается в том, что они открываются с обеих сторон, обрамляя лицо. В отличие от некоторых других стилей челки, они не создают густую линию на лбу, а вместо этого используют легкие слои, чтобы придать больше объема и подвижности.

Слои кожи в верхней части головы самые короткие и постепенно удлиняются по мере спуска к боковым сторонам лица.

Это делает челку более мягкой и естественной, создавая при этом красивый эффект вокруг лица.

Подходят ли они для любой формы лица?

В принципе, да, но плотность и длину можно регулировать в зависимости от особенностей лица.

Легкая, тонкая челка может смягчить более выраженные и угловатые черты лица, в то время как чуть более пышная челка может придать больше объема круглым или овальным лицам.

И эта прическа подходит не только для светлых волос. Челка, уходящая в сторону от лица, также может подчеркнуть более темные оттенки волос, особенно те, которые типичны для осени.

Как спросить парикмахера?

Если вы хотите попробовать эту прическу, Эпплтон советует выбирать мягкие слои, которые обрамляют лицо и плавно переходят в остальную часть волос.

Секрет кроется в способе нарезки слоев. Они должны образовывать небольшое отверстие наружу, а не падать прямо на лицо.

После стрижки легкий объем может помочь челке приобрести характерное движение, которое придает модели вид бабочки.

Как укладывают челку-бабочку?

Для Дженнифер Лоуренс идеальным сочетанием является классическая прическа 90-х годов.

Укладка феном с приданием объема и слегка вытянутыми наружу кончиками придает челке необходимую подвижность, волосы выглядят гуще, а лицо приобретает более мягкую форму.

Если челка-шторка кажется вам слишком обыденной, а пышная французская челка - слишком смелой, то стиль Дженнифер Лоуренс может стать идеальным балансом: легкая, объемная и достаточно необычная, чтобы полностью преобразить ваши волосы.