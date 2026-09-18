«Я в твоём возрасте…»: что мы упускаем в разговорах с сегодняшними детьми

Подросток за несколько минут разбирается с новым приложением, находит нужную информацию и объясняет родителям, почему у них не работает телефон. А потом просит маму позвонить в секцию и уточнить расписание. Взрослый смотрит на него с недоумением: как можно столько знать и не справляться с таким простым делом?

Тут и появляется знакомое: «Я в твоём возрасте…» Дальше можно вспомнить самостоятельные поездки, первые заработки и домашние обязанности. Но прежде чем заключать, что нынешние дети слабее подростков 90-х и 2000-х, стоит разделить несколько вещей: знания, бытовые навыки, ответственность и обстоятельства, в которых всё это появляется.

Можно много знать и мало пробовать

Умение найти ответ не равно опыту самостоятельного действия.

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Посмотреть, как общаться на собеседовании, проще, чем самому ответить на неожиданный вопрос. Прочитать о личных границах не то же самое, что спокойно отказать приятелю. Знать правила обращения с деньгами и распределить ограниченную сумму на неделю тоже разные задачи.

Поэтому взрослые рассуждения подростка не стоит принимать за доказательство, что во всём остальном он уже справится без помощи.

Развитие продолжается и в подростковом возрасте. Как объясняет Национальный институт психического здоровья США, области мозга, связанные с планированием, расстановкой приоритетов и принятием решений, продолжают созревать. При этом подростковый мозг хорошо приспосабливается к новому опыту и обучению. Это особенность возраста, а не недостаток нынешнего поколения.

Полезнее спросить не «Как можно этого не уметь?», а «Когда у тебя была возможность это сделать самому?».

Самостоятельность зависит не только от характера

Вспомните конкретный навык, которым вы гордитесь с юности.

Вы рано научились готовить, потому что любили это делать? Потому что взрослые возвращались поздно? Потому что за вами никто не мог приготовить ужин? Или потому что вам постепенно поручали всё более сложные блюда?

Результат мог быть одинаковым, а путь к нему совершенно разным.

Подросток, которому приходится самостоятельно добираться через весь город, получает больше практики в поездках, чем тот, кого всегда отвозят. Это ещё не говорит о разнице в смелости или уме.

Но есть и неудобный для родителей вопрос. Если взрослые заранее решают каждую бытовую задачу, на чём ребёнок должен тренировать самостоятельность?

Можно годами самому следить за расписанием, собирать вещи, переносить занятия и договариваться с другими людьми. А потом неожиданно обнаружить, что подросток ждёт, когда всё организуют и в этот раз.

Это повод пересмотреть распределение дел, а не оценивать целое поколение.

Некоторые взрослые занятия действительно начинаются позже

Различия между поколениями не сводятся только к родительским воспоминаниям.

Джин Твенге и Хиджун Парк проанализировали данные американских опросов за 1976–2016 годы, охватывавших около 8,44 миллиона подростков. В более поздние годы участники реже сообщали о ряде занятий, которые исследователи относили к взрослым: оплачиваемой работе, вождении, свиданиях и выходах без родителей. Работа впервые опубликована онлайн в 2017 году.

Однако это данные США за определённый период, а не портрет каждого современного подростка. Исследование также не позволяет объявить интернет единственной причиной изменений.

И ещё одна важная оговорка: более раннее начало некоторых занятий не обязательно означает большую зрелость. Возраст первого заработка может многое рассказать о семейных обстоятельствах, но далеко не всё о способности человека принимать решения.

Мы сравниваем детей с отредактированной версией себя

Из собственной юности удобно вспоминать то, с чем удалось справиться.

Первая самостоятельная поездка остаётся хорошей историей. А как мы боялись спросить дорогу, растерялись у кассы или просили знакомого поговорить вместо нас, вспоминается уже не так охотно.

