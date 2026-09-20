20 сентября 2026, 11:53

Рисовая вода для волос: древний секрет, который снова взорвал соцсети

Рисовая вода для волос: древний секрет, который снова взорвал соцсети

Женщины из японской деревни Хэйан носили волосы длиннее собственного роста - и, по легенде, всё благодаря воде, оставшейся после промывки риса. Спустя тысячу лет этот приём собрал миллиарды просмотров в TikTok. Разбираемся, есть ли в нём смысл.

Под тегом #ricewaterhair в соцсетях - миллиарды просмотров. Блогеры показывают «до и после», обещают густоту, длину и блеск, а рецепт при этом стоит буквально копейки. Но за громкими заявлениями скрывается вопрос: это рабочий уход или красивый миф?

@vasilisa.beauty Рисовая вода для роста волос!💧#ростволос #крепкиеволосы #длинныеволосы #какотраститьволосы #уходзаволосами ♬ original sound - Честно о Красоте ✨

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Хорошая новость: у рисовой воды есть научная опора. Плохая - не всё, что обещают в роликах, соответствует действительности. Давайте по порядку.

Как сделать и применить

Возьмите примерно 100 граммов белого риса и залейте двумя стаканами воды. Дайте постоять около 30 минут, затем слейте жидкость в отдельную ёмкость - это и есть ваша рисовая вода. Некоторые оставляют её на сутки для лёгкого брожения, но для начала хватит и простого замачивания.

После обычного мытья головы шампунем ополосните волосы этой водой, мягко распределите по длине и оставьте на 5–10 минут. Затем тщательно смойте чистой водой. Хранить готовый настой можно в холодильнике 3–4 дня, не дольше.

Ключевое правило - мера. Достаточно одного, максимум двух раз в неделю. Это не тот случай, когда «чем чаще, тем лучше».

Почему это работает - и где проходит граница

В рисовой воде содержится инозитол и крахмалистые вещества, которые обволакивают волос тонкой плёнкой. Она снижает трение между волосками, разглаживает поверхность и уменьшает ломкость - отсюда ощущение гладкости и заметный блеск. Это подтверждает даже Cleveland Clinic.

А теперь про честность. Обещания «ускорить рост волос» наукой пока не доказаны - серьёзных исследований на этот счёт нет. Рисовая вода делает волосы визуально крепче и красивее, но не заставляет их расти быстрее.

Более того, здесь легко переусердствовать. Рис - это по сути растительный белок, а избыток протеина в уходе даёт обратный эффект: волосы становятся жёсткими, сухими и начинают ломаться. Именно поэтому дерматологи советуют не превращать ополаскивание в ежедневный ритуал.

Итог простой: как недорогой способ добавить волосам блеска и гладкости рисовая вода вполне заслуживает места на вашей полке. Главное - не ждать чуда роста и не заливать голову настоем каждый день. А вы пробовали этот бабушкин рецепт?

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