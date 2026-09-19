Платок может освежить лицо, а может добавить лет: 11 способов носить его осенью 2026 года

Платок снова оказался одной из самых заметных вещей осени 2026. И это, пожалуй, один из самых удобных трендов: ради него не надо менять половину шкафа. Один кусок шелка способен сделать привычную рубашку, пальто или сумку совершенно другими.

Но у платка есть и особенность. Он очень быстро выдает способ, которым мы привыкли одеваться. Слишком тугой узел, идеальная симметрия, платок в точности под цвет сумки и обуви, и современная вещь вдруг начинает выглядеть так, будто ее достали из старого комплекта. Вот что можно сделать иначе.

1. Не затягивайте маленький платок строго под подбородком

Плотный узел по центру, закрытая рубашка и маленькие серьги делают весь образ слишком официальным.

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Расстегните верхнюю пуговицу, ослабьте платок, сдвиньте узел немного в сторону. Возле лица появляется воздух, а аксессуар перестает выглядеть церемонно.

2. Не превращайте большой шарф в воротник до подбородка

Шарф, обмотанный вокруг шеи несколько раз, делает плечи шире, а шею практически убирает.

Гораздо легче выглядит один свободный оборот или просто длинные концы, опущенные вниз.

3. Большой палантин не обязан лежать симметрично

Ровно расправленный по обоим плечам палантин создает еще одну горизонтальную линию сверху.

Перекиньте его через одно плечо. Один конец впереди, другой сзади, и силуэт становится легче.

4. Не подбирайте платок точно под сумку и обувь

Когда все три аксессуара одного цвета, образ получается слишком выверенным.

Пусть они перекликаются, а не совпадают. Шоколадная обувь, винная сумка и платок с обоими оттенками выглядят гораздо живее.

5. Не ставьте рядом три активных принта

Принтованный платок, клетчатый жакет и заметная сумка редко делают друг друга интереснее. Обычно они просто спорят.

Яркий шелковый платок лучше всего раскрывается на простом пальто, однотонном свитере или белой рубашке.

6. Платок на голове не требует полного ретро-комплекта

Платок-косынка сам по себе уже дает заметную ретро-ноту. Если добавить приталенный тренч, маленькую жесткую сумочку, огромные очки и перчатки, получится уже почти костюм.

Гораздо свежее сочетать его с кожаной курткой, прямыми джинсами, свободным пальто или современной обувью.

7. Строгому костюму с платком не нужны еще три классических детали

Костюм, платок, жемчуг, лодочки и жесткая сумка вместе начинают выглядеть чрезмерно правильно.

Оставьте костюм и платок, а обувь замените на лоферы. Или возьмите мягкую большую сумку. Одной такой перемены достаточно.

8. Узкий платок лучше не завязывать идеальным бантом

Строгий симметричный бант быстро делает шелковый платок слишком нарядным.

Оставьте длинные концы свободными или сделайте простой небольшой узел. Так он выглядит гораздо легче.

9. Если платок уже на сумке, сумке больше ничего не нужно

Платок на ручке выглядит красиво на простой коже. Но цепочки, брелоки, крупные подвески и декоративная фурнитура рядом превращают сумку в витрину.

Чем проще форма самой сумки, тем интереснее выглядит шелк.

10. Платок вместо ремня лучше работает с очень простыми вещами

Такой прием сам по себе привлекает внимание к талии.

Поэтому рядом не нужны сложная блуза, массивное украшение и декоративная сумка. Джинсы, простой джемпер и платок работают намного лучше.

11. Платок можно превратить даже в держатель для очков

Это один из самых необычных способов убрать платок от шеи, но оставить возле лица.

Главное, не добавлять рядом массивное колье и крупные серьги. На простом трикотаже или рубашке такая деталь выглядит легко и действительно необычно.

Самое приятное в платках: они позволяют экспериментировать без большой покупки. Один и тот же тренч или жакет можно носить совсем по-разному.

Если сомневаетесь, что именно не так, попробуйте не добавить еще один аксессуар, а убрать один. С платками это особенно хорошо работает: меньше старания, больше воздуха.