В исследованиях Джона Процко и Джонатана Скулера, опубликованных в 2019 году, оценка молодого поколения была связана с качествами самих взрослых. Например, более начитанные участники сильнее склонялись к мысли, что нынешние дети меньше любят читать. Авторы также обнаружили роль искажённых воспоминаний: люди могли переносить свои нынешние качества на представление о себе и сверстниках в прошлом.

Это не означает, что вашим воспоминаниям нельзя доверять вообще. Но личная история не заменяет честного сравнения.

Полезный вопрос перед очередным «мы такими не были»: я сейчас вспоминаю себя пятнадцатилетнего или представляю, как нынешний я справился бы с задачей своего ребёнка?

Часть подростковых трудностей теперь не заканчивается дома

Есть различие, которое нельзя объяснить одной лишь ностальгией. Конфликт со сверстниками может продолжаться в переписке, а неловкая фотография или неудачная реплика легко выходят за пределы первоначального разговора.

ЮНИСЕФ обращает внимание, что при онлайн-травле человек может ощущать преследование даже у себя дома. Цифровая среда позволяет распространять унизительные сообщения, фотографии и видео, а происходящее может затрагивать широкую аудиторию.

Это не повод считать каждого подростка жертвой интернета. Но взрослому стоит осторожнее обращаться с фразой «Да просто не обращай внимания».

Если ребёнок переживает из-за сообщения в чате, сначала полезно выяснить, что произошло. Обычное разногласие, неприятная шутка, систематическое унижение и угроза требуют разной реакции.

Просить помощи при травле не означает быть несамостоятельным. ЮНИСЕФ рекомендует обращаться к взрослому, которому подросток доверяет, и при необходимости сохранять доказательства происходящего.

Помогать взрослеть не значит всё делать за ребёнка

Между «сам разбирайся» и «дай я быстро решу» есть много промежуточных вариантов.

Начать можно с одной конкретной задачи. Не требовать немедленно стать ответственным человеком, а договориться, что подросток сам узнаёт расписание занятий, собирает нужные вещи или планирует дорогу.

Если трудно позвонить, предложите заранее записать вопрос. Можно один раз вместе проговорить начало разговора. Но сам звонок, когда задача безопасна и посильна, оставить ему.

После попытки полезнее обсудить, что получилось, чем перечислить все неточности. Неидеально сформулированный вопрос ещё не делает разговор провальным.

Важно и не передавать ответственность только на словах. Если подросток должен сам выбрать время, придётся допустить, что его выбор будет не таким удобным, как ваш. Иначе самостоятельность превращается в задание угадать родительское решение.

При этом посильная ответственность не должна включать риск для здоровья или безопасности. Забыть часть вещей для необязательной прогулки и столкнуться с угрозами со стороны сверстников не равноценные «жизненные уроки».

Что сказать вместо «Я в твоём возрасте»

Сравнение с собственной юностью можно заменить вопросом о конкретной трудности.

Вместо «Я в пятнадцать лет уже всё делал сам» попробовать: «Что здесь сложнее всего: начать, понять порядок действий или поговорить с незнакомым человеком?».

Вместо «Ты только в телефоне и умеешь» сказать: «Давай эту задачу в следующий раз ты возьмёшь на себя. Что нужно объяснить заранее?».

Вместо «Ничего без меня не можешь» обсудить, какая помощь ещё нужна, а от какой уже можно отказаться.

Так разговор становится предметным. Есть не абстрактно неправильный подросток, а навык, который пока не освоен.

Наш опыт полезен, когда не превращается в соревнование

Не нужно отказываться от историй о своей юности. Они могут сближать, особенно если в них есть не только достижения, но и растерянность, ошибки, помощь других людей. Рассказ о том, как вы сами чего-то боялись, оставляет больше места для разговора, чем очередное доказательство вашей ранней зрелости.

Подростку не обязательно повторить жизнь родителей, чтобы стать самостоятельным. Ему нужно научиться справляться со своей: договариваться, оценивать последствия, выполнять посильные обязательства и обращаться за помощью, когда она действительно необходима. Начать можно с ближайшего дела, а не с приговора поколению